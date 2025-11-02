читать дальше

евро. Наш отель был рядом с городом Сиде. Долгая дорога до Каппадокии+отель с нормальным ужином и завтраком+ дорога обратно. Очень приятная цена.

2) сама Каппадокия прекрасна. Бесспорно нужно ехать и смотреть. С базовой программой мы посмотрели: подземный город+ долину фантазий (в первый день), магазины с камнями и сладостями и еще какую-то долину (во второй день).



А теперь к минусам:

1) в программе заявлено немало посещений, которые входят в базовую стоимость. И потом по желанию можно добавить активностей. Мы в первый день заказали квадроциклы. И по факту гид нам объявил, что нужно уже ехать на квадроциклах, пока не закончилась основная программа. То есть поставил перед выбором либо остаться со всеми, либо уезжать. Мы выбрали покатушки. Пожелания к организатору- информируйте заранее туристов о таких деталях.

2) после квадроциклов нас забирал местный(организованный Мустафой) трансфер, который должен был отвезти нас в отель. Точное название отеля мне не было известно. Знала только, что он пещерный. И вот нас забирает маршрутка, привозит к отелю и водитель спрашивает меня, правильно ли он нас привез. А я не знаю название отеля, куда нас должны привезти. Позвонила Мустафе, он не ответил. Написала ему и получила номер телефона гида- Гайрата. Но он не отвечал. В отеле никто не говорил ни по русски, ни по английски. Пришлось понервничать.

В итоге выяснилось, что это нужный отель. И нам дали ключи от комнаты.

3) пещерный отель= подвальный отель. Комната была в подвале, стилизована под пещеру. Окон нет, очень сыро в комнате.

Но тут персонал пошел нам навстречу и подвальный номер заменили на обычный на первом этаже. Тут претензий нет.

4) Изначально мы хотели вечер первого дня провести на квадроциклах,а утром следующего остаться в отеле. Оказалось, что такой возможности нет и обязательно нужно что-то выбрать из дополнительных услуг, иначе нас вычеркнут из страховки(по словам гида Гайрата). В итоге утром поехали на панораму с воздушными шарами- по 30 евро с человека. Не пожалели. Но от угроз гида остался неприятный осадок.



Резюмирую-

Организатору: все спорные моменты в этом путешествии возникли из-за отсутствия своевременного информирования и донесения информации со стороны гида/ организатора, что сильно испортило впечатление.



Путешественникам: ехать стоит, но рассматривать эту экскурсию скорее как трансфер и тогда будет меньше неоправданных ожиданий. Возьмите с собой воду и перекус. На обратном пути в автобусе не было ни воды, ни кофе, ни чая. Если вам интересна история этих мест, рекомендую прочитать заранее самостоятельно, так будет более понятно, о чем говорит гид.