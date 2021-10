во вторник и четверг в 09:30

Что вас ожидает

Прожить день как турок

Наша цель заключается не в том, чтобы оббежать достопримечательности. Я хочу, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух района. Для этого у меня есть список из приятных to do пунктов и must see мест:

с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)

отправимся впитывать атмосферу старого Востока на улочки Ускюдара

заглянем в уютный квартал Кузгунджук, чтобы сфотографироваться с деревянными резными домами — разноцветными и очень инстаграмными

посетим самую современную мечеть города

за панорамой Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула поднимемся на холм Чамлыджа

проведём время у Босфора за стаканом турецкого чая

попробуем местную еду в одном из уютных кафе на набережной

А также прокатимся на транспорте, побываем в Девичьей башне и сделаем ещё немало интересного, ведь у нас для этого целых 7 часов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: 30 лир — передвижение на транспорте; 120 лир — посещение Девичьей башни; еда и напитки.