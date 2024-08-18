Мини-группа
до 1 чел.
В Памуккале и Салда: незабываемое приключение из Сиде
Начало: Отели или расположение гостей
««Турецкие Мальдивы» Первая остановка — спокойное озеро Салда, которое часто называют «Турецкими Мальдивами» благодаря его ослепительным белым пляжам и бирюзовым водам»
Расписание: Вторник, четверг и воскресенье в 4:30.
Завтра в 04:30
29 апр в 04:30
$33 за человека
Водная прогулка
Путешествие из Сиде по райским бухтам: морской тур по Адрасану и Сулуаде
Начало: Отели или расположение гостей
«В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки»
Расписание: Ежедневно в 5:00.
Завтра в 05:00
28 апр в 05:00
$31 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Черепаший пляж посёлка Чиралы • Обед у реки в Улупынар (с возможностью рыбалки) • Развалины античного города Олимпос Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Круиз
Круиз на яхте Starcraft: всё включено
Погрузитесь в атмосферу веселья на яхте Starcraft! Откройте для себя пляжи и пещеры Алании, наслаждаясь обедом и напитками на борту
Начало: Ваш отель
«Во время круиза на яхте вы посетите полуостров Алании, знаменитый пляж Клеопатры, пляж Дамлаташ и пляж Улаш Пергола с ежедневными развлечениями»
5 мая в 08:00
7 мая в 08:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин18 августа 2024Параглайдинг на пляже КлеопатраИз плюсов. -Полет прошёл отлично. -Все объяснили, рассказали. -Инструкторы знают свое дело. -Понравился режим "экстрим" -Кофе и чай напоили. Из минусов. -Не предупредили про подъем заранее. Как
- ИИгорь24 августа 2022Параглайдинг на пляже КлеопатраПолет прошел очень классно. Виды Алании просто бомбические. Взлет/посадка проходят плавно. Если захотите, покрутят немного виражи над морем. Страха высоты
- ААлина10 сентября 2020Параглайдинг на пляже КлеопатраОчень давно хотела полетать, и вот наконец осуществила. Спасибо за классные эмоции. Бояться не стоит. Забрали из отеля, довезли назад. При полёте делают фото и видео, которые потом можно купить. Все комфортно и классно
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Пляжи»
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