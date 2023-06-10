Мы предлагаем для вас незабываемую фотосъемку и видеосъемку в прекрасном городе Стамбуле! Если вы мечтаете запечатлеть свое путешествие в одном из самых впечатляющих городов мира, мы готовы предложить вам уникальные возможности для создания идеальных фото и видео.
Вы можете выбрать индивидуальную фотосессию, лавстори, съёмку в летающем платье или забронировать полный съёмочный день.
Вы можете выбрать индивидуальную фотосессию, лавстори, съёмку в летающем платье или забронировать полный съёмочный день.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фотосессия в Стамбуле
Выбирая наше туристическое агентство, вы можете быть уверены, что получите высокое качество фотосъемки и видеосъемки. Мы работаем только с профессиональным оборудованием, используем передовые технологии и обладаем богатым опытом в сфере фотографии и видео. Наша цель — запечатлеть ваше путешествие в Стамбуле таким образом, чтобы вы могли возвращаться к этим воспоминаниям с улыбкой и восхищением.
Мы также гордимся тем, что предлагаем качественную профессиональную фотосъемку. Наша команда опытных фотографов обладает богатым опытом работы и знанием лучших мест в Стамбуле, где можно создать великолепные фотографии. Мы поможем вам выбрать самые красивые районы города, исключительные достопримечательности и уютные уголки, чтобы запечатлеть ваше путешествие в неповторимых снимках.
Аэрофотосъёмка
Одной из наших особых услуг является аэрофотосъемка. Мы предлагаем вам уникальную возможность увидеть Стамбул с высоты птичьего полета и запечатлеть неповторимые панорамные виды на фотографиях и видео. Наша команда профессиональных фотографов и операторов поможет вам получить потрясающие снимки, которые останутся с вами на всю жизнь.
Не упустите возможность сделать свое путешествие незабываемым и запечатлеть самые прекрасные моменты вашей поездки в Стамбуле. Обратитесь к нам, и наша команда профессионалов с удовольствием поможет вам организовать идеальную фотосъемку и видеосъемку. Мы гарантируем вам качество, творчество и незабываемые впечатления от нашей работы. Доверьте нам свои моменты счастья, и мы сделаем все возможное, чтобы запечатлеть их с великолепием Стамбула.
Важная информация:
- Индивидуальная фотосессия — минимум 1 час фотосессии, 10 фотографий в обработке.
- Фотосессия в летающем платье — минимум 1 час фотосессии, 10 фотографий в обработке.
- Фотосессия Lovestory — минимум 1 час фотосессии, 20 фотографий в обработке.
- Фотосессия на полный день минимум 6 часов фотосессии, 30 фотографий в обаработке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосессия
- Помощь в подборе образов
- Обработанные фотографии
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании