Мы посетим важнейшие достопримечательности 🏛️ Старого города!

Святая София

На нашей экскурсии 🧭 я покажу Вам Св. Софию, главный храм Древней Византии, колыбель русского Православия. В этом древнем, величественном храме в 957 г. русская княгиня Ольга первой приняла святое Крещение. При посещении Св. Софии мы прикоснемся к тайнам первых христианских, византийских правителей, истории 📖 расцвета их власти и печального падения под натиском Османов.

Дворец Топкапы.

На живописном мысе Сарайбурну, выдающемся в пролив Босфор на площади в 700 тысяч кв. метров величественно расположился восхитительный Дворец Топкапы. Это один из крупнейших музеев в мире, хранящий уникальные достопримечательности – жемчужина нашего старинного города.

Не менее 65 тысяч экспонатов представлено посетителям замка, но это лишь десятая часть от общей дворцовой коллекции.

Дворец Топкапы, построенный более 5-ти столетий назад, служил главной резиденцией Османских султанов. Интерьеры дворца поражают посетителей своим богатым убранством. Сады, сокровищница, башни, захватывающие виды – все это не оставит никого равнодушным.

Особое место во дворце занимает гарем Хюрем. Да, именно, название его связано с именем не менее знаменитой жены султана Роксоланой.

Чтобы осмотреть весь дворец понадобится целый день, но посещение Топкапы не будет столь интересным без сопровождения профессионального гида, который сможет приоткрыть завесу тайн Дворца и сделает осмотр настоящим увлекательным приключением и поможет увидеть самое главное и интересное.

Цистерны-водохранилища

Древний Константинополь строился на полуострове с недостаточными запасами питьевой воды. Для того, чтобы сделать город 🏙️ неуязвимым во всех отношениях созданию подземных резервуаров для хранения воды уделялось не меньшее внимание, чем фортификационным сооружениям. Эти цистерны датируются даже более ранним греческим периодом. А убранство подземных резервуаров с их резными колоннами и изящными капителями, выполненными в различных стилях, является настоящим произведением искусства.

Мы с вами спустимся в этот удивительный подземный мир и вы услышите рассказ гида о истории, легендах и значении этих уникальных сооружений.

Голубая мечеть.

Трудно оценить архитектурную ценность этого здания, построенного в самом начале 17-го столетия. В строительстве мечети использовались драгоценные камни и уникальный мрамор.

Мы сможем насладиться внешним видом мечети с ее удивительными декоративными элементами. Даже архитектора, который руководил строительными работами, современники прозвали «ювелиром».

Дворец Ибрагим Паша

необычный памятник своего времени, а также уникальное архитектурное сооружение 16-го века, больше похожее на оборонительную крепость, чем на дворец султанского визиря.

Мы осмотрим дворец, и вы услышите рассказ об истории сооружения и его владельцах с древних времен и до наших дней.

Ипподром.

Площадь ипподром. Во время нашей прогулки мы посетим один из самых старых уголков Стамбула, Ипподром. В древние времена эта площадь использовалась для спортивных состязаний, которые всегда играли большую роль в истории Римско-Византийской и Османской империи. Здесь нам встретятся уникальные объекты с тысячелетней историей, привезенные из разных частей света: Обелиск Константина, Египетский Обелиск, Змеиная Колонна, Немецкий фонтан ⛲. Обо всем об этом и еще многом другом вы услышите увлекательные истории и загадочные легенды.

Египетский базар. Прогуливаясь по рынку, который насчитывает более ста магазинов, мы будем вдыхать изумительный аромат восточных специй. Здесь можно не только погулять, но и приобрести турецкие сладости, ароматный чай, кофе, разнообразные восточные пряности.