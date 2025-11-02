Путешествие в Каппадокию - это уникальная возможность окунуться в мир древних цивилизаций. Туристы посетят подземные города, узнают об истории региона и насладятся панорамными видами. Проживание в аутентичном пещерном отеле и дегустация национальных блюд сделают поездку незабываемой.
Экскурсия включает трансфер, услуги гида и питание, что делает её удобной и комфортной для всех участников
Экскурсия включает трансфер, услуги гида и питание, что делает её удобной и комфортной для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные подземные города
- 🏰 Исторические крепости и церкви
- 🏨 Проживание в пещерном отеле
- 🍽 Дегустация национальной кухни
- 📸 Панорамные виды и фотосессии
Что можно увидеть
- Подземный город Кая
- Крепость 13 века
- Церковь Святого Георгия
- Мечеть Ибрагима Паши
- Древнеримский город Кам Кулеши
- Церковь Девы Марии
- Долина Дервент
- Долина Фантазий
- Церковь Святой Нино
- Город скал Чавушин
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Гёреме
- Национальный парк «Красная долина»
Описание экскурсии
День первый:
- Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
- Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
- Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
- Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
- Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
- Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
- Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
- Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
- Посещение церкви Святой Нино.
- Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
- Остановка в долине Любви с панорамными видами.
- Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
- Закат в национальном парке «Красная долина».
- Заселение в отель и ужин (шведский стол).
День второй:
- Полёт на воздушном шаре.
- Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
- Завтрак в отеле (шведский стол).
- Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
- Остановка в долине голубей.
- Традиционный обед в городе Конья.
- Возвращение в отель в Сиде.
На экскурсии вы узнаете:
- о формировании Каппадокии.
- её историческом и культурном наследии.
- образовании знаменитых подземных городов.
- роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
- особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида.
- На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
- проживание в одноместном номере — доплата €30.
- напитки на завтраке и ужине в отеле.
- закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
- посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
- полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
- панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
- фотосессия на джипе — €50 за чел.
- катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.
в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€34
|Дети 4-7 лет
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
2 ноя 2025
Гид Кайрат -отличный и дружелюбный парень, провел нас по всем знаковым местам Каппадокии, сделал приятный бонус на полет на воздушном шаре!
Наталья
31 окт 2025
Экскурсия оправдала ожидания.
Гид Гайрат отлично отработал всю экскурсию. Несмотря на сложную и долгую дорогу перенесли легко. Все конфликтные ситуации решал очень достойно и грамотно (с нашей аудиторией почти неизбежны такие
Гид Гайрат отлично отработал всю экскурсию. Несмотря на сложную и долгую дорогу перенесли легко. Все конфликтные ситуации решал очень достойно и грамотно (с нашей аудиторией почти неизбежны такие
Ольга
22 окт 2025
Вчера вернулись из Каппадокии,несмотря на долгую дорогу(7час от Сиде), путешествие прекрасное. Удивительная Каппадокия,с ее красотами,подземными городами и долинами, рассвет с воздушными шарами великолепны. Дорога тоже очень красивая,я любовалась. По организации
Ю
Юлия
19 окт 2025
Экскурсия не продумана. Дорога очень тяжелая, автобус останавливается каждые полтора часа подолгу. От этого очень устаешь. В итоге въехали в город вечером, а могли бы утром успеть на шары, если бы выехали ночью. Утром другого дня шары не полетели(мое мнение нужно ночь проводить в пути, и спать! А не 100 раз останавливаться в туалет и есть(
Марина
7 окт 2025
Это было незабываемое путешествие в Каппадокию. Хоть один раз в жизни надо посетить это прекрасное место со сказочными ландшафтами созданными природой. Отдельное спасибо гиду Гайрату за хорошо организованную экскурсию. Узнали
К
Камран
30 сен 2025
Экскурсия прошла хорошо, не смотря на то что мы опоздали трансфер подождал нас и мы спокойно поехали, особенное спасибо гиду а именно Гарику мало того что он все объяснял шутил
Анна
22 сен 2025
Экскурсия сначала оставила двойственные впечатления, но с прошествием времени остаются только приятные воспоминания.
