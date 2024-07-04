Предлагаю вам часовую фотосессию с настоящим восточным колоритом. Мы отправимся в популярную фотозону Стамбула, где вы предстанете в свете турецких фонариков из битого стекла. Я помогу вам найти удачные ракурсы, а после отправлю все исходники и десять обработанных кадров. Вас ждет удивительное сказочное перевоплощение!

Описание фото-прогулки

В свете фонарей Стамбул завораживает своей восточной красотой и разнообразием красок, а турецкие фонарики из битого стекла создают необыкновенную атмосферу. У меня теперь есть мечта, но суждено ли ей сбыться? Ощущение, что ты попадаешь в восточную сказку, а нам так этого не хватает в нашей будничной жизни. Хочется крикнуть: «Остановись, мгновение…» В Стамбуле всё возможно. Предлагаю часовую фотосессию в одной из самых популярных фотозон Стамбула с восточными фонариками. Также вы сможете арендовать платья с длинным шлейфом или в султанском стиле за отдельную плату. Организационные детали После бронирования фотосессии я пришлю более детальную информацию с фото об открытых фотозонах, стоимости входа и аренде нарядов.