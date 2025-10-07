Турецкая баня — традиция сквозь века Погрузитесь в атмосферу древней традиции, которая актуальна и по сей день! Турецкая баня, или хамам, остается неотъемлемой частью культуры отдыха, расслабления и очищения для турецкого народа. Несмотря на современные удобства, такие как ванны и душевые, хамамы продолжают привлекать как местных жителей, так и туристов. Программа визита в хамам • Трансфер. После того как мы заберем вас из отеля, вас встретит роскошный и аутентичный хамам с традиционным турецким дизайном. На протяжении двух часов вы сможете насладиться всеми этапами ритуала ухода за телом.

Сауна. Вам предложат надеть «пештемаль» — тонкое банное полотенце из натуральных материалов. В сауне с температурой 40–50 градусов вы расслабитесь, поры кожи откроются, и тело подготовится к очищению.

Пилинг (кесе). С помощью специальной рукавицы наши профессиональные мастера проведут деликатный пилинг, удаляя омертвевшие клетки кожи и способствуя улучшению кровообращения.

Пенный массаж. Этот этап подарит вам абсолютное расслабление. Мягкие движения и ароматная пена создадут ощущение невесомости.

Ароматерапевтический массаж. Завершающий этап — массаж с натуральными маслами, который обновит тело, наполнит энергией и создаст чувство гармонии.

Трансфер обратно в отель. После посещения хамама вы почувствуете легкость и обновление, а возвращение в отель станет приятным завершением дня. Позвольте себе это традиционное удовольствие и подготовьтесь к новым впечатлениям! Важная информация:.

