Монастырь Хора – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Хора» в Стамбуле, цены от €125, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250175 за всё до 4 чел.
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
125 за всё до 4 чел.
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые там хранятся. Забрать бы их конечно в православную Россию матушку, потому что мусульманам в Турции они безо всякой надобности. Рекомендую экскурсию!
    Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые
  • Р
    Радик
    10 января 2024
    Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
    Увидели все заявленные локации, очень всё понравилось! Отдельная огромная благодарность гиду Денизу, за такой замечательный, подробный, грамотный рассказ о православных святых местах Стамбула. Рекомендую всем!
  • В
    Виктор
    28 апреля 2023
    Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
    К сожалению мне пришлось отменить экскурсию так как планы изменились
  • Л
    Леонид
    22 апреля 2023
    Византийские храмы Стамбула
    Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов
    читать дальше

    в Балате. Все это сопровождалось интересным рассказом, причем не в стандартном формате экскурсовода (типа."посмотрите налево, посмотрите направо, высота этой башни 32 метра"), а живо, с историями и о современной жизни. У Дениза одновременно - турецкие и российские корни, что даёт ему внутреннее понимание обеих сторон, не говоря уж об идеальном русском языке. Плюс ко всему у Дениза - отличное чувство юмора. Одним словом, если будете в Константинополе - вы теперь знаете, к кому обратиться.

    Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрытаНаш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрытаНаш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта
  • И
    Ирина
    7 февраля 2023
    Византийские храмы Стамбула
    Нашим экскурсоводом был Дениз, благодаря которому мы побывали в интересных кварталах города, а также еще приятным бонусом было посещение церкви" Живоносный источник" Обязательно порекомендуем знакомым
  • С
    Светлана
    27 сентября 2022
    Византийские храмы Стамбула
    Замечательная экскурсия! Дениз отлично справился. Был предупредителен, старался заинтересовать и максимально удобно составил маршрут. Жаль, что не удалось посмотреть фрески в монастыре Хора. Рекомендую всем любителям истории Константинополя.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монастырь Хора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
  2. Византийские храмы Стамбула
  3. Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Монастырь Хора" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 175 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Монастырь Хора», 28 ⭐ отзывов, цены от €125. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам