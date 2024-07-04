Предлагаю вам часовую фотосессию с настоящим восточным колоритом.
Мы отправимся в популярную фотозону Стамбула, где вы предстанете в свете турецких фонариков из битого стекла. Я помогу вам найти удачные ракурсы, а после отправлю все исходники и десять обработанных кадров. Вас ждет удивительное сказочное перевоплощение!
Мы отправимся в популярную фотозону Стамбула, где вы предстанете в свете турецких фонариков из битого стекла. Я помогу вам найти удачные ракурсы, а после отправлю все исходники и десять обработанных кадров. Вас ждет удивительное сказочное перевоплощение!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
В свете фонарей Стамбул завораживает своей восточной красотой и разнообразием красок, а турецкие фонарики из битого стекла создают необыкновенную атмосферу. У меня теперь есть мечта, но суждено ли ей сбыться? Ощущение, что ты попадаешь в восточную сказку, а нам так этого не хватает в нашей будничной жизни. Хочется крикнуть: «Остановись, мгновение…» В Стамбуле всё возможно. Предлагаю часовую фотосессию в одной из самых популярных фотозон Стамбула с восточными фонариками. Также вы сможете арендовать платья с длинным шлейфом или в султанском стиле за отдельную плату. Организационные детали После бронирования фотосессии я пришлю более детальную информацию с фото об открытых фотозонах, стоимости входа и аренде нарядов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Часовая фотосессия, все исходники и 10 фото в обработке.
Что не входит в цену
- Вход на крышу - от 30 евро,
- Аренда нарядов (по желанию) - от 25 евро,
Место начала и завершения?
Место встречи зависит от выбранной фотозоны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- После бронирования фотосессии я пришлю более детальную информацию с фото об открытых фотозонах
- Стоимости входа и аренде нарядов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Фотопрогулка
1 час
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
скидка
28%
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
39€28 за человека
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
38€29 за человека