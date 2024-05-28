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в Балате. Все это сопровождалось интересным рассказом, причем не в стандартном формате экскурсовода (типа."посмотрите налево, посмотрите направо, высота этой башни 32 метра"), а живо, с историями и о современной жизни. У Дениза одновременно - турецкие и российские корни, что даёт ему внутреннее понимание обеих сторон, не говоря уж об идеальном русском языке. Плюс ко всему у Дениза - отличное чувство юмора. Одним словом, если будете в Константинополе - вы теперь знаете, к кому обратиться.