Экскурсия по площади Султанахмет - погружение в историю Стамбула

Опытный гид-историк проведёт вас по самым знаковым местам площади Султанахмет и расскажет факты из истории этих мест со времён Византии и до Османской империи.
Насладитесь великолепными видами, ощутите дыхание истории и сделайте необычайной красоты фотографии.
Описание экскурсииУвидеть и запечатлеть великолепие Стамбула Вас ждет погружение в атмосферу древнего Константинополя. Наш гид проведет вас по самым знаковым местам, делясь интересными фактами и легендами, оживляющими прошлое. Вы узнаете о триумфах императоров, интригах султанов и архитектурных шедеврах, созданных гением человечества. Насладитесь великолепными видами, ощутите дыхание истории и сделайте необычайной красоты фотографии.
Среда, суббота, воскресенье с 9:00 до 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из/в отель
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье с 9:00 до 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
