1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь»
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«А покидая площадь, насладимся видом Голубой мечети — я расскажу, какие ценные материалы использовали при ее строительстве»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
«Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50€35 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
63€35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
«Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«По дороге мы увидим мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
«Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
«Здесь вы увидите «открыточную» улицу с зонтиками, мечеть 19 века и шумный базар, где закупаются исключительно местные жители»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
«Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг»
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
«Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«А эпоху Османского Константинополя раскроет величественная Голубая мечеть, построенная по приказу турецкого султана Ахмеда I»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Голубая мечеть, или Султанахмет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Голубая мечеть, или Султанахмет»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
«В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Голубая мечеть (с посещением)Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«Мечеть Ортакёй — визитная карточка города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
«Я также посвящу вас в подробности из жизни Голубой мечети — первой по значимости в столице (внешний осмотр)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
«Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Мы посетим церковь Святого Георгия, увидим полуразушенный Греческий приют и резиденцию Льва Троцкого, пройдем мимо многочисленных особняков по уютным улочкам острова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Мечети, крыши и ремесленные мастерские»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«В этом переплетении мы и будем разбираться: я проведу вас следами белогварцейцев, покажу, как соседствуют церковь, мечеть, костел и синагога»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
«У мечети Османа вы узнаете, почему он ходил в подкованных железными гвоздями сапогах, а у мечети Сулеймание — почему турецкие женщины так ненавидят Роксолану (а ещё покажу сову, которую 6 веков назад спрятал здесь архитектор)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«А также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и каким образом на это отреагировали местные жители»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
«Вы узнаете о прошлом Ускюдара, встретите творения великого архитектора Синана — мечеть Михримах Султан, возведенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы, и мечеть Валиде Султан»
Завтра в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«Вы оцените внутреннее убранство Айя-Софии и внешнее — Голубой мечети (пока она на реставрации)»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
«История, архитектура и религиозные постройки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
«Вы узнаете, в каком православном храме богослужения проводятся со времен Византии, какую церковь называют «железной», какая мечеть сделана из стали и чем известен зодчий Синан»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- RRavi7 июня 2024Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- NNikita6 июня 2024Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
- ССергей6 июня 2024Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ААртем6 июня 2024Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На следующий, я выбрал Омера,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Святые места»
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