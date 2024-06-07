Религиозные экскурсии по святым местам Стамбула

Найдено 257 экскурсий в категории «Святые места» в Стамбуле, цены от €11, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
«Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь»
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«А покидая площадь, насладимся видом Голубой мечети — я расскажу, какие ценные материалы использовали при ее строительстве»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
«Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5035 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
6335 за человека
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
«Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«По дороге мы увидим мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
«Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
«Здесь вы увидите «открыточную» улицу с зонтиками, мечеть 19 века и шумный базар, где закупаются исключительно местные жители»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
157 за всё до 4 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
«Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг»
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
«Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«А эпоху Османского Константинополя раскроет величественная Голубая мечеть, построенная по приказу турецкого султана Ахмеда I»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Голубая мечеть, или Султанахмет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Голубая мечеть, или Султанахмет»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
65 за человека
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
«В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Голубая мечеть (с посещением)Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«Мечеть Ортакёй — визитная карточка города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
«Я также посвящу вас в подробности из жизни Голубой мечети — первой по значимости в столице (внешний осмотр)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
«Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
135 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Мы посетим церковь Святого Георгия, увидим полуразушенный Греческий приют и резиденцию Льва Троцкого, пройдем мимо многочисленных особняков по уютным улочкам острова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Мечети, крыши и ремесленные мастерские»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
«В этом переплетении мы и будем разбираться: я проведу вас следами белогварцейцев, покажу, как соседствуют церковь, мечеть, костел и синагога»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
«У мечети Османа вы узнаете, почему он ходил в подкованных железными гвоздями сапогах, а у мечети Сулеймание — почему турецкие женщины так ненавидят Роксолану (а ещё покажу сову, которую 6 веков назад спрятал здесь архитектор)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«А также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и каким образом на это отреагировали местные жители»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
«Вы узнаете о прошлом Ускюдара, встретите творения великого архитектора Синана — мечеть Михримах Султан, возведенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы, и мечеть Валиде Султан»
Завтра в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«Вы оцените внутреннее убранство Айя-Софии и внешнее — Голубой мечети (пока она на реставрации)»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
100 отзывов
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
«История, архитектура и религиозные постройки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
125 за всё до 3 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
«Вы узнаете, в каком православном храме богослужения проводятся со времен Византии, какую церковь называют «железной», какая мечеть сделана из стали и чем известен зодчий Синан»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • R
    Ravi
    7 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • N
    Natalia
    6 июня 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
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    достопримечательностей целый день, устали бы и, в результате, впечатления были бы смазаны. А получилось просто превосходно! С нами был сын 14 лет, он проникся, что очень показательно! Информация по теме полная, речь грамотная, материал воспринимается легко! Спасибо большое! Отлично!

  • N
    Nikita
    6 июня 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На следующий, я выбрал Омера,
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    в надежде узнать Стамбул с лучшей стороны. Тактично, со вкусом, безумно интересно (мне 39, сыну 12 и дедушке за 60) и главное Омер погрузил нас в прекрасную атмосферу и непринужденный рассказ, провел по идеальному маршруту, с удобным трансфером. Тонко чувствующий рассказчик и собеседник, словно в компании старого друга! Спасибо!

    Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Святые места»

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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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