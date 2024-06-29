1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€200 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
300€255 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
4 июля в 18:30
5 июля в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул для искушенных путешественников
Посетить малоизвестные места в азиатской части: крепость Йорос, рыбацкую деревню и гробницу Юши
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€257 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€410 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
51€36 за человека
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€329 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€140 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: У вашего отеля в Стамбуле
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
118€77 за всё до 5 чел.
скидка
13%
Групповая
8 часов
Незабываемая групповая экскурсия на Принцевы острова из Стамбула
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на Принцевых островах, путешествуя из Стамбула на корабле по Мраморному морю
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 31€27 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
«Принцевы Острова» - тур в царство спокойствия
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Путешествие по ночному Стамбулу: мосты, районы и история
Опыт незабываемого путешествия по ночному Стамбулу, где история и современность сливаются под светом звезд
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: вторник, среда, пятница и суббота в 20.00
Завтра в 20:00
3 июля в 20:00
60€54 за человека
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €79 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастро-тур «Контрастный Стамбул»: путешествие по вкусам города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с эксклюзивным гастрономическим туром, полным удивительных вкусов
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Богемный Стамбул
Вдохновиться роскошью старинных кварталов и свободной творческой атмосферой
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€104 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€283 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 июня 2024Спасибо Моне за экскурсию, очень понравилась, очень понятно и доступно подан материал.
- ААнна29 июня 2024Отличный организатор и экскурсовод) я перепутала числа, организатор повел себя лояльно и перенес все без проблем. Милая девушка экскурсовод, все
- ЕЕлена29 июня 2024Не пожалела, что взяла эту прогулку. Сама бы я просто потерялась в этом городе))) Ирина прекрасная девушка и отличный гид
- ММарика27 июня 2024Спасииибо огромное организатору экскурсии Сабри и замечательной девушке Сулу, которая целый день сопровождала нас в путешествии на Ялову. Получили множество
- ООльга26 июня 2024Спасибо Веронике за экскурсию. Познакомились со Стамбулом совсем с неожиданной стороны, увидели интересные места, локации. На комфортном автобусе посетили такие части города, которые вряд ли бы смогли увидеть самостоятельно. Благодаря экскурсии значительно расширили представление о Стамбуле.
- ЛЛеонид26 июня 2024Нам повезло - у нас был прекрасный гид Елена! Мы с пользой провели время, Елена - внимательный рассказчик, с хорошим багажом знаний и опыта экскурсовода в Стамбуле. Рекомендую.
- ЮЮлия25 июня 2024Вчера посетили экскурсию, понравилось. Специально выбрали прогулку в таком формате для знакомства с городом и не разочаровались. Мона рассказала много
- ННиколай25 июня 2024Вс прошло на высшем уровне,экскурсия полностью оправдала наши ожидания,огромная благодарность Елене,мастер своего дела. В будущем надеемся ещё раз вернуться на новую экскурсию!!!
- ДДиляра24 июня 2024Отличная экскурсия, посетили много интересных мест, было содержательно
- ТТимур23 июня 2024Полностью удовлетворены экскурсией. Спасибо нашему гиду Нине за прекрасный насыщенный день, профессионализм, увлекательный экскурс в историю Стамбула, а также грамотно составленный маршрут с учетом всех наших пожеланий.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От вашего отеля»
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