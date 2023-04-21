Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде

Обзорная экскурсия по Сиде

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Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
Обзорная экскурсия по Сиде: Водопад + Селевкия + Зеленое Озеро из Сиде
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Что вас ожидает:

  • Визитная карточка города - Водопад Манавгат
  • Античный город Селевкия
  • Античный исторический акведук
  • Плотину Оймапинар
  • Зеленый Каньон с великолепной панорамной площадки
  • Зеленое Озеро - не менее красивое, чем Зеленый Каньон
  • Фруктовые сады, которые выращивают местные жители
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Визитная карточка города - Водопад Манавгат

Водопад Манавгат - это визитная карточка региона Сиде. Его ширина около 40 метров, а высота около 2 метров. Вы насладитесь видом с благоустроенной панорамной площадки, или сможете выпить чашечку турецкого вида с этим видом.

Античный город Селевкия

Недалеко от Сиде находятся руины некогда великого и процветающего города Селевкия. По нынешнее время некоторые из них очень хорошо сохранились. Гости смогут прогуляться под звук цикад и насладится этими местами.

Античный исторический акведук

Акведук - это римский водопровод. По сей день он показывает величие прошлых мастеров. Все гости смогут сфотографировать и насладиться им.

Плотину Оймапинар

Плотина Оймапинар имеет ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, образовала два великолепных места - Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости смогут увидеть плотину и сделать на ее фоне красивые фотографии.

Зеленый Каньон с великолепной панорамной площадки

Посмотрев Плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона.

Зеленое Озеро

На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, прокатаетесь по Озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.

Фруктовые сады, которые выращивают местные жители

Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратной дороге все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить стаканчик свежевыжатого сока в тени.

Трансфер в регионе (08:20-09:30)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места проживания
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего куратора
  • Прогулка на катере по Зеленому озеру
  • Обед (рыба/курица/котлеты, рис, салат)
  • Рыболовные снасти
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
  • Все оплатить можно в Евро, USD или турецкой лире. Вам посчитают по курсу на день экскурсии.
  • Напитки
  • Входной билет на «Водопад Манавгат»
  • Персональный обед детям 00-06 лет (по желанию)
  • Лепешки Гёзлеме и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер в регионе (08:20-09:30)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Важная информация
  • РЕКУМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
  • ВНИМАНИЕ:
  • Это Обзорная экскурсия окрестностей Сиде, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. В Кабрио Автобусе присутствует Куратор группы, который немного на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию, времени проведения, решением возникших вопросов. А также дает короткую информацию о местах, в которых Вы находитесь.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных Кабрио автобусах (автобусах с открытыми панорамными окнами, автобусы с крышей). Кабрио автобусы рассчитаны на 37 посадочных мест.
  • Из-за погодных условий или сезона (различие весна-лето-осень) продолжительность экскурсии и тайминг посещения локаций может сократиться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
На весь день
Обзорные
Природа и пейзажи
Водопады

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