Морской круиз на остров Сулуада — прикосновение к нетронутой красоте турецких Мальдив Подарите себе день абсолютного релакса и визуального наслаждения — морское путешествие на остров Сулуада станет ярким акцентом вашего отдыха на Анталийском побережье. Сулуада — крошечный, но удивительно красивый необитаемый остров в акватории Адрасана, получивший прозвище «турецкие Мальдивы» за свои белоснежные пляжи, прозрачную лазурную воду и девственную природу. Это место идеально подходит для тех, кто ценит уединение, тишину и уникальные природные ландшафты. Во время круиза вас ждут:

Купание у пляжа Сулуада — идеальная остановка, чтобы насладиться тёплым морем и солнцем.

Природный источник пресной воды, пробивающийся сквозь прибрежные скалы — редкость для морских островов и настоящий подарок природы.

Пещера Любви (Aşk Mağarası) — мистическое место с насыщенно голубой водой и невероятной атмосферой.

Американский пляж — один из самых живописных уголков региона, с мягким песком и бирюзовой гладью, идеально подходящий для купания и фото на память. Продолжительность круиза — около 6,5 часов (с 09:30 до 16:00), не считая трансфера. Удобный выезд из отеля, обед, чай, фрукты — всё предусмотрено для комфортного морского дня. Обратите внимание: маршрут может быть незначительно скорректирован в зависимости от погодных условий или по решению капитана ради безопасности гостей — особенно это касается высадки на берег или остановки в одной из бухт. Почему стоит выбрать этот тур:.

Незабываемые природные пейзажи и уединённые бухты •Высокий уровень комфорта и продуманная организация •Отличный формат как для пар, так и для семей с детьми •Идеальные локации для фото и видео Если вы мечтаете на день сбежать с материка в место, где правит природа, — этот круиз создан для вас. Важная информация: Время выезда из Сиде и регионов: 06:00 в зависимости от отеля. Автобус ожидайте у шлагбаума. Время отплытия яхты: 09:30-10:00 Время возвращения яхты на берег Адрасана: 16:00 Плавание: 40 минут в каждой бухте Примерное прибытие в отели Алании и регионов: 20:00.

