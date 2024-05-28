1 чел.
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скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь28 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
- ДДарья13 мая 2024Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые там хранятся. Забрать бы их конечно в православную Россию матушку, потому что мусульманам в Турции они безо всякой надобности. Рекомендую экскурсию!
- РРадик10 января 2024Увидели все заявленные локации, очень всё понравилось! Отдельная огромная благодарность гиду Денизу, за такой замечательный, подробный, грамотный рассказ о православных святых местах Стамбула. Рекомендую всем!
- ВВиктор28 апреля 2023К сожалению мне пришлось отменить экскурсию так как планы изменились
- ЛЛеонид22 апреля 2023Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов
- ИИрина7 февраля 2023Нашим экскурсоводом был Дениз, благодаря которому мы побывали в интересных кварталах города, а также еще приятным бонусом было посещение церкви" Живоносный источник" Обязательно порекомендуем знакомым
- ССветлана27 сентября 2022Замечательная экскурсия! Дениз отлично справился. Был предупредителен, старался заинтересовать и максимально удобно составил маршрут. Жаль, что не удалось посмотреть фрески в монастыре Хора. Рекомендую всем любителям истории Константинополя.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монастырь Хора»
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