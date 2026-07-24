Приглашаем посетить обзорную экскурсию по окрестностям Сиде — вы увидите красивые достопримечательности и проведете время с удовольствием и пользой.
Побывайте на водопаде Манавгат, который является визитной карточкой региона, загляните в античные времена и оцените красоту Зеленого Озера.
Побывайте на водопаде Манавгат, который является визитной карточкой региона, загляните в античные времена и оцените красоту Зеленого Озера.
Описание фото-прогулки
Водопад Манавгат
Водопад Манавгат — это визитная карточка региона Сиде. Его ширина составляет около 40 метров, а высота — около 2 метров. Вы насладитесь водопада видом с благоустроенной панорамной площадки и даже сможете выпить чашечку турецкого кофе рядом с этим видом.
Античный акведук
Величественный римский акведук — ярчайший пример гениальности античных инженеров. Это сооружение поражает своей мощью и изяществом линий, сохраняя дух великой империи. Здесь каждый гость сможет прикоснуться к истории, сделать эффектные снимки на фоне монументальных арок и на мгновение почувствовать себя частью легенды, которую время не властно разрушить.
Зеленый Каньон и Зеленое Озеро
Мы побываем на плотине Оймапинар, имеющей ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, она образовала два великолепных места — Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости увидят плотину и сделают красивые фотографии на ее фоне. Посмотрев плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона. На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, покатаетесь по озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.
Фруктовые сады
Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратном пути все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить в тени стаканчик свежевыжатого сока. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- в рублях по СБП (перевод QR-код) — наличными USD, Euro, турецкая лира • Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует куратор группы. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решению возникших вопросов, а также дает короткую информацию о местах, в которых вы находитесь;
- Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться;
- В жаркое время года во время передвижения на Кабрио проходят "водные войны" между гостями. Выбирайте одежду ориентируясь на эту информацию;
- С ноября по май (в зимний сезон) нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском языке;
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
- Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu. Старый город Сиде (даем место встречи возле пропускного пункта / шлагбаума на въезде) • ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Kızılağaç, Kızılot, Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.
08:30-09:30 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu<p>ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Манавгат
- Мечеть Kulliye Camii
- Античный исторический акведук
- Плотина Оймапинар
- Зеленый Каньон
- Зеленое Озеро
- Фруктовые сады
Что включено
- Трансфер от/до Чолаклы, Эвренсеки, Кумкёй, Сиде, Соргун, Титреенгёль
- Услуги сопровождающего куратора
- Прогулка на корабле по Зеленому озеру
- Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат).
Что не входит в цену
- Трансфер от/до Кызылаач, Кызылот, Ченгер и Ореншехир - 5. USD / чел
- Напитки, лепешки Гёзлеме и т.п.
- Входной билет на «Водопад Манавгат» - 3. USD
- Входной билет в зоопарк - 5. EUR/7. USD
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
Завершение: Отвезем Вас обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30-09:30 трансфер в регионе Сиде. Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию: Kızılot, Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu
ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- В рублях по СБП (перевод QR-код)
- Наличными USD, Euro, турецкая лира
- Это обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение исторического экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует куратор группы. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решению возникших вопросов, а также дает короткую информацию о местах, в которых вы находитесь
- Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться
- В жаркое время года во время передвижения на Кабрио проходят «водные войны» между гостями. Выбирайте одежду ориентируясь на эту информацию
- С ноября по май (в зимний сезон) нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском языке
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Районы Сиде, в которых есть трансфер на экскурсию Kızılağaç, Titreyengöl, Sorgun, Side, Kümköy, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu. Старый город Сиде (даем место встречи возле пропускного пункта / шлагбаума на въезде)
- ВНИМАНИЕ: по причине отдаленности, из районов Kızılağaç, Kızılot, Örenşehir и Çenger нет трансфера на экскурсию. При доплате 5 USD с человека, трансфер заберет Вас на экскурсию и отвезет после экскурсии обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная экскурсия включающая в себя посещение мечети, акведука, фруктового сада, Зеленого каньона, зоопарка и водопада. В процессе перемещения между этими локациями гид Елена предоставляет огромное количество интересной информации. Транспорт для
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М
Понравилась организация экскурсии от начала бронирования и трансфер прибыл точно по времени. Туристам нужно учитывать, что в автобусы окон нет, часть закрыта пленкой, а в основном он открыт. При поездке
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К
Отличная обзорная экскурсия с насыщенной, но неутомительной программой. Маршрут включает цитрусовый сад, мечеть Кюле, водохранилище, обед в ресторане, а также морскую прогулку на корабле. Приятным бонусом стала возможность искупаться прямо во время водной части путешествия. Также мы заехали в зоопарк и полюбовались водопадом Манавгата. Остались исключительно положительные впечатления. Отдельная благодарность гиду Елене за профессионализм, подробный рассказ и потрясающий позитивный настрой!
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А
Всё понравилось. Маршрут соответствовал программе. Гид заблаговременно предупреждала, что нас ожидает на ближайшей остановке, в том числе какие возможны дополнительные расходы и пр. На каждой остановке было достаточно времени, чтобы всё посмотреть и пофотографироваться. Темп экскурсии в целом тоже был оптимальным - не затянуто, но и не «галопом по Европам»)))
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G
Отличный экскурсовод, вела интересную экскурсию на нескольких языках. Понравились локации и отсутствие спешки, комфортное время остановок для фото и видео. Несмотря на то, что был дождь все очень понравилось.
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Е
Нам очень понравилась экскурсовод Елена. Мы под большим впечатлением от ее жизненной энергии, заботы и доброжелательности. Понравилось зелёное озеро и акведук. Не понравилось, что автобуса было 2, а экскурсовод один. Ей пришлось бегать туда-сюда. На корабле не понравилось, что нет отдельного места для курящих. Задохнулись там от курева
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