Мы заказывали экскурсию из отеля в районе Сиде. Гидом был Гайрат.
Из плюсов:
1) цена. За двоих я заплатила 63
Мы заказывали экскурсию из отеля в районе Сиде. Гидом был Гайрат.
Из плюсов:
1) цена. За двоих я заплатила 63
Ксения
14 сен 2025
Огромное спасибо Гайрату (Гарик) за проведение экскурсии в Каппадокию.
За два дня, мы увидели самые основные места, прогулялись там, где обычно не водят туристов, нам показали самые хорошие места для фото, а для многих девушек это очень важно 😊
Очень комфортно, весело, душевно.
Отличный гид, знает свое дело, можно с легкостью и комфортом провести время и обращаться с любым вопросом!
Рекомендую
За два дня, мы увидели самые основные места, прогулялись там, где обычно не водят туристов, нам показали самые хорошие места для фото, а для многих девушек это очень важно 😊
Очень комфортно, весело, душевно.
Отличный гид, знает свое дело, можно с легкостью и комфортом провести время и обращаться с любым вопросом!
Рекомендую
Angelina
14 сен 2025
Съездила на двухдневную экскурсию из Сиде в Каппадокью с гидом Гариком.
Давно хотела посетить это место, и вот, наконец, моя мечта сбылась! 🤩
Это потрясающая экскурсия для того, кто хочет увидеть максимально
Давно хотела посетить это место, и вот, наконец, моя мечта сбылась! 🤩
Это потрясающая экскурсия для того, кто хочет увидеть максимально
Е
Елена
5 сен 2025
Отличная экскурсия 4-5 сентября с гидом Гариком. Несмотря на долгую дорогу до Каппадокии (около 8 часов), всё прошло замечательно, гид рассказывал исторические моменты, частые технические остановки, в т. ч. на
Е
Екатерина
26 авг 2025
До сих пор нахожусь в приятном шоке и восторге от экскурсии в Каппадокию! Объездили много стран и посетили множество экскурсий, как право дальние многодневные экскурсии достаточно утомительные…. Но эта экскурсия
Татьяна
23 авг 2025
Супер экскурсия. Полет на шарах над Каппадокией - одно из лучших моментов в жизни. Все достопримечательности красивые, интересные, многие древние. Гид Баха чудесно рассказывает, очень эрудированный и веселый, также заботливый,
О
Олеся
19 авг 2025
Отличная экскурсия и великолепный гид Баха! Заинтересованность в аудитории, юмор и готовность помочь, влюбленность в свою работу - это была очень крутая поездка! Отдельное спасибо за незабываемый "музыкальный" закат в Каппадокии!
Ю
Юлиана
12 авг 2025
Хочу поблагодарить нашего гида Баху за его интересную программу экскурсии и знания.
Я прочитала здесь много положительных отзывов про Баху и хотела, чтобы гидом в моей группе тоже был он. И
Я прочитала здесь много положительных отзывов про Баху и хотела, чтобы гидом в моей группе тоже был он. И
м
мария
5 авг 2025
Замечательная экскурсия
Впервые в Турции, до покупки тура знали, что поедем к Бахе на экскурсию в Каппадокию 🤣
Все структурировано, Баха профессионал своего дела, спасибо за эмоции, за ваш труд 🙏
Еда вкусная,
Впервые в Турции, до покупки тура знали, что поедем к Бахе на экскурсию в Каппадокию 🤣
Все структурировано, Баха профессионал своего дела, спасибо за эмоции, за ваш труд 🙏
Еда вкусная,
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
13 ноя в 04:30
€41
€58 за человека
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
11 ноя в 18:30
13 ноя в 18:30
€23 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€295 за всё до 8 чел.