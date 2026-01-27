во вторник и четверг в 09:30

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Азиатский Стамбул: полное погружение

Отправиться туда, где не суетятся туристы, исследовать район без путеводителя и очароваться им
Не каждый путешественник перебирается через Босфор в азиатскую часть Стамбула — и зря! В Ускюдаре в основном живут и отдыхают местные, поэтому за настоящим Стамбулом именно сюда.

Мы не спеша прогуляемся по колоритным улицам, выпьем чаю с видом на Босфор и насладимся расслабленной атмосферой района.
4.7
186 отзывов
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение
Азиатский Стамбул: полное погружение

Описание экскурсии

Прожить день как турок

Наша цель заключается не в том, чтобы оббежать достопримечательности. Я хочу, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух района. Для этого у меня есть список из приятных to do пунктов и must see мест:

  • с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)
  • отправимся впитывать атмосферу старого Востока на улочки Ускюдара
  • заглянем в уютный квартал Кузгунджук, чтобы сфотографироваться с деревянными резными домами — разноцветными и очень фотогеничными
  • посетим самую современную мечеть города
  • за панорамой Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула поднимемся на холм Чамлыджа
  • проведём время у Босфора за стаканом турецкого чая
  • попробуем местную еду в одном из уютных кафе на набережной

А также прокатимся на транспорте, побываем в Девичьей башне и сделаем ещё немало интересного!

Организационные детали

  • Крепость Анадолу Хисары и дворец Бейлербей не работают по понедельникам

Дополнительные расходы

  • 150 лир/чел. — передвижение на транспорте
  • 100 лир/чел. — крепость Анадолу Хисары
  • 600 лир/чел. — дворец Бейлербей
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эргюн
Эргюн — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6244 туристов
Меня зовут Эргюн, в переводе на русский мое имя означает «Мистер Утро». Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей.
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Учился на факультете туризма по специальности «Гид». У меня официальная лицензия от Министерства Культуры и Туризма. Я знаю, как получить от пребывания в Стамбуле самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно поесть, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
10
3
4
2
2
1
М
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень насыщенная, но при этом комфортная. Гид Эргюн — настоящий профессионал: очень подробно и доступно
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все рассказывал, делал это легко, с юмором, поэтому информация отлично воспринималась.
По ходу экскурсии он показывал еще и вкусные, аутентичные места. Мы вместе пообедали турецкими пирожками(бёрек)со шпинатом, попробовали напиток «салеп» — всё было очень вкусно и атмосферно. Мы посетили все места, заявленные в программе, прокатились на разных видах транспорта.
Эргюн всё время был с нами, отвечал на все наши вопросы, фотографировал и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу. Экскурсия получилась познавательной, разнообразной и запомнилась как отличный семейный день. Нам и нашим мамам очень понравилось! С удовольствием рекомендуем!

Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень
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Евгения
очень понравилась небанальная экскурсия в азиатскую часть Стамбула, хотя с погодой нам не очень повезло, но впечатлений больше чем ожидалось.
Эргюн хорошо говорит по русски, рассказал много интересного из исторических моментов и современных реалий города.

а так же мы сходили вместе в Топкапы - по гарему, было очень интересно, спасибо огромное

будем еще раз в Стамбуле - за экскурсиями только к вам 👍🏻
очень понравилась небанальная экскурсия в азиатскую часть Стамбула, хотя с погодой нам не очень повезло, но впечатлений больше чем ожидалось.
очень понравилась небанальная экскурсия в азиатскую часть Стамбула, хотя с погодой нам не очень повезло, но впечатлений больше чем ожидалось.
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Н
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И не прогадали. Была пятница 5 декабря,в Азиатской части было прекрасно,тихо,мало людей.
Хотелось прочувствовать город не
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на машине,а именно пешком или на местном транспорте.
Спасибо огромное Эргюну! С самого начала он очаровал нас своим юмором,простотой и интересными рассказами про Стамбул.
Мы прекрасно провели вместе время,обошли по ощущениям всю Азиатскую сторону,экскурсия вместо 5 часов продлилась 7,5ч. Передвигались на метро,пароме и автобусе.
Мы получили огромное удовольствие и наделали сотни фотографий,узнали много нового и узнали много интересных фактов о городе. Вернулись в гостиницу без ног,но безумно довольные!
Спасибо за угощение в виде кофе и за огромный багаж знаний! После мы придерживались рекомендаций от Эргюна

по передвижениям по городу.
Когда вернемся в Стамбул обязательно на экскурсию с Эргюном!

Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И+2
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отлично провели день, гуляя с Эргюном по азиатской части Стамбула. Маршрут интересный, не утомительный, гуляли в комфортном темпе по очень симпатичным местам, попробовали по совету Эргюна вкусные десерты и пирожки. Эргюн - очень легкий в общении человек, с прекрасным чувством юмора.
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Алина
Гид Фатма нам подарила несколько часов интереснейшего путешествия по эпохам и храмам! Наверное, лучший гид в Стамбуле, а мы не первый раз в города и это наш четвертый экскурсовод. Спасибо за широкий взгляд на историю, ноль осуждений и сердечный вклад в экскурсию!
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E
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как экскурсовод,а как его житель. Экскурсия получилась очень душевная,информация кратко и по факту,посещение новых районов
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и мест,все на позитиве с чувством юмора,умеет всех сплотить и создать атмосферу дружной компании и как истинный турок очень гостеприимен,всех угощал чаем. На такие экскурсии хочется вернутся,потому что они особенные. Мы посетили почти все исторические экскурсии,но эта оставила особый отпечаток в наших сердцах. Сразу видно,что Эргюн с душой подходит к своей работе,знает свое дело,человек на своем месте. Эргюн желаю Вам процветать и расширяться,создавать новые маршруты,мы обязательно вернёмся. От души благодарим!!! Çok teşekkürler!!!

Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как+1
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как
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