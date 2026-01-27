во вторник и четверг в 09:30

Не каждый путешественник перебирается через Босфор в азиатскую часть Стамбула — и зря! В Ускюдаре в основном живут и отдыхают местные, поэтому за настоящим Стамбулом именно сюда. Мы не спеша прогуляемся по колоритным улицам, выпьем чаю с видом на Босфор и насладимся расслабленной атмосферой района.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прожить день как турок

Наша цель заключается не в том, чтобы оббежать достопримечательности. Я хочу, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух района. Для этого у меня есть список из приятных to do пунктов и must see мест:

с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)

отправимся впитывать атмосферу старого Востока на улочки Ускюдара

заглянем в уютный квартал Кузгунджук, чтобы сфотографироваться с деревянными резными домами — разноцветными и очень фотогеничными

посетим самую современную мечеть города

за панорамой Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула поднимемся на холм Чамлыджа

проведём время у Босфора за стаканом турецкого чая

попробуем местную еду в одном из уютных кафе на набережной

А также прокатимся на транспорте, побываем в Девичьей башне и сделаем ещё немало интересного!

Организационные детали

Крепость Анадолу Хисары и дворец Бейлербей не работают по понедельникам

Дополнительные расходы