Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле

Погрузитесь в атмосферу Каппадокии: подземные города, крепости и ночёвка в пещерном отеле. Узнайте историю региона и насладитесь местной кухней
Путешествие в Каппадокию - это уникальная возможность окунуться в мир древних цивилизаций. Туристы посетят подземные города, узнают об истории региона и насладятся панорамными видами. Проживание в аутентичном пещерном отеле и дегустация национальных блюд сделают поездку незабываемой.

Экскурсия включает трансфер, услуги гида и питание, что делает её удобной и комфортной для всех участников
4.8
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные подземные города
  • 🏰 Исторические крепости и церкви
  • 🏨 Проживание в пещерном отеле
  • 🍽 Дегустация национальной кухни
  • 📸 Панорамные виды и фотосессии
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 04:30

Что можно увидеть

  • Подземный город Кая
  • Крепость 13 века
  • Церковь Святого Георгия
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Древнеримский город Кам Кулеши
  • Церковь Девы Марии
  • Долина Дервент
  • Долина Фантазий
  • Церковь Святой Нино
  • Город скал Чавушин
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Гёреме
  • Национальный парк «Красная долина»

Описание экскурсии

День первый:

  • Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
  • Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
  • Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
  • Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
  • Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
  • Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
  • Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
  • Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
  • Посещение церкви Святой Нино.
  • Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
  • Остановка в долине Любви с панорамными видами.
  • Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
  • Закат в национальном парке «Красная долина».
  • Заселение в отель и ужин (шведский стол).

День второй:

  • Полёт на воздушном шаре.
  • Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
  • Завтрак в отеле (шведский стол).
  • Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
  • Остановка в долине голубей.
  • Традиционный обед в городе Конья.
  • Возвращение в отель в Сиде.

На экскурсии вы узнаете:

  • о формировании Каппадокии.
  • её историческом и культурном наследии.
  • образовании знаменитых подземных городов.
  • роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
  • особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида.
  • На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
  • проживание в одноместном номере — доплата €30.
  • напитки на завтраке и ужине в отеле.
  • закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
  • посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
  • полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
  • панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
  • фотосессия на джипе — €50 за чел.
  • катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.

в понедельник, четверг и субботу в 04:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€34
Дети 4-7 лет€30
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Наталья)Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Марина)Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ксения)Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Angelina)Двухдневная экскурсия из Сиде в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Екатерина)
А
Алексей
2 ноя 2025
Гид Кайрат -отличный и дружелюбный парень, провел нас по всем знаковым местам Каппадокии, сделал приятный бонус на полет на воздушном шаре!
Наталья
Наталья
31 окт 2025
Экскурсия оправдала ожидания.

Гид Гайрат отлично отработал всю экскурсию. Несмотря на сложную и долгую дорогу перенесли легко. Все конфликтные ситуации решал очень достойно и грамотно (с нашей аудиторией почти неизбежны такие
читать дальше

моменты). Очень заботлив, внимателен, с юмором и тактичностью. А главное гид очень терпелив.

Посетили много красивых локаций, отель был шикарный за такие деньги, питание, которое включено, в соседнем здании вполне норм.

Автобус старенький, но в целом ок, в автобусе вода, чай, кофе. Трансфер четкий. Если бы никто не опаздывал даже укладывались бы в тайминги.

Сама Каппадокия вызывает восторг, тут без комментариев.

Для тех, кто переживает о питании - везде по пути есть еда, супермаркеты, заправки. Цены дешевле, чем в туристических городах.

Мы были в конце октября, днем жарко, вечером/утром лучше в куртке.

Экскурсии - как минимум стоит брать панораму. Активности типа коней и квадриков по желанию, они идут во время основной программы. Подъем на шаре, конечно, если есть возможность тоже стоит того.

Ребята отрабатывают на 100%. Еще раз спасибо команде и Гайрату.

