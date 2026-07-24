Жемчужины Манавгата: водопад, зеленое озеро и античный акведук из Сиде

Проведите день на природе на обзорной экскурсии в Зеленый Каньон и Зеленое Озеро
Приглашаем посетить обзорную экскурсию по окрестностям Сиде — вы увидите красивые достопримечательности и проведете время с удовольствием и пользой.

Побывайте на водопаде Манавгат, который является визитной карточкой региона, загляните в античные времена и оцените красоту Зеленого Озера.
4
102 отзыва
Жемчужины Манавгата: водопад, зеленое озеро и античный акведук из Сиде
Жемчужины Манавгата: водопад, зеленое озеро и античный акведук из Сиде
Жемчужины Манавгата: водопад, зеленое озеро и античный акведук из Сиде

Описание фото-прогулки

Водопад Манавгат

Водопад Манавгат — это визитная карточка региона Сиде. Его ширина составляет около 40 метров, а высота — около 2 метров. Вы насладитесь водопада видом с благоустроенной панорамной площадки и даже сможете выпить чашечку турецкого кофе рядом с этим видом.

Античный акведук

Величественный римский акведук — ярчайший пример гениальности античных инженеров. Это сооружение поражает своей мощью и изяществом линий, сохраняя дух великой империи. Здесь каждый гость сможет прикоснуться к истории, сделать эффектные снимки на фоне монументальных арок и на мгновение почувствовать себя частью легенды, которую время не властно разрушить.

Зеленый Каньон и Зеленое Озеро

Мы побываем на плотине Оймапинар, имеющей ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, она образовала два великолепных места — Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости увидят плотину и сделают красивые фотографии на ее фоне. Посмотрев плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона. На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, покатаетесь по озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.

Фруктовые сады

Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратном пути все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить в тени стаканчик свежевыжатого сока. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

  • в рублях по СБП (перевод QR-код) — наличными USD, Euro, турецкая лира • Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует куратор группы. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решению возникших вопросов, а также дает короткую информацию о местах, в которых вы находитесь;
  • Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться;
  • В жаркое время года во время передвижения на Кабрио проходят "водные войны" между гостями. Выбирайте одежду ориентируясь на эту информацию;
  • С ноября по май (в зимний сезон) нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском языке;
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
  • Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu. Старый город Сиде (даем место встречи возле пропускного пункта / шлагбаума на въезде) • ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Kızılağaç, Kızılot, Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.

08:30-09:30 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu<p>ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Манавгат
  • Мечеть Kulliye Camii
  • Античный исторический акведук
  • Плотина Оймапинар
  • Зеленый Каньон
  • Зеленое Озеро
  • Фруктовые сады
Что включено
  • Трансфер от/до Чолаклы, Эвренсеки, Кумкёй, Сиде, Соргун, Титреенгёль
  • Услуги сопровождающего куратора
  • Прогулка на корабле по Зеленому озеру
  • Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат).
Что не входит в цену
  • Трансфер от/до Кызылаач, Кызылот, Ченгер и Ореншехир - 5. USD / чел
  • Напитки, лепешки Гёзлеме и т.п.
  • Входной билет на «Водопад Манавгат» - 3. USD
  • Входной билет в зоопарк - 5. EUR/7. USD
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
Завершение: Отвезем Вас обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30-09:30 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu

ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.

Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • В рублях по СБП (перевод QR-код)
  • Наличными USD, Euro, турецкая лира
  • Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует куратор группы. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решению возникших вопросов, а также дает короткую информацию о местах, в которых вы находитесь
  • Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться
  • В жаркое время года во время передвижения на Кабрио проходят «водные войны» между гостями. Выбирайте одежду ориентируясь на эту информацию
  • С ноября по май (в зимний сезон) нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском языке
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
  • Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu. Старый город Сиде (даем место встречи возле пропускного пункта / шлагбаума на въезде)
  • ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Kızılağaç, Kızılot, Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
17
3
10
2
2
1
5
Н
Прекрасная экскурсия включающая в себя посещение мечети, акведука, фруктового сада, Зеленого каньона, зоопарка и водопада. В процессе перемещения между этими локациями гид Елена предоставляет огромное количество интересной информации. Транспорт для
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передвижений между локациями - автобус без окон, в нем очень комфортно. Но есть интересная забава - проезжающие мимо автобусы могут обильно полить вас водичкой:) Зеленый каньон стоит того чтобы его увидеть! Водопад не очень большой, фруктовый сад тоже скорее небольшая выставка растений (но там можно выпить вкуснейший сок из граната), зоопарк достойный. Акведук удивляет своим возрастом и мощью конструкции. В целом экскурсией доволен, рекомендую!

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М
Понравилась организация экскурсии от начала бронирования и трансфер прибыл точно по времени. Туристам нужно учитывать, что в автобусы окон нет, часть закрыта пленкой, а в основном он открыт. При поездке
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очень дует, особенно тем кто с маленькими детьми. При обсуждении поездки нам сказали, что будет рыбалка, но гид удивилась и сказала, что и быть не могло. В принципе особо впечатлений не испортило, тур очень насыщенный, гид - замечательная приветливая женщина Елена! Поездкой довольны, в следующий раз обратимся в эту же компанию!

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К
Отличная обзорная экскурсия с насыщенной, но неутомительной программой. Маршрут включает цитрусовый сад, мечеть Кюле, водохранилище, обед в ресторане, а также морскую прогулку на корабле. Приятным бонусом стала возможность искупаться прямо во время водной части путешествия. Также мы заехали в зоопарк и полюбовались водопадом Манавгата. Остались исключительно положительные впечатления. Отдельная благодарность гиду Елене за профессионализм, подробный рассказ и потрясающий позитивный настрой!
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А
Всё понравилось. Маршрут соответствовал программе. Гид заблаговременно предупреждала, что нас ожидает на ближайшей остановке, в том числе какие возможны дополнительные расходы и пр. На каждой остановке было достаточно времени, чтобы всё посмотреть и пофотографироваться. Темп экскурсии в целом тоже был оптимальным - не затянуто, но и не «галопом по Европам»)))
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G
Отличный экскурсовод, вела интересную экскурсию на нескольких языках. Понравились локации и отсутствие спешки, комфортное время остановок для фото и видео. Несмотря на то, что был дождь все очень понравилось.
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Е
Нам очень понравилась экскурсовод Елена. Мы под большим впечатлением от ее жизненной энергии, заботы и доброжелательности. Понравилось зелёное озеро и акведук. Не понравилось, что автобуса было 2, а экскурсовод один. Ей пришлось бегать туда-сюда. На корабле не понравилось, что нет отдельного места для курящих. Задохнулись там от курева
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