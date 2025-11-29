Мои заказы

Бывший монастырь Хора - жемчужина поздневизантийской эпохи

Экскурсия погрузит вас в мир поздней Византии, раскрывая тайны величайших мозаик и фресок храма Хора, ныне действующей мечети.

Уникальные произведения искусства и захватывающие истории о Деве Марии и рождении Мессии создадут незабываемую атмосферу.

Это путешествие обещает удивить и вдохновить каждого, кто осмелится открыть для себя это архитектурное чудо.
Описание экскурсии

Архитектурное чудо: история бывшего монастыря Хора Экскурсия посвящена поздней Византии и величайшим мозаикам и фрескам бывшего христианского храма, ныне действующей мечети Хора, где в определенное время совершаются намазы. Обычно здесь нет толп туристов, что позволяет в спокойном темпе разглядеть уникальные произведения искусства. Мы обсудим архитектурные особенности сооружения и изменения, которые оно претерпело на протяжении веков, а также восстановление храма, осуществленное с немалыми затратами и усилиями. Рассмотрим родословную Девы Марии, рождение Мессии и его земной путь. Обилие изображений и историй, которые они описывают, способно поразить воображение. Впечатляющие картины рая и ада в различных интерпретациях, захоронения в храме и изображения богатых людей, сделавших пожертвования на его восстановление. Важная информация:
  • Женщинам обязательно иметь с собой платок для головы.
  • Покрытые плечи и колени (у всех).
  • Вход платный — 20 евро.
  • Можно оплатить турецкими лирами.
  • Российские карты и доллары не принимаются.
  • Возьмите, пожалуйста, с собой воду.
  • Экскурсия по Хоре около 1 часа, также можно добавить Влахернский дворец (вход 450 лир с человека) или Влахернскую Церковь со святым источником Богородицы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в монастырь Хора - 20 евро
  • Платок или халат, если нe взяли с собой (около 5 евро)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около бывшего Монастыря Хора или Мечеть Карие (Kariye Camii)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