Экскурсия оправдала ожидания.
Ольга
Ольга
22 окт 2025
Вчера вернулись из Каппадокии,несмотря на долгую дорогу(7час от Сиде), путешествие прекрасное. Удивительная Каппадокия,с ее красотами,подземными городами и долинами, рассвет с воздушными шарами великолепны. Дорога тоже очень красивая,я любовалась. По организации
читать дальше

все четко,трансфер во время,сначала минивен,потом большой автобус. В автобусе вода,чай и кофе(3в1) на всем пути. Технические остановки и обеды(у нас за доплату,все вкусно,конечно,не такой ассортимент,что в отеле,но сытно). Сопровождал гид Гарик. Старался все организационно-денежные вопросы,заселение,обеды и экскурссии решать в автобусе,чтобы время не тратить во время локаций,что очень разумно. Посетили подземный город,несколько смотровых,долину фантазии,церковь в пещере,крепость. Приехали,сразу ключи от номера. Отель пещерный замечательный,стоит в нем побывать,атмосферно. Утром поехали на панарому(кто что выбрал), угостили горячим чаем с печенюшкой(актуально,т. к. прохладно очень,курточка нужна или кофта теплая), посмотрели как шар надувают,запускают и в долину любви наблюдать это праздничное шоу из шаров,так много и красиво. Завтрак и дальше по плану,все по времени,группа большая,все пунктуальны,за что отдельное спасибо. Гарик старался рассказать историю мест, помочь,организовать. Угощали лукумом с чайком. Заезжали в мастерскую камней,там вдохновили на султанит,нам девочкам это нравится). В лавке наугощали сладостями восточными и кофе,дорога шла веселее. Впечатлений много,сердечно благодарю!

Ю
Юлия
19 окт 2025
Экскурсия не продумана. Дорога очень тяжелая, автобус останавливается каждые полтора часа подолгу. От этого очень устаешь. В итоге въехали в город вечером, а могли бы утром успеть на шары, если бы выехали ночью. Утром другого дня шары не полетели(мое мнение нужно ночь проводить в пути, и спать! А не 100 раз останавливаться в туалет и есть(
Марина
Марина
7 окт 2025
Это было незабываемое путешествие в Каппадокию. Хоть один раз в жизни надо посетить это прекрасное место со сказочными ландшафтами созданными природой. Отдельное спасибо гиду Гайрату за хорошо организованную экскурсию. Узнали
читать дальше

много нового об исторических местах древней Турции, посетили интересные локации и прошли необычные маршруты в подземном городе и горах. . Проводили закат и встретили рассвет. . Без него это путешествие не было бы настолько интересным. Небольшое разочарование от того что шары не полетели утром из за погоды. . Но даже это не испортило впечатление. . Пещерные отели очень не обычные. . Всем рекомендую посетить экскурсию в Каппадокию 👍

Это было незабываемое путешествие в Каппадокию. Хоть один раз в жизни надо посетить это прекрасное место
К
Камран
30 сен 2025
Экскурсия прошла хорошо, не смотря на то что мы опоздали трансфер подождал нас и мы спокойно поехали, особенное спасибо гиду а именно Гарику мало того что он все объяснял шутил
читать дальше

и рассказывал что где и как так он ещё
делал все чтобы наш отдых был особенным, пещерный отель как и было обещенно был пещерным не прям конечно но стилизован под пещеру ну что вы хотели за такую цену, отель хороший 4 звезды в почти центре еда хорошая, комнаты убраны чистые, комнаты стилизованы под пещеру

Анна
Анна
22 сен 2025
Экскурсия сначала оставила двойственные впечатления, но с прошествием времени остаются только приятные воспоминания.
Мы заказывали экскурсию из отеля в районе Сиде. Гидом был Гайрат.

Из плюсов:
1) цена. За двоих я заплатила 63
читать дальше

евро. Наш отель был рядом с городом Сиде. Долгая дорога до Каппадокии+отель с нормальным ужином и завтраком+ дорога обратно. Очень приятная цена.
2) сама Каппадокия прекрасна. Бесспорно нужно ехать и смотреть. С базовой программой мы посмотрели: подземный город+ долину фантазий (в первый день), магазины с камнями и сладостями и еще какую-то долину (во второй день).

А теперь к минусам:
1) в программе заявлено немало посещений, которые входят в базовую стоимость. И потом по желанию можно добавить активностей. Мы в первый день заказали квадроциклы. И по факту гид нам объявил, что нужно уже ехать на квадроциклах, пока не закончилась основная программа. То есть поставил перед выбором либо остаться со всеми, либо уезжать. Мы выбрали покатушки. Пожелания к организатору- информируйте заранее туристов о таких деталях.
2) после квадроциклов нас забирал местный(организованный Мустафой) трансфер, который должен был отвезти нас в отель. Точное название отеля мне не было известно. Знала только, что он пещерный. И вот нас забирает маршрутка, привозит к отелю и водитель спрашивает меня, правильно ли он нас привез. А я не знаю название отеля, куда нас должны привезти. Позвонила Мустафе, он не ответил. Написала ему и получила номер телефона гида- Гайрата. Но он не отвечал. В отеле никто не говорил ни по русски, ни по английски. Пришлось понервничать.
В итоге выяснилось, что это нужный отель. И нам дали ключи от комнаты.
3) пещерный отель= подвальный отель. Комната была в подвале, стилизована под пещеру. Окон нет, очень сыро в комнате.
Но тут персонал пошел нам навстречу и подвальный номер заменили на обычный на первом этаже. Тут претензий нет.
4) Изначально мы хотели вечер первого дня провести на квадроциклах,а утром следующего остаться в отеле. Оказалось, что такой возможности нет и обязательно нужно что-то выбрать из дополнительных услуг, иначе нас вычеркнут из страховки(по словам гида Гайрата). В итоге утром поехали на панораму с воздушными шарами- по 30 евро с человека. Не пожалели. Но от угроз гида остался неприятный осадок.

Резюмирую-
Организатору: все спорные моменты в этом путешествии возникли из-за отсутствия своевременного информирования и донесения информации со стороны гида/ организатора, что сильно испортило впечатление.

Путешественникам: ехать стоит, но рассматривать эту экскурсию скорее как трансфер и тогда будет меньше неоправданных ожиданий. Возьмите с собой воду и перекус. На обратном пути в автобусе не было ни воды, ни кофе, ни чая. Если вам интересна история этих мест, рекомендую прочитать заранее самостоятельно, так будет более понятно, о чем говорит гид.

Ксения
Ксения
14 сен 2025
Огромное спасибо Гайрату (Гарик) за проведение экскурсии в Каппадокию.
За два дня, мы увидели самые основные места, прогулялись там, где обычно не водят туристов, нам показали самые хорошие места для фото, а для многих девушек это очень важно 😊
Очень комфортно, весело, душевно.
Отличный гид, знает свое дело, можно с легкостью и комфортом провести время и обращаться с любым вопросом!

Рекомендую
Огромное спасибо Гайрату (Гарик) за проведение экскурсии в Каппадокию.
Angelina
Angelina
14 сен 2025
Съездила на двухдневную экскурсию из Сиде в Каппадокью с гидом Гариком.
Давно хотела посетить это место, и вот, наконец, моя мечта сбылась! 🤩
Это потрясающая экскурсия для того, кто хочет увидеть максимально
читать дальше

большое количество наткрасивейших локаций за это время!
Маршрут составлен, на мой взгляд, идеально! 👌🏼 Я даже не поняла как так легко и быстро (по ощущениям) мы проделали такой большой путь (а это 8ч в одну сторону)! Остановки технические, перекусы, смотровые площадки- все это разбавило монотонную дорогу.
Гид рассказывает историю и информацию о достопримечательностях достаточно доступным языком. Очень внимателен к каждому и отдельная благодарность ему за помощь в решении всех вопросов, что у меня были)

Заселение в отель в пещере -это вообще отдельная тема! У меня от него с дочкой восторга осталось не меньше, чем от мест, что мы видели 😍 Какая-то сказка! И, кому хочется чего-то необычного -очень рекомендую взять его на ночевеку! (Но! Надо иметь ввиду, что в номерах-пещерах большая влажность. Может не каждому подойдет).
Не поленились подняться второй день в 04:00, чтобы посмотреть как надувают (это было такое потрясение от увиденного🔥), и взлетают шары на рассвете! Спасибо и нашему крутому водителю за всё 3 локации! 🫶🏻

Могу писать бесконечно. .)
Но суть одна: конечно, стоит хотя бы раз побывать в этом месте и увидеть все своими глазами!
Спасибо туроператору и гиду за экскурсию!

Съездила на двухдневную экскурсию из Сиде в Каппадокью с гидом Гариком.
Е
Елена
5 сен 2025
Отличная экскурсия 4-5 сентября с гидом Гариком. Несмотря на долгую дорогу до Каппадокии (около 8 часов), всё прошло замечательно, гид рассказывал исторические моменты, частые технические остановки, в т. ч. на
читать дальше

завтрак и обед, экскурсии по ходу следования в подземный город, долину фантазий, закат в красной долине выше всяких похвал. Мы ночевали в пещерном отеле, очень необычно и незабываемо, единственный минус - сырость, грибок на стенах, у кого аллергия на грибок не советую, берите стандартный отель. Ну и конечно самое интересное - это полет на воздушных шарах, цена правда была очень высокая - 320 евро с человека. Мы брали сафари-джип за 50 евро с человека, в джипе 4 человека. С 3-х классных локаций, получились красивые фото на фоне огромного количества шаров, раньше такого видеть не приходилось. Остались только положительные эмоции и незабываемые впечатления от экскурсии, спасибо гиду и водителю за профессионализм. Однозначно рекомендую всем к посещению.

