Собор Святой Софии

Место зарождения православия, приблизительно 1000 лет служил в качестве центра православного мира.

Музей Карие или Mонастырь Хора

Наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь ⛪ в Стамбуле.

Греческий Патриархат

Паломники могут поклонится части колонны, к которой был прикован Спаситель во время бичевания, мощам св. Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Здесь же можно помолиться у мозаичной иконы Пресвятой Богородицы, вывезенной святой царицей Еленой из Иерусалима.

Влахернская Церковь

Именно здесь произошло чудо Покрова, когда в 626 году Патриарх и жители Константинополя в слезах молились перед образом Пресвятой Богородицы об избавлении от нашествия.

Mонастырь Балыклы

Именно в этом монастыре находится Живоносный источник.

Церковь Марии Монгольской

Единственный храм, который во времена правления Османской империи не был переделан в мечеть.

Церковь Богоматери Всеблаженнейшей или мечеть Фетхие

Также известна как Паммакаристос — обитель патриархов после завоевания Константинополя турками.

Студийский монастырь

Место, где хранилась голова Иоанна Крестителя.

Источник (пещера) Дмитрия Салунского

Пещера рукотворная, однако в ней чудесным образом был найден святой источник. Известны неоднократные случаи исцеления водой этого источника. Главное, чтобы просящий паломник истинно верил в возможность божественного чуда. Организационные детали: