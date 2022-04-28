Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Турецкая баня в Сиде

Турецкая баня - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время

Групповая
Турецкая баня — это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время.

Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое.

Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но именно турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде
Турецкая баня в Сиде

Турецкая баня в Сиде

Турецкая баня в Сиде– это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.

Программа Турецкая баня в Сиде

Когда вы будете готовы, мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники.
Добро пожаловать в аутентичные, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, здесь все начинается и длится 2 часа!
Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки.
Все комнаты в хамам имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Сиде», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки - pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть.
Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться.
Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по- турецки кесе.
Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, это такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.
Пенный массаж
Следующий этап будет намного приятнее.
Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас.
Далее вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом
Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут у вас будет чистое тело, душа и разум!
Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, и подготовьтесь к следующему насышенному дню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Душ
  • Сауна
  • Парная
  • Турецкая баня
  • Пилинг
  • Расслабляющий массаж (20 мин)
  • Угощения гостей чай
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просим перед посещением проконсультироваться с врачом.
  • Берите с собой купальники и тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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