Азиатский Стамбул: полное погружение

Отправиться туда, где не суетятся туристы, исследовать район без путеводителя и очароваться им

Не каждый путешественник перебирается через Босфор в азиатскую часть Стамбула — и зря! В Ускюдаре в основном живут и отдыхают местные, поэтому за настоящим Стамбулом именно сюда.

Мы не спеша прогуляемся по колоритным улицам, выпьем чаю с видом на Босфор и насладимся расслабленной атмосферой района.
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение

Что вас ожидает

Прожить день как турок

Наша цель заключается не в том, чтобы оббежать достопримечательности. Я хочу, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух района. Для этого у меня есть список из приятных to do пунктов и must see мест:

  • с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)
  • отправимся впитывать атмосферу старого Востока на улочки Ускюдара
  • заглянем в уютный квартал Кузгунджук, чтобы сфотографироваться с деревянными резными домами — разноцветными и очень инстаграмными
  • посетим самую современную мечеть города
  • за панорамой Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула поднимемся на холм Чамлыджа
  • проведём время у Босфора за стаканом турецкого чая
  • попробуем местную еду в одном из уютных кафе на набережной

А также прокатимся на транспорте, побываем в Девичьей башне и сделаем ещё немало интересного, ведь у нас для этого целых 7 часов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: 30 лир — передвижение на транспорте; 120 лир — посещение Девичьей башни; еда и напитки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник и четверг в 09:30

Эргюн
Эргюн
Меня зовут Эргюн. Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». У меня официальная лицензия Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Я знаю, как получить от пребывания в Стамбуле самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно поесть, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я!
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