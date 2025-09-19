5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение трёх величайших мечетей
- 📜 Погружение в историю Византии и Османской империи
- 🎨 Восхищение архитектурными шедеврами
- 🚶♂️ Прогулка без очередей
- 👗 Уважение традиций и культуры
Что можно увидеть
- Айя-София
- Султанахмет
- Сулеймание
Описание экскурсии
Сулеймание
Самая красивая мечеть Стамбула — шедевр архитектора Синана. Здание способно вместить до 5 тысяч верующих — это целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки и обсерватории. Во дворе мечети похоронены султан Сулейман и его возлюбленная Роксолана.
Айя-София
Вот уже полторы тысячи лет все дороги города ведут к Святой Софии, некогда главному собору православного мира. Когда Константинополь пал, храм на 500 лет стал мечетью. В 1935 году Ататюрк сделал его музеем. А сегодня с высоких минаретов муэдзины вновь призывают мусульман к молитве.
Султанахмет
Голубая мечеть в сердце Стамбула пленит своей грандиозностью и изяществом. Более величественной и пышно убранной мечети нет нигде в мире. Шесть её минаретов устремлены в небо, а внутренние стены украшены 20 тысячами изразцов ручной работы.
Организационные детали
- Во все мечети мы проходим без очереди
- Пожалуйста, помните о том, что одежда должна быть закрытой, для женщин нужен головной убор
- Вход в Айя-Софию оплачивается дополнительно: €25 за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Отзывы и рейтинг
Отличный носитель русского языка, культурный, вежливый.
Настолько все подробно, что и вопросов не возникают.
Рекомендуем,однозначно!
Кажется, об этом организаторы должны были знать.
В остальном, отлично!