Водопад Манавгат

Водопад Манавгат — это визитная карточка региона Сиде. Его ширина составляет около 40 метров, а высота — около 2 метров. Вы насладитесь водопада видом с благоустроенной панорамной площадки и даже сможете выпить чашечку турецкого кофе рядом с этим видом.

Античный акведук

Величественный римский акведук — ярчайший пример гениальности античных инженеров. Это сооружение поражает своей мощью и изяществом линий, сохраняя дух великой империи. Здесь каждый гость сможет прикоснуться к истории, сделать эффектные снимки на фоне монументальных арок и на мгновение почувствовать себя частью легенды, которую время не властно разрушить.

Зеленый Каньон и Зеленое Озеро

Мы побываем на плотине Оймапинар, имеющей ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, она образовала два великолепных места — Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости увидят плотину и сделают красивые фотографии на ее фоне. Посмотрев плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона. На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, покатаетесь по озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.

Фруктовые сады

Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратном пути все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить в тени стаканчик свежевыжатого сока. Важная информация:

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