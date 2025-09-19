Айя-София — это мудрость, Султанахмет — это роскошь, Сулеймание — это любовь. А ещё это радость, гордость, боль и, во все времена, — главные символы Стамбула. Вы увидите древнейшие святыни Византии и Османской империи, окунётесь в прошлое. Познакомитесь с историей города и поймёте связь между религией, культурой и архитектурой.

Сулеймание

Самая красивая мечеть Стамбула — шедевр архитектора Синана. Здание способно вместить до 5 тысяч верующих — это целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки и обсерватории. Во дворе мечети похоронены султан Сулейман и его возлюбленная Роксолана.

Айя-София

Вот уже полторы тысячи лет все дороги города ведут к Святой Софии, некогда главному собору православного мира. Когда Константинополь пал, храм на 500 лет стал мечетью. В 1935 году Ататюрк сделал его музеем. А сегодня с высоких минаретов муэдзины вновь призывают мусульман к молитве.

Султанахмет

Голубая мечеть в сердце Стамбула пленит своей грандиозностью и изяществом. Более величественной и пышно убранной мечети нет нигде в мире. Шесть её минаретов устремлены в небо, а внутренние стены украшены 20 тысячами изразцов ручной работы.

