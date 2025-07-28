Билеты
Экскурсия в Голубую мечеть
Не упустите шанс посетить Голубую мечеть в Стамбуле. Узнайте о реставрации и исторических фактах от местного гида. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, 10 (Dsign Cafe)
Расписание: Ежедневно в 09:45, 10:45, 14:00.
Завтра в 09:45
8 авг в 09:45
€14.49 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Стамбул на перекрестке империй - главные достопримечательности
Начало: Площадь Султанахмет
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 15:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали28 июля 2025Только что вернулись с экскурсии, наша гид Бусе была просто потрясающей! С самого начала она была очень дружелюбной, веселой и
- BBill28 июля 2025Бусе была просто превосходной гидом во время нашей экскурсии по Голубой мечети. Она безупречно ответила на все вопросы нашей группы, и мы с нетерпением ждем следующей экскурсии.
- AAndrea24 июля 2025Бусе была прекрасным гидом и знатоком своего дела. Отличная экскурсия, которая охватила важные исторические события в удобном темпе в первой половине дня, в небольшой группе. Рекомендую всем! Еще раз благодарю, Бусе.
- FFrantisek22 июля 2025Нечего добавить, экскурсия была превосходна, и я с удовольствием порекомендую ее в любое время.
- JJosephine20 июля 2025Это было фантастически. Арда был очень знающим и говорил с энтузиазмом. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Султанахмет»
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