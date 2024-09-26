Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите самые главные достопримечательности города, но и ознакомитесь с его скрытыми жемчужинами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше. Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула. Увидим главные храмы и базары города, и побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул. Древнейшая часть города Первым делом, мы отправимся в историческую часть города, к площади Ипподром с самыми главными соборами Стамбула. Рассмотрим Собор Святой Софии, а наши гиды расскажут все детали об этом великом храме. Осмотрим первый двор Дворца Топкапы, который занимает невероятную площадь в 700 тысяч кв. метров, и считается городом в городе. Поэтому, в целях экономии времени, мы осмотрим Дворец из Садового дворца снаружи. Однако вам покажется, будто вы уже находитесь внутри. Спустимся под землю, что бы увидеть вновь открывшуюся после реставрации мистическую Цистерну Базилики. Увидим Голубую мечеть и мечеть Сулеймание. Пересечем всю историческую часть города насквозь, где каждый район, как захватывающий кинофильм будет постоянно меняться и показывать тайные уголки и улицы города.

Мы сделаем перерыв на обед в местном ресторане, который признан лучшим в Старом Городе (в течении 9 лет по версии Trip

Advisor) с 2012 года. Главные символы города и турецкие базары По дороге мы обязательно заглянем на места съёмок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, например, увидим где снималась одна из частей фильмов о Джеймсе Бонде. Прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, а также заглянем на Египетский рынок и исторический базар Махмуд-паша, основанный еще при Османской империи, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. Важная информация: Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок. Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь. Голубая мечеть закрыта для посещения по пятницам. Гранд-базар закрыт по воскресеньям. Дворец Топкапы закрыт по вторникам. Вы можете оплатить экскурсию на месте в лирах, евро или долларах. Оплатить онлайн российской картой возможно на сайте.