Е
Екатерина
26 авг 2025
До сих пор нахожусь в приятном шоке и восторге от экскурсии в Каппадокию! Объездили много стран и посетили множество экскурсий, как право дальние многодневные экскурсии достаточно утомительные…. Но эта экскурсия
читать дальше

значительно отличается от других… Абсолютно не напряжная, интересная и не утомительная…. Конечно это заслуга прекраснейшего гида Бахи! Он профессионал своего дела, четко поставленная речь, очень хороший русский язык 🇷🇺, интересно изложенная информация, человек фанат своего дела! Что не маловажно это не просто заученный текст, а очень интересный эмоциональный рассказ, который погружает тебя в эпоху того времени! Отношение гида к каждому туристу на высшем уровне, любой вопрос, любая проблема будет решена в кратчайшие сроки. Маршрут продуман идеально👌
Особенно было душевно сидя на скалах любоваться закатом под пение Бахи, это просто нечто) такая изюминка делает это экскурсию уникальной🫶
Однозначно рекомендую!!! Я в восторге!!!

До сих пор нахожусь в приятном шоке и восторге от экскурсии в Каппадокию! Объездили много стран
Татьяна
Татьяна
23 авг 2025
Супер экскурсия. Полет на шарах над Каппадокией - одно из лучших моментов в жизни. Все достопримечательности красивые, интересные, многие древние. Гид Баха чудесно рассказывает, очень эрудированный и веселый, также заботливый,
читать дальше

всё делает для туристов наилучших образом.
Жили в пещерном отеле - впечатляет.
Вкусные национальные турецкие блюда и выбор для вегетарианцев или тех, кто просто что-то не ест.
В автобусе давали воду, чай, кофе. И даже таблетки недомогающим.
Попробовали и купили вкуснышки разные, посмотрели султаниты. Интересные камни, я ценитель драгоценностей и полудрагоценностей.
Сдачу нам гид Баха подарил.)
Мы очень довольны! И топовые фотки у нас.)

О
Олеся
19 авг 2025
Отличная экскурсия и великолепный гид Баха! Заинтересованность в аудитории, юмор и готовность помочь, влюбленность в свою работу - это была очень крутая поездка! Отдельное спасибо за незабываемый "музыкальный" закат в Каппадокии!
Ю
Юлиана
12 авг 2025
Хочу поблагодарить нашего гида Баху за его интересную программу экскурсии и знания.
Я прочитала здесь много положительных отзывов про Баху и хотела, чтобы гидом в моей группе тоже был он. И
читать дальше

удача улыбнулась нам 🙂
Баха сумел гениально и опытно организовать наш маршрут таким образом, чтобы наша группа не сталкивалась с большими толпами во время посещения самых популярных достопримечательностей.
Также у Бахи отличные чувство юмора и харизма. Очень приятно было находиться в компании такого обаятельного человека, любящего свою работу, на протяжении двух дней. Несмотря на насыщенность программы и физические активности, время пролетело легко и быстро.

Приятным сюрпризом стало то, что нас поселили в пещерном отеле. Номер был просторным. Интерьер - необычным. Ужин и завтрак - вкусными и разнообразными.

Я мечтала посетить Каппадокию уже 3 года как. Спасибо Бахе и его команде за то, что он помогает воплощать мечты в реальность.
Желаю им удачи и улыбок на лицах довольных экскурсантов!

Хочу поблагодарить нашего гида Баху за его интересную программу экскурсии и знания.
м
мария
5 авг 2025
Замечательная экскурсия
Впервые в Турции, до покупки тура знали, что поедем к Бахе на экскурсию в Каппадокию 🤣
Все структурировано, Баха профессионал своего дела, спасибо за эмоции, за ваш труд 🙏
Еда вкусная,
читать дальше

голодным никто не остался
Вся информация о туре написана верно, доплата была по собственному желанию за обед (2 раза по 15 евро), за полет на шаре (120 евро получилось у нас) и просмотр заката (15 евро)
Не забывайте с собой (даже если это август месяц, жарища днем) взять кофту на утро!!!!!
Посмотрите фотки, это лучше любых слов 😄

Замечательная экскурсия

