Собор Святой Софии
Место зарождения православия, приблизительно 1000 лет служил в качестве центра православного мира.
Музей Карие или Mонастырь Хора
Наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь ⛪ в Стамбуле.
Греческий Патриархат
Паломники могут поклонится части колонны, к которой был прикован Спаситель во время бичевания, мощам св. Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Здесь же можно помолиться у мозаичной иконы Пресвятой Богородицы, вывезенной святой царицей Еленой из Иерусалима.
Влахернская Церковь
Именно здесь произошло чудо Покрова, когда в 626 году Патриарх и жители Константинополя в слезах молились перед образом Пресвятой Богородицы об избавлении от нашествия.
Mонастырь Балыклы
Именно в этом монастыре находится Живоносный источник.
Церковь Марии Монгольской
Единственный храм, который во времена правления Османской империи не был переделан в мечеть.
Церковь Богоматери Всеблаженнейшей или мечеть Фетхие
Также известна как Паммакаристос — обитель патриархов после завоевания Константинополя турками.
Студийский монастырь
Место, где хранилась голова Иоанна Крестителя.
Источник (пещера) Дмитрия Салунского
Пещера рукотворная, однако в ней чудесным образом был найден святой источник. Известны неоднократные случаи исцеления водой этого источника. Главное, чтобы просящий паломник истинно верил в возможность божественного чуда. Организационные детали:
- Для того чтобы обойти все эти места одного дня не достаточно, так как они находятся далеко друг от друга в разных районах города. Вы можете заказать экскурсию ⛳ на 2 дня или выбрать некоторые из мест на Ваше усмотрение и заказать экскурсию на один день.