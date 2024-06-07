🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 515 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города Начало: Ваш отель «Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов» 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь» Расписание: ежедневно в 15:30 € 40 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ «А покидая площадь, насладимся видом Голубой мечети — я расскажу, какие ценные материалы использовали при ее строительстве» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 5 часов 83 отзыва Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле Начало: На площади Таксим «Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами» 50 € 35 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет «Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира» Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси» € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу «Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны» 199 € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи «По дороге мы увидим мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет «Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет» Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет «Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей мира» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 172 отзыва Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика Начало: В старом городе у входа святой софии «Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 410 отзывов Популярное предложение Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты Начало: У входа Айя Софии «Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор» € 157 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню «Здесь вы увидите «открыточную» улицу с зонтиками, мечеть 19 века и шумный базар, где закупаются исключительно местные жители» € 157 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 24% скидка Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом Начало: Ваш отель «В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера» 86 € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания «Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа» € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель «Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть» 299 € 270 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула Начало: остров Бююкада «Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг» € 85 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета «Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля «Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем» 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов Начало: На острове Бююкада «Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис» € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet «А эпоху Османского Константинополя раскроет величественная Голубая мечеть, построенная по приказу турецкого султана Ахмеда I» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях «Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше» € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «Голубая мечеть, или Султанахмет» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости «Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле» 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет «Голубая мечеть, или Султанахмет» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 94 отзыва Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат «В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа» 243 € 219 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет «Голубая мечеть (с посещением)Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче «Мечеть Ортакёй — визитная карточка города» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет «Я также посвящу вас в подробности из жизни Голубой мечети — первой по значимости в столице (внешний осмотр)» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости «Убегающие вверх улочки с резными домиками и кружевными балконами — одно из редких мест в Стамбуле, где сохранилась архитектура, религиозные объекты, гастрономические и культурные традиции 19 века» € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 5 часов 33 отзыва Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй «Мы посетим церковь Святого Георгия, увидим полуразушенный Греческий приют и резиденцию Льва Троцкого, пройдем мимо многочисленных особняков по уютным улочкам острова» 295 € 266 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города Начало: У вашего отеля «Мечети, крыши и ремесленные мастерские» 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет «📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть» Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая 8% скидка Групповая 3 часа 17 отзывов Мультикультурный Стамбул Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории Начало: На площади Таксим «В этом переплетении мы и будем разбираться: я проведу вас следами белогварцейцев, покажу, как соседствуют церковь, мечеть, костел и синагога» Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 36 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» «У мечети Османа вы узнаете, почему он ходил в подкованных железными гвоздями сапогах, а у мечети Сулеймание — почему турецкие женщины так ненавидят Роксолану (а ещё покажу сову, которую 6 веков назад спрятал здесь архитектор)» € 245 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью «А также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и каким образом на это отреагировали местные жители» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 339 отзывов Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй «Вы узнаете о прошлом Ускюдара, встретите творения великого архитектора Синана — мечеть Михримах Султан, возведенную в честь дочери Сулеймана Великолепного, мечеть Шемси Паша, на купол которой не садятся птицы, и мечеть Валиде Султан» 150 € 128 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 21 отзыв Бурса - первая столица Османской империи Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой Начало: У вашего отеля «Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей» € 475 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность «Вы оцените внутреннее убранство Айя-Софии и внешнее — Голубой мечети (пока она на реставрации)» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа 100 отзывов Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий Начало: На пристани района Кадыкёй «История, архитектура и религиозные постройки» € 125 за всё до 3 чел.