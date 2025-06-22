Прогулка на яхте на остров Сулуада - Турецкие Мальдивы из Сиде
Описание водной прогулкиПрогулка на яхте на Турецкие Мальдивы Что вас ждет? - прогулка на яхте - необитаемый остров - плавание в кристальном море с разными оттенками на каждой остановке от мальдивского цвета до глубокого синего Сулуада - это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами и подскальными озерами, минеральным источником с целебной водой Вода здесь настолько прозрачна, что можно увидеть дно на глубине 25 м. ПРОГРАММА ТУРА: 06:00 - 08:00 забираем из отеля, в том числе из апартаментов, вилл И едем в порт Адрасан 10:00 - 11:00 порта отправляемся на яхте к острову Сулуада (приблизительно 1 час) 11:00 - 12:30 Остановимся около белого пляжа острова Сулуада для купания (около 1,5 часа) 12:30 - 13:00 обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат) 13:00 - 14:00 после обеда, отправимся ко второму - красно-рыжему пляжу (остановка для отдыха и купания 1 час) 14:00 - 14:45 приплывем к чёрным скалам и будет остановка для купания в открытом море (45 минут) 15:00 На последней остановке угостим вас фруктами и чаем 19:00 После отправимся в порт и далее отвезем вас до вашего отеля Важная информация:
- Прогулка на яхте на необитаемый остров Сулуада • На яхту не рекомендуется брать с собой свои напитки. Напитки алкогольные и безалкогольные можно купить на яхте.
- Наш автобус нужно ожидать около шлагбаума вашего отеля.
- Время отплытия яхты 9:30-10:00 • Время возвращения яхты на берег Адрасан: 15:30-16:00 • Время возвращения в отели Сиде: 19:00-20:00.
Каждый понедельник, среда, четверг и суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулуада - необитаемый остров
- Пещеру Адрасан
- Бухту Адрасан
- Американский пляж
Что включено
- Обед
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Прогулка на яхте к острову Сулуада с остановками для купания (около 5 часов)
- Чаепитие с фруктами и сладостями
Что не входит в цену
- Напитки, кроме чая
- Личные расходы
- Завтрак
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, среда, четверг и суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 июн 2025
Данная экскурсия - это купание на двух красивых пляжах и 1-2 купания в открытом море + подъезд на 10 минут к красивой пещере. Очень изнурительная 3х часовая дорога из Сиде до порта и 3 часа обратно в сиде из порта. Если бы знать что основное время экскурсии это дорога, то скорее всего не поехали.
P
Pilot-vor
4 июн 2025
Отличная экскурсия. Забрали из отеля, доехали на комфортном минибасе, в пути ~ 2,5-3 часа, тч возьмитес собой перекус и воду (на борту и в басе платная). Морская прогулка понравилась, отличные виды, на пляжах купание не очень понравилось - много народу, с борта судна - другое дело)
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
A
Andrey
4 июн 2025
Отличная экскурсия. Забрали из отеля, доехали на комфортном минибасе, в пути ~ 2,5-3 часа, тч возьмитес собой перекус и воду (на борту и в басе платная). Морская прогулка понравилась, отличные виды, на пляжах купание не очень понравилось - много народу, с борта судна - другое дело)
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.
Л
Лидия
15 апр 2025
Г
Григорий
10 окт 2024
Замечательная экскурсия. Спасибо организатору. Кухня на яхте - отличная, мальчики - перевозчики пели нам песни! Ни сколько не пожалели, что забронировали тур именно у вас!
А
Александра
24 авг 2024
Прекрасно проведенный день на яхте. Искупались в открытом море, вкусно пообедали, ну и конечно запечатлили моменты на фото. Тур в Сулуада - красота неописуемая, вода прозрачная и такая чистая! Благодарю Организатора экскурсии!
Ю
Юлия
8 авг 2024
Все прошло на высшем уровне. Было очень интересно и здорово. Очень классно провели время в Сулуада. Если честно, то ещё хочу, потому что это просто шикарное место. И все. Расскажу
А
Алина
4 авг 2024
Все прошло отлично. Родители были в восторге, особенно Папа. Спасибо Вам большое за организацию тура в Сулуада. Желаю Вам побольше туристов в таком классном деле
К
Ксения
13 июл 2024
Все прошло замечательно. Времени хватило поплавать и контент поснимать. Также хотим отметить вкусный обед и доброжелательный персонал
Входит в следующие категории Сиде
