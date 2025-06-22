Д Дмитрий Данная экскурсия - это купание на двух красивых пляжах и 1-2 купания в открытом море + подъезд на 10 минут к красивой пещере. Очень изнурительная 3х часовая дорога из Сиде до порта и 3 часа обратно в сиде из порта. Если бы знать что основное время экскурсии это дорога, то скорее всего не поехали.

P Pilot-vor Отличная экскурсия. Забрали из отеля, доехали на комфортном минибасе, в пути ~ 2,5-3 часа, тч возьмитес собой перекус и воду (на борту и в басе платная). Морская прогулка понравилась, отличные виды, на пляжах купание не очень понравилось - много народу, с борта судна - другое дело)

Стоит поехать, что бы не тухнуть в отеле, и посмотреть виды.

Г Григорий Замечательная экскурсия. Спасибо организатору. Кухня на яхте - отличная, мальчики - перевозчики пели нам песни! Ни сколько не пожалели, что забронировали тур именно у вас!

А Александра Прекрасно проведенный день на яхте. Искупались в открытом море, вкусно пообедали, ну и конечно запечатлили моменты на фото. Тур в Сулуада - красота неописуемая, вода прозрачная и такая чистая! Благодарю Организатора экскурсии!

Ю Юлия читать дальше о вашем туре. И отдельное спасибо водителю - он очень хороший и внимательный человек - всегда заботился о нас! Мы очень классно отдохнули на яхте в СУЛУАДА, накупались, обед был достойный! Все прошло на высшем уровне. Было очень интересно и здорово. Очень классно провели время в Сулуада. Если честно, то ещё хочу, потому что это просто шикарное место. И все. Расскажу

А Алина Все прошло отлично. Родители были в восторге, особенно Папа. Спасибо Вам большое за организацию тура в Сулуада. Желаю Вам побольше туристов в таком классном деле