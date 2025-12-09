Круиз на остров Сулуада — турецкие Мальдивы Однодневное морское путешествие к райскому острову Сулуада с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Вас ждут: купание у берега Сулуада, природный источник, Пещера Любви и живописный Американский пляж. Включены: трансфер, обед, чай, фрукты. Идеальный тур для тех, кто мечтает о ярких фото, море и полном отдыхе!
Описание водной прогулки
Морской круиз на остров Сулуада — прикосновение к нетронутой красоте турецких Мальдив Подарите себе день абсолютного релакса и визуального наслаждения — морское путешествие на остров Сулуада станет ярким акцентом вашего отдыха на Анталийском побережье. Сулуада — крошечный, но удивительно красивый необитаемый остров в акватории Адрасана, получивший прозвище «турецкие Мальдивы» за свои белоснежные пляжи, прозрачную лазурную воду и девственную природу. Это место идеально подходит для тех, кто ценит уединение, тишину и уникальные природные ландшафты. Во время круиза вас ждут:
- Купание у пляжа Сулуада — идеальная остановка, чтобы насладиться тёплым морем и солнцем.
- Природный источник пресной воды, пробивающийся сквозь прибрежные скалы — редкость для морских островов и настоящий подарок природы.
- Пещера Любви (Aşk Mağarası) — мистическое место с насыщенно голубой водой и невероятной атмосферой.
- Американский пляж — один из самых живописных уголков региона, с мягким песком и бирюзовой гладью, идеально подходящий для купания и фото на память. Продолжительность круиза — около 6,5 часов (с 09:30 до 16:00), не считая трансфера. Удобный выезд из отеля, обед, чай, фрукты — всё предусмотрено для комфортного морского дня. Обратите внимание: маршрут может быть незначительно скорректирован в зависимости от погодных условий или по решению капитана ради безопасности гостей — особенно это касается высадки на берег или остановки в одной из бухт. Почему стоит выбрать этот тур:.
- Незабываемые природные пейзажи и уединённые бухты •Высокий уровень комфорта и продуманная организация •Отличный формат как для пар, так и для семей с детьми •Идеальные локации для фото и видео Если вы мечтаете на день сбежать с материка в место, где правит природа, — этот круиз создан для вас. Важная информация: Время выезда из Сиде и регионов: 06:00 в зависимости от отеля. Автобус ожидайте у шлагбаума. Время отплытия яхты: 09:30-10:00 Время возвращения яхты на берег Адрасана: 16:00 Плавание: 40 минут в каждой бухте Примерное прибытие в отели Алании и регионов: 20:00.
Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Остров Сулуада - необитаемый остров, прозванный «турецкими Мальдивами» за свою белоснежную береговую линию и кристально чистую воду. Здесь будет основная остановка для купания и отдыха на пляже
- 2. Природный источник пресной воды - уникальное явление на морском острове. Вода выходит прямо из скалы, и туристы смогут освежиться в этом природном роднике
- 3. Пещера Любви (Aşk Mağarası) - небольшая, но очень живописная морская пещера с лазурной водой. Окружена легендами и отлично подходит для красивых фотографий
- 4. Американский пляж - один из самых красивых пляжей региона, славящийся мягким белым песком и яркой бирюзовой водой. Здесь также предусмотрено время для купания и отдыха
- Каждое из этих мест отличается природной красотой и атмосферой уединения, создавая ощущение настоящего тропического рая
Что включено
- Трансфер
- Круиз на остров
- Обед: рыбное блюдо, салат, макароны
- Чай
- Страховка
Что не входит в цену
- Все напитки
- Приносить с собой напитки не разрешают
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Время выезда из Сиде и регионов: 06:00 в зависимости от отеля. Автобус ожидайте у шлагбаума
- Время отплытия яхты: 09:30-10:00
- Время возвращения яхты на берег Адрасана: 16:00
- Плавание: 40 минут в каждой бухте
- Примерное прибытие в отели Алании и регионов: 20:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
