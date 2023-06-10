Фотопутешествие по Стамбулу

Описание
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Ответы на вопросы
Мы предлагаем для вас незабываемую фотосъемку и видеосъемку в прекрасном городе Стамбуле! Если вы мечтаете запечатлеть свое путешествие в одном из самых впечатляющих городов мира, мы готовы предложить вам уникальные возможности для создания идеальных фото и видео.

Вы можете выбрать индивидуальную фотосессию, лавстори, съёмку в летающем платье или забронировать полный съёмочный день.
Фотопутешествие по Стамбулу
Фотопутешествие по Стамбулу
Фотопутешествие по Стамбулу
Фотопутешествие по Стамбулу
Фотопутешествие по Стамбулу
Фотопутешествие по Стамбулу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фотосессия в Стамбуле

Выбирая наше туристическое агентство, вы можете быть уверены, что получите высокое качество фотосъемки и видеосъемки. Мы работаем только с профессиональным оборудованием, используем передовые технологии и обладаем богатым опытом в сфере фотографии и видео. Наша цель — запечатлеть ваше путешествие в Стамбуле таким образом, чтобы вы могли возвращаться к этим воспоминаниям с улыбкой и восхищением.
Мы также гордимся тем, что предлагаем качественную профессиональную фотосъемку. Наша команда опытных фотографов обладает богатым опытом работы и знанием лучших мест в Стамбуле, где можно создать великолепные фотографии. Мы поможем вам выбрать самые красивые районы города, исключительные достопримечательности и уютные уголки, чтобы запечатлеть ваше путешествие в неповторимых снимках.

Аэрофотосъёмка

Одной из наших особых услуг является аэрофотосъемка. Мы предлагаем вам уникальную возможность увидеть Стамбул с высоты птичьего полета и запечатлеть неповторимые панорамные виды на фотографиях и видео. Наша команда профессиональных фотографов и операторов поможет вам получить потрясающие снимки, которые останутся с вами на всю жизнь.
Не упустите возможность сделать свое путешествие незабываемым и запечатлеть самые прекрасные моменты вашей поездки в Стамбуле. Обратитесь к нам, и наша команда профессионалов с удовольствием поможет вам организовать идеальную фотосъемку и видеосъемку. Мы гарантируем вам качество, творчество и незабываемые впечатления от нашей работы. Доверьте нам свои моменты счастья, и мы сделаем все возможное, чтобы запечатлеть их с великолепием Стамбула.

Важная информация:

  • Индивидуальная фотосессия — минимум 1 час фотосессии, 10 фотографий в обработке.
  • Фотосессия в летающем платье — минимум 1 час фотосессии, 10 фотографий в обработке.
  • Фотосессия Lovestory — минимум 1 час фотосессии, 20 фотографий в обработке.
  • Фотосессия на полный день минимум 6 часов фотосессии, 30 фотографий в обаработке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
  • Помощь в подборе образов
  • Обработанные фотографии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Фотопрогулки

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