Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Вы совершите прогулку 👣 по главным церквям Стамбула.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Церкви Стамбула
Церкви Стамбула

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии (музей)
  • Музей Карие или Mонастырь Хора
  • Греческий Патриархат
  • Влахернская Церковь
  • Mонастырь Балыклы
  • Церковь Марии Монгольской
  • Церковь Богоматери Всеблаженнейшей
  • Студийский монастырь
  • Источник (пещера) Дмитрия Салунского
Собор Святой Софии
Место зарождения православия, приблизительно 1000 лет служил в качестве центра православного мира.
Музей Карие или Mонастырь Хора
Наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь ⛪ в Стамбуле.
Греческий Патриархат
Паломники могут поклонится части колонны, к которой был прикован Спаситель во время бичевания, мощам св. Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Здесь же можно помолиться у мозаичной иконы Пресвятой Богородицы, вывезенной святой царицей Еленой из Иерусалима.
Влахернская Церковь
Именно здесь произошло чудо Покрова, когда в 626 году Патриарх и жители Константинополя в слезах молились перед образом Пресвятой Богородицы об избавлении от нашествия.
Mонастырь Балыклы
Именно в этом монастыре находится Живоносный источник.
Церковь Марии Монгольской
Единственный храм, который во времена правления Османской империи не был переделан в мечеть.
Церковь Богоматери Всеблаженнейшей или мечеть Фетхие
Также известна как Паммакаристос — обитель патриархов после завоевания Константинополя турками.
Студийский монастырь
Место, где хранилась голова Иоанна Крестителя.
Источник (пещера) Дмитрия Салунского

Пещера рукотворная, однако в ней чудесным образом был найден святой источник. Известны неоднократные случаи исцеления водой этого источника. Главное, чтобы просящий паломник истинно верил в возможность божественного чуда. Организационные детали:

  • Для того чтобы обойти все эти места одного дня не достаточно, так как они находятся далеко друг от друга в разных районах города. Вы можете заказать экскурсию ⛳ на 2 дня или выбрать некоторые из мест на Ваше усмотрение и заказать экскурсию на один день.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Церкви Стамбула
Церкви Стамбула
Церкви Стамбула
Церкви Стамбула
Церкви Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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Руслан А. проводит ещё 5 экскурсий

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