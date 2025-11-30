Когда: Фотосессии проводятся ежедневно с 09:00 до 17:00.

Начало по договорённости, в зависимости от выбранного маршрута и локаций.

Рекомендуем утренние и вечерние часы для мягкого света и более атмосферных кадров.

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала