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энергичной. Она действительно знает свое дело и сделала всю экскурсию очень увлекательной. Было видно, что она искренне любит свою работу, и это сделало тур еще более приятным для нас. Место встречи было очень легко найти, и весь тур стоил своих денег. Я узнала много нового и прекрасно провела время. Если у вас будет возможность поучаствовать в этом туре, особенно с Бусе в качестве гида, не раздумывайте. Очень рекомендую!