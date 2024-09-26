Предлагаем вам отправиться в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы самые главные достопримечательности города и познакомитесь с его скрытыми жемчужинами.
Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула.
Увидим главные храмы и базары города, а еще побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул.
Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула.
Увидим главные храмы и базары города, а еще побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 14:00
Описание экскурсии
Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите самые главные достопримечательности города, но и ознакомитесь с его скрытыми жемчужинами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше. Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула. Увидим главные храмы и базары города, и побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул. Древнейшая часть города Первым делом, мы отправимся в историческую часть города, к площади Ипподром с самыми главными соборами Стамбула. Рассмотрим Собор Святой Софии, а наши гиды расскажут все детали об этом великом храме. Осмотрим первый двор Дворца Топкапы, который занимает невероятную площадь в 700 тысяч кв. метров, и считается городом в городе. Поэтому, в целях экономии времени, мы осмотрим Дворец из Садового дворца снаружи. Однако вам покажется, будто вы уже находитесь внутри. Спустимся под землю, что бы увидеть вновь открывшуюся после реставрации мистическую Цистерну Базилики. Увидим Голубую мечеть и мечеть Сулеймание. Пересечем всю историческую часть города насквозь, где каждый район, как захватывающий кинофильм будет постоянно меняться и показывать тайные уголки и улицы города.
Мы сделаем перерыв на обед в местном ресторане, который признан лучшим в Старом Городе (в течении 9 лет по версии Trip
Advisor) с 2012 года. Главные символы города и турецкие базары По дороге мы обязательно заглянем на места съёмок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, например, увидим где снималась одна из частей фильмов о Джеймсе Бонде. Прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, а также заглянем на Египетский рынок и исторический базар Махмуд-паша, основанный еще при Османской империи, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. Важная информация: Во время экскурсии возможно посещение мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок. Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь. Голубая мечеть закрыта для посещения по пятницам. Гранд-базар закрыт по воскресеньям. Дворец Топкапы закрыт по вторникам. Вы можете оплатить экскурсию на месте в лирах, евро или долларах. Оплатить онлайн российской картой возможно на сайте.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€35
|Детский (до 6 лет)
|€0
|Детский (6-10 лет)
|€28
|Пенсионеры (65+)
|€28.10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Собор Святой Софии (снаружи и внутри по желанию)
- Дворец Топкапы (первый двор)
- Голубая мечеть (внутри)
- Мечеть Сулеймание (внутри)
- Гранд базар (внутри)
- Египетский рынок (внутри)
- Базар Махмуд-паша
- Цистерна Базилика (внутри)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (по желанию)
- Вход в Цистерну Базилика: 900 лир
- Вход в мечеть Hagia Sofia: 25 € (оплачивается в евро, или в лирах по курсу на день покупки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем одевать удобную обувь
- Детям до 6 лет бесплатно, но обед родители приобретают для ребёнка за дополнительную плату
- Дети 10+ стоимость такая же, как и за взрослого
- Голубая мечеть закрыта для посещения по пятницам
- Гранд базар закрыт по воскресенья
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам
- Вы можете оплатить экскурсию на месте в лирах, евро или долларах. Оплатить онлайн российской картой возможно на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 435 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 сен 2024
Т
Тороп
26 сен 2024
А
Александр
26 сен 2024
О
Ольга
19 сен 2024
Отличная экскурсия. Гид Чагатай - интереснейший рассказчик и знаток Стамбула. Огромное спасибо.
Е
Елизавета
12 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, гид Чаатай очень ярко и образно рассказывал обо всём, легко воспринималось. Программа насыщенная, все основные достопримечательности Стамбула за одну прогулку. Большое спасибо!
Ю
Юлия
11 сен 2024
N
Natalia
8 сен 2024
Н
Наталия
7 сен 2024
O
Olga
7 сен 2024
Все понравилось, хоть и под конец все уже устали ходить.
Для тех, кто ни разу не был в Стамбуле, хороший вариант для того, чтобы увидеть основные достопримечательности центра.
По организации все четко, достаточно легко найти место сбора.
Для тех, кто ни разу не был в Стамбуле, хороший вариант для того, чтобы увидеть основные достопримечательности центра.
По организации все четко, достаточно легко найти место сбора.
Е
Елена
6 сен 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Советую всем, кто только приехал в Стамбул и незнаком с городом.
К
Кира
4 сен 2024
Здравствуйте. Мы были на экскурсии 03.09 с экскурсоводом Жесимом. Все очень понравилось,Жесим провел нас по всем достопримечательностям без очереди,рассказывал интересно. Мы так увлеклись,что даже совсем не устали,время пролетело,как один миг. А так же показал,где можно бюджетно покушать. За что ему отдельное спасибо,т. к. везде еда очень дорогая. Жесима рекомендуем. Спасибо большое.
Н
Наталья
4 сен 2024
Увидела все топовые локации. Все очень поправилось. Гид просто отличный. Буду еще в Стамбуле, буду брать экскурсии с этим гидом. Всем рекомендую
Д
Дмитрий
29 авг 2024
А
Александр
23 авг 2024
На начало экскурсии немного опоздали, но в этом никакой проблемы не вышло: оплатили на месте, и далее сотрудник компании проводил нас к уже стартовавшей группе. Тут можно добавить, что офис
И
Ирина
22 авг 2024
Благодарю за исчерпывающую экскурсию, было интересно и познавательно, посмотрели главные достопримечательности и знаковые места. Отдельное спасибо году Расиму за ценную информацию, советы и помощь во всём.
Входит в следующие категории Стамбула
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