Турецкий хамам — это не просто баня, а уникальная традиция, уходящая корнями в далекое прошлое.
Несмотря на повсеместное наличие душевых и ванных комнат в современных домах, хамам остается важной частью культуры и быта Турции. Это место, где гармонично сочетаются отдых, расслабление, оздоровление и очищение.
Описание экскурсии
Турецкая баня — традиция сквозь века Погрузитесь в атмосферу древней традиции, которая актуальна и по сей день! Турецкая баня, или хамам, остается неотъемлемой частью культуры отдыха, расслабления и очищения для турецкого народа. Несмотря на современные удобства, такие как ванны и душевые, хамамы продолжают привлекать как местных жителей, так и туристов. Программа визита в хамам • Трансфер. После того как мы заберем вас из отеля, вас встретит роскошный и аутентичный хамам с традиционным турецким дизайном. На протяжении двух часов вы сможете насладиться всеми этапами ритуала ухода за телом.
- Сауна. Вам предложат надеть «пештемаль» — тонкое банное полотенце из натуральных материалов. В сауне с температурой 40–50 градусов вы расслабитесь, поры кожи откроются, и тело подготовится к очищению.
- Пилинг (кесе). С помощью специальной рукавицы наши профессиональные мастера проведут деликатный пилинг, удаляя омертвевшие клетки кожи и способствуя улучшению кровообращения.
- Пенный массаж. Этот этап подарит вам абсолютное расслабление. Мягкие движения и ароматная пена создадут ощущение невесомости.
- Ароматерапевтический массаж. Завершающий этап — массаж с натуральными маслами, который обновит тело, наполнит энергией и создаст чувство гармонии.
Трансфер обратно в отель. После посещения хамама вы почувствуете легкость и обновление, а возвращение в отель станет приятным завершением дня. Позвольте себе это традиционное удовольствие и подготовьтесь к новым впечатлениям! Важная информация:.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
- Продолжительность программы: около 2 часов.
- Все этапы проводятся под руководством профессиональных сотрудников.
- Для удобства рекомендуется взять с собой купальник или плавки.
Услуга доступна по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Пилинг и душ
- Сауна и парная
- Турецкая баня
- Расслабляющий массаж (20 мин)
- Угощение гостей чаем
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Сиде)
Когда и сколько длится?
Когда: Услуга доступна по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 окт 2025
