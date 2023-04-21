Визитная карточка города - Водопад Манавгат

Водопад Манавгат - это визитная карточка региона Сиде. Его ширина около 40 метров, а высота около 2 метров. Вы насладитесь видом с благоустроенной панорамной площадки, или сможете выпить чашечку турецкого вида с этим видом.

Античный город Селевкия

Недалеко от Сиде находятся руины некогда великого и процветающего города Селевкия. По нынешнее время некоторые из них очень хорошо сохранились. Гости смогут прогуляться под звук цикад и насладится этими местами.

Античный исторический акведук

Акведук - это римский водопровод. По сей день он показывает величие прошлых мастеров. Все гости смогут сфотографировать и насладиться им.

Плотину Оймапинар

Плотина Оймапинар имеет ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, образовала два великолепных места - Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Гости смогут увидеть плотину и сделать на ее фоне красивые фотографии.

Зеленый Каньон с великолепной панорамной площадки

Посмотрев Плотину, гости поднимутся на панорамную площадку, где смогут увидеть Зеленый Каньон, одну из самых популярных локаций региона.

Зеленое Озеро

На Зеленом Озере у Вас будет остановка: вы пообедаете, прокатаетесь по Озеру. Также возле ресторана есть многочисленные активности, которыми Вы сможете воспользоваться: водный мотоцикл, рыбалка и многое другое.

Фруктовые сады, которые выращивают местные жители

Возвращаясь с насыщенной экскурсии, на обратной дороге все гости смогут посетить фруктовые сады Турции и выпить стаканчик свежевыжатого сока в тени.