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Район Султанахмет – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Султанахмет» в Стамбуле, цены от €14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Познакомиться с историей Османской империи: экскурсия в Голубую мечеть
Пешая
1 час
5 отзывов
Билеты
Экскурсия в Голубую мечеть
Не упустите шанс посетить Голубую мечеть в Стамбуле. Узнайте о реставрации и исторических фактах от местного гида. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, 10 (Dsign Cafe)
Расписание: Ежедневно в 09:45, 10:45, 14:00.
Завтра в 09:45
8 авг в 09:45
€14.49 за билет
Константинополь и христианское наследие
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.
Стамбул на перекрестке империй - главные достопримечательности
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Стамбул на перекрестке империй - главные достопримечательности
Начало: Площадь Султанахмет
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 15:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€65 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Султанахмет»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познакомиться с историей Османской империи: экскурсия в Голубую мечеть
  2. Константинополь и христианское наследие
  3. Стамбул на перекрестке империй - главные достопримечательности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Айя-София
  7. Сулеймание
  8. Галатская башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Султанахмет" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 385. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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