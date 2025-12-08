8 отзывов оставили туристы

С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св. Софии.
Описание экскурсии
Каким был город Константинополь? Как он стал Стамбулом? За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет.
Площадь Ипподром
Сердце не только спортивной, но политической и общественной жизни Константинополя. Рассказы оживят перед вами гонки на колесницах, гладиаторские бои и другие мероприятия. