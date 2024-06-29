Экскурсии от вашего отеля в Стамбуле

Найдено 109 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
455 отзывов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250200 за всё до 3 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
300255 за всё до 4 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
6552 за всё до 5 чел.
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Популярное предложение
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
88 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
250 за всё до 3 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
4 июля в 18:30
5 июля в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 4 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
22 отзыва
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Стамбул для искушенных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул для искушенных путешественников
Посетить малоизвестные места в азиатской части: крепость Йорос, рыбацкую деревню и гробницу Юши
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
257 за всё до 7 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
410 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
38 за человека
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
522 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
103 за всё до 5 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5136 за человека
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 за человека
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
329 за человека
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
130 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Экскурсия по следам императоров и султанов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
140 за всё до 10 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: У вашего отеля в Стамбуле
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
125 за всё до 4 чел.
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11877 за всё до 5 чел.
Групповая поездка на Принцевы острова
скидка
13%
Групповая
8 часов
89 отзывов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3127 за человека
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250200 за всё до 6 чел.
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
19 отзывов
Популярное предложение
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Путешествие по ночному Стамбулу
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Путешествие по ночному Стамбулу: мосты, районы и история
Опыт незабываемого путешествия по ночному Стамбулу, где история и современность сливаются под светом звезд
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: вторник, среда, пятница и суббота в 20.00
Завтра в 20:00
3 июля в 20:00
6054 за человека
Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
Круиз
3 часа
7 отзывов
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 79 за человека
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Богемный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Богемный Стамбул
Вдохновиться роскошью старинных кварталов и свободной творческой атмосферой
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
104 за всё до 5 чел.
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
75 за человека
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
283 за всё до 7 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8976 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
87 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Спасибо Моне за экскурсию, очень понравилась, очень понятно и доступно подан материал.
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
    Отличный организатор и экскурсовод) я перепутала числа, организатор повел себя лояльно и перенес все без проблем. Милая девушка экскурсовод, все
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    показала, рассказала, маршрут не разбросан, все четко быстро и по делу, когда ты в Стамбуле на 3 дня, нет времени уделять сутки на разъезды. Все идеально.

  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная девушка и отличный гид
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    и историк. За 2 часа прогулялись по главной улице, поймали красный трамвай, посетили много атмосферных мест. Ирина любит свой город это чувствуется с первой минуты, её очень приятно и интересно слушать. Завершили мы прогулку в кафе, которое знают не все, но оттуда открывается красивейший вид на город. Большое спасибо за этот чудесный день 🌸

    Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекраснаяНе пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная
  • М
    Марика
    27 июня 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
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    приятных эмоций, и не только от купания в термальных источниках, но и от общения с нашей гидом)… Сулу была очень заботлива и внимательна к нам, а ещё она рассказала много интересных исторических фактов и культурных особенностей Турции, провела по красивейшим местам курорта, и приятным завершением стал ужин в ресторане с видом на Мраморное море (Сулу порекомендовала очень вкусные блюда местной кухни). Все домашние остались ооочень довольны, будем рекомендовать друзьям).

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Неизвестный Стамбул
    Спасибо Веронике за экскурсию. Познакомились со Стамбулом совсем с неожиданной стороны, увидели интересные места, локации. На комфортном автобусе посетили такие части города, которые вряд ли бы смогли увидеть самостоятельно. Благодаря экскурсии значительно расширили представление о Стамбуле.
  • Л
    Леонид
    26 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Нам повезло - у нас был прекрасный гид Елена! Мы с пользой провели время, Елена - внимательный рассказчик, с хорошим багажом знаний и опыта экскурсовода в Стамбуле. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    25 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Вчера посетили экскурсию, понравилось. Специально выбрали прогулку в таком формате для знакомства с городом и не разочаровались. Мона рассказала много
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    интересных фактов о городе, посоветовала, что можно посетить еще и как куда добраться. Прогулка запомнилась, время пролетело незаметно, и мы совсем не устали. Рекомендуем)

  • Н
    Николай
    25 июня 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Вс прошло на высшем уровне,экскурсия полностью оправдала наши ожидания,огромная благодарность Елене,мастер своего дела. В будущем надеемся ещё раз вернуться на новую экскурсию!!!
  • Д
    Диляра
    24 июня 2024
    Богемный Стамбул
    Отличная экскурсия, посетили много интересных мест, было содержательно
  • Т
    Тимур
    23 июня 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Полностью удовлетворены экскурсией. Спасибо нашему гиду Нине за прекрасный насыщенный день, профессионализм, увлекательный экскурс в историю Стамбула, а также грамотно составленный маршрут с учетом всех наших пожеланий.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По Стамбулу на автомобиле
  2. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
  3. Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
  4. Современный Стамбул
  5. Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
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