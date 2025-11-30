Откройте для себя Стамбул глазами местного фотографа.
Мы прогуляемся по колоритным улочкам, насладимся видом Босфора, заглянем в скрытые дворики и снимем вас в лучших фотогеничных локациях города.
Вы получите не только профессиональные фотографии, но и тёплые воспоминания о Стамбуле, которые останутся с вами навсегда.
Описание фото-прогулкиСтамбул и вы в объективе профессионального фотографа Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку по самым красивым и атмосферным местам Стамбула. Мы начнём день в узких улочках исторического центра, заглянем на шумный Гранд-базар, насладимся панорамой Босфора и сделаем кадры на фоне легендарных соборов и дворцов. Вы узнаете истории, скрытые за фасадами старинных зданий, и откроете для себя необычные точки съёмки, известные только местным. Я помогу вам почувствовать себя свободно перед камерой, подберу лучшие ракурсы и передам в фотографиях атмосферу города. Через несколько дней после съёмки вы получите серию обработанных снимков, которые будут радовать вас и напоминать о путешествии. Вы можете выбрать маршрут фотопрогулки по европейской или азиатской части Стамбула. Важная информация:
- Фотосессия ориентирована только на создание профессиональных фотографий, экскурсионное сопровождение не предоставляется.
- В случае дождя съёмка переносится на другое время или день.
- Стоимость указана за группу до 3 человек. Свыше трех человек — доплата 50 евро за каждого участника.
- Готовые фотографии передаются через ссылку на Google Диск в течение 5 календарных дней после съёмки.
- Фотографии хранятся на Google Диске 1 месяц с момента передачи. По истечении срока файлы удаляются без возможности восстановления. Клиент будет заранее уведомлён о необходимости загрузки материалов.
- Съёмка проводится на профессиональную камеру Sony A7 IV.
- Возможность увеличения длительности съёмки обсуждается индивидуально. Продление оплачивается отдельно.
Фотосессии проводятся ежедневно с 09:00 до 17:00.<br>Начало по договорённости, в зависимости от выбранного маршрута и локаций. <br>Рекомендуем утренние и вечерние часы для мягкого света и более атмосферных кадров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Европейская часть:
- Улица Истикляль и площадь Таксим
- Галатская башня и Галатский мост
- Мечеть Сулеймание
- Район Каракёй - уличное искусство и кофе с видом
- Исторический район Балат - разноцветные дома и атмосферные улочки
- Египетский базар (Рынок специй)
- Площадь Султанахмет - Голубая мечеть и Айя-София
- Вокзал Сиркеджи - место, откуда отправлялся Восточный экспресс
- Азиатская часть:
- Район Бебек - набережная с видом на мост
- Кускунджук - уютные улочки и антикварные лавки
- Девичья башня и живописная набережная
- Мечеть Ортакёй - один из самых фотогеничных видов города
Что включено
- 3 часа работы фотографа
- 75 фотографий с цветокоррекцией
- 15 фотографий с ретушью
Что не входит в цену
- Оформление видеоролика
- Сопутствующие расходы: входные билеты, транспорт
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
