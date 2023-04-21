Обзорная экскурсия по Сиде
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Что вас ожидает:
- Визитная карточка города - Водопад Манавгат
- Античный город Селевкия
- Античный исторический акведук
- Плотину Оймапинар
- Зеленый Каньон с великолепной панорамной площадки
- Зеленое Озеро - не менее красивое, чем Зеленый Каньон
- Фруктовые сады, которые выращивают местные жители
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Визитная карточка города - Водопад Манавгат
Водопад Манавгат - это визитная карточка региона Сиде. Его ширина около 40 метров, а высота около 2 метров. Вы насладитесь видом с благоустроенной панорамной площадки, или сможете выпить чашечку турецкого вида с этим видом.
Античный город Селевкия
Недалеко от Сиде находятся руины некогда великого и процветающего города Селевкия. По нынешнее время некоторые из них очень хорошо сохранились. Гости смогут прогуляться под звук цикад и насладится этими местами.
Античный исторический акведук
Акведук - это римский водопровод. По сей день он показывает величие прошлых мастеров. Все гости смогут сфотографировать и насладиться им.
Плотину Оймапинар
Плотина Оймапинар имеет ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, образовала два великолепных места - Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости смогут увидеть плотину и сделать на ее фоне красивые фотографии.
Зеленый Каньон с великолепной панорамной площадки
Посмотрев Плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона.
Зеленое Озеро
На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, прокатаетесь по Озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.
Фруктовые сады, которые выращивают местные жители
Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратной дороге все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить стаканчик свежевыжатого сока в тени.
Трансфер в регионе (08:20-09:30)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до места проживания
- Услуги русскоговорящего сопровождающего куратора
- Прогулка на катере по Зеленому озеру
- Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат)
- Рыболовные снасти
- Что не входит
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Все оплатить можно в Евро, USD или турецкой лире. Вам посчитают по курсу на день экскурсии.
- Напитки
- Входной билет на «Водопад Манавгат»
- Персональный обед детям 00-06 лет (по желанию)
- Лепешки Гёзлеме и т. п
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас от вашего места проживанияЗавершение: Доставим вас к вашему месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Трансфер в регионе (08:20-09:30)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
- Важная информация
- РЕКУМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
- Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
- ВНИМАНИЕ:
- Это Обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует Куратор группы, который немного на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решением возникших вопросов. А также дает короткую информацию о местах, в которых Вы находитесь.
- Экскурсия проходит на комфортабельных Кабрио автобусах (автобусах с открытыми панорамными окнами, автобусы с крышей). Кабрио автобусы рассчитаны на 37 посадочных мест.
- Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
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Дата и количество участников выбирается при бронировании