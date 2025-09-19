Мои заказы

3 мечети Стамбула

Айя-София, Султанахмет и Сулеймание - три величайшие мечети Стамбула, которые расскажут вам о мудрости, роскоши и любви. Погрузитесь в их историю
Айя-София — это мудрость, Султанахмет — это роскошь, Сулеймание — это любовь. А ещё это радость, гордость, боль и, во все времена, — главные символы Стамбула. Вы увидите древнейшие святыни Византии и Османской империи, окунётесь в прошлое. Познакомитесь с историей города и поймёте связь между религией, культурой и архитектурой.
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение трёх величайших мечетей
  • 📜 Погружение в историю Византии и Османской империи
  • 🎨 Восхищение архитектурными шедеврами
  • 🚶‍♂️ Прогулка без очередей
  • 👗 Уважение традиций и культуры
Ближайшие даты:
11
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 09:30, 15:00, 15:15

Что можно увидеть

  • Айя-София
  • Султанахмет
  • Сулеймание

Описание экскурсии

Сулеймание

Самая красивая мечеть Стамбула — шедевр архитектора Синана. Здание способно вместить до 5 тысяч верующих — это целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки и обсерватории. Во дворе мечети похоронены султан Сулейман и его возлюбленная Роксолана.

Айя-София

Вот уже полторы тысячи лет все дороги города ведут к Святой Софии, некогда главному собору православного мира. Когда Константинополь пал, храм на 500 лет стал мечетью. В 1935 году Ататюрк сделал его музеем. А сегодня с высоких минаретов муэдзины вновь призывают мусульман к молитве.

Султанахмет

Голубая мечеть в сердце Стамбула пленит своей грандиозностью и изяществом. Более величественной и пышно убранной мечети нет нигде в мире. Шесть её минаретов устремлены в небо, а внутренние стены украшены 20 тысячами изразцов ручной работы.

Организационные детали

  • Во все мечети мы проходим без очереди
  • Пожалуйста, помните о том, что одежда должна быть закрытой, для женщин нужен головной убор
  • Вход в Айя-Софию оплачивается дополнительно: €25 за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3669 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Александр
19 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Расим очень много знает из истории Турции и отлично говорит по-русски. Гида и экскурсию однозначно рекомендую!
Г
Гульнара
14 сен 2025
Расим,ещё раз хотим Вас поблагодарить за столь интересную,познавательную,увлекательную экскурсию.
Отличный носитель русского языка, культурный, вежливый.
Настолько все подробно, что и вопросов не возникают.
Рекомендуем,однозначно!
Е
Екатерина
3 сен 2025
Экскурсоводом был Джесим, потрясающе рассказывает, очень интересно, а главное с отличным произношением! Экскурсия отлично была организована, увидела за одну экскурсию аж 3 мечети и в каждую их них зашли. В конце Джесим любезно позаботился о каждом и сказал каждому, как и куда пойти уже после экскурсии.
И
Ирина
5 авг 2025
Здравствуйте. Экскурсию проводил Джасим. Все было отлично. Подробно и интересно обо всем рассказывал. Не стояли в длинных очередях. Был внимательный,отвечал на все вопросы. Отличный гид,всем советуем.
Э
Эльвира
24 июл 2025
Очень крутой гид!!! Прям супер, лучший из лучших … очень интересно, информативно, самое классное что не забивает информацией про даты и ФИО, Расим вы лучший гид!!!! Большое вам спасибо за классную экскурсию
К
Катя
7 июл 2025
Нам безумно понравилась экскурсия! Расим хорошо владеет русским, очень приятно слушать. Рассказал не только про историю мест (очень интересно), но и про жизнь местного населения, особенности культуры и традиции. Советую экскурсию!
Натали
Натали
8 июн 2025
Большая благодарность Расиму за такую душевную и познавательную экскурсию. Три мечети, такие разные, каждая со своей неповторимой историей! Великая София - неподражаемый образец архитектуры, Султанахмет - светится изнутри расписанными вручную плитками с синими узорами, Сулеймание - поражает деталями, созданными гениальным архитектором Синаном, о котором Расим увлекательно вам расскажет. Рекомендую!
О
Оксана
5 июн 2025
Спасибо Расиму за прекрасную экскурсию, несколько часов глубокой, вовлекающей истории погружают в те времена и не хочется отрывать глаз. Я очень рада, что в эту историю меня погружал именно наш гид. Он помог на всех пунктах, поддерживал дружескую атмосферу всей группы. Однозначно рекомендую посмотреть все эти исторические красоты, в сопровождении Расима.
Н
Надежда
4 июн 2025
Очень понравилась экскурсия с Расимом. Интересно, познавательно. Гид всегда готов ответить на все вопросы, и не только касающиеся данной экскурсии
Ф
Фифа
1 июн 2025
Шикарная экскурсия! Проводил Джесим. На экскурсии нас было четверо. Мне очень понравилась организация - нигде не пришлось ждать, стоять в очередях или находиться в толпе людей. Очень информативно и весело. Приятная прогулка в комфортном темпе. Огромная благодарность организаторам!
R
Railya
27 мая 2025
Расим чудесный экскурсовод! Ни на минуту не останавливался, столько интересного узнали! Экскурсия пешая, мы были с бабушкой, она осталась очень довольна, ходила как Валиде-султан! Очень красочный маршрут! У Расима развито
читать дальше

языковое чутье, он искусно шутит на русском языке, в совершенстве владея не только языком, но и тонкостями юмора! Экскурсия проходит очень удобно – Расим предоставляет наушники, так что его слышно, даже если вы немного отстаете. Спасибо за замечательный день!

Н
Наталья
6 мая 2025
Спасибо огромное Расиму за экскурсию. Глубокие знания, отличный русский язык, великолепная подача материала. Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендуем!
К
Ксения
4 мая 2025
Все понравилось, кроме закрытой на время молитвы Голубой мечети.
Кажется, об этом организаторы должны были знать.
В остальном, отлично!
Ш
Шиян
3 мая 2025
Русскоговорящий гид Мухамет. Отдельное спасибо.
А
Анастасия
28 апр 2025
Нашим гидом на экскурсии был Джесим. Супер круто провели время, очень много информации получили по маршруту экскурсии. Также Джесим очень много дал нужной информации по пребыванию в Стамбуле: где лучше поменять деньги, где поесть, где погулять и т. д. От души рекомендую ♥️

