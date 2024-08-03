скидка
19%
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
67€54 за человека
скидка
9%
8 часов
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
33€30 за человека
6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь3 августа 2024Сегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. Каньон супер красивый, впечатления и фотографии отличные. Рекомендую!
- EElena30 июля 2024Все понравилось. Была удачная команда персонала на корабле. Обед вкусный. Много туристов, к этому будьте готовы. В остальном благоприятные впечатления
- PPolina27 июля 2024Мы были на экскурсии в 2022 году. В целом такая же как и от туроператора, но немного дешевле. Единственное, была путаница по организации - сначала привозили на маленькой маршрутке, потом рассаживали по автобусам. Второй раз поехала бы с туроператором.
- ААнна25 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€ И полетали за 160€. Это очень неожиданно дёшево! Но
- ММарина24 июля 2024Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид. Нам очень повезло и
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Однодневные»
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