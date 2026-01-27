во вторник и четверг в 09:30

Не каждый путешественник перебирается через Босфор в азиатскую часть Стамбула — и зря! В Ускюдаре в основном живут и отдыхают местные, поэтому за настоящим Стамбулом именно сюда.
Мы не спеша прогуляемся по колоритным улицам, выпьем чаю с видом на Босфор и насладимся расслабленной атмосферой района.
Мы не спеша прогуляемся по колоритным улицам, выпьем чаю с видом на Босфор и насладимся расслабленной атмосферой района.
Описание экскурсии
Прожить день как турок
Наша цель заключается не в том, чтобы оббежать достопримечательности. Я хочу, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух района. Для этого у меня есть список из приятных to do пунктов и must see мест:
- с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)
- отправимся впитывать атмосферу старого Востока на улочки Ускюдара
- заглянем в уютный квартал Кузгунджук, чтобы сфотографироваться с деревянными резными домами — разноцветными и очень фотогеничными
- посетим самую современную мечеть города
- за панорамой Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула поднимемся на холм Чамлыджа
- проведём время у Босфора за стаканом турецкого чая
- попробуем местную еду в одном из уютных кафе на набережной
А также прокатимся на транспорте, побываем в Девичьей башне и сделаем ещё немало интересного!
Организационные детали
- Крепость Анадолу Хисары и дворец Бейлербей не работают по понедельникам
Дополнительные расходы
- 150 лир/чел. — передвижение на транспорте
- 100 лир/чел. — крепость Анадолу Хисары
- 600 лир/чел. — дворец Бейлербей
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эргюн — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6244 туристов
Меня зовут Эргюн, в переводе на русский мое имя означает «Мистер Утро». Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 186 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилась экскурсия по Азиатской части Стамбула. Мы были всей семьёй, вместе с мамами. Программа очень насыщенная, но при этом комфортная. Гид Эргюн — настоящий профессионал: очень подробно и доступно
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очень понравилась небанальная экскурсия в азиатскую часть Стамбула, хотя с погодой нам не очень повезло, но впечатлений больше чем ожидалось.
Эргюн хорошо говорит по русски, рассказал много интересного из исторических моментов и современных реалий города.
а так же мы сходили вместе в Топкапы - по гарему, было очень интересно, спасибо огромное
будем еще раз в Стамбуле - за экскурсиями только к вам 👍🏻
Эргюн хорошо говорит по русски, рассказал много интересного из исторических моментов и современных реалий города.
а так же мы сходили вместе в Топкапы - по гарему, было очень интересно, спасибо огромное
будем еще раз в Стамбуле - за экскурсиями только к вам 👍🏻
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Н
Приехали в Стамбул и в первый день решили погрузиться в экскурсию по Азиатской части Стамбула. И не прогадали. Была пятница 5 декабря,в Азиатской части было прекрасно,тихо,мало людей.
Хотелось прочувствовать город не
Хотелось прочувствовать город не
+2
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В
Отлично провели день, гуляя с Эргюном по азиатской части Стамбула. Маршрут интересный, не утомительный, гуляли в комфортном темпе по очень симпатичным местам, попробовали по совету Эргюна вкусные десерты и пирожки. Эргюн - очень легкий в общении человек, с прекрасным чувством юмора.
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Гид Фатма нам подарила несколько часов интереснейшего путешествия по эпохам и храмам! Наверное, лучший гид в Стамбуле, а мы не первый раз в города и это наш четвертый экскурсовод. Спасибо за широкий взгляд на историю, ноль осуждений и сердечный вклад в экскурсию!
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E
Хочу выразить огромную благодарность Эргюну за то,что смог показать нам азиатскую часть Стамбула не просто как экскурсовод,а как его житель. Экскурсия получилась очень душевная,информация кратко и по факту,посещение новых районов
+1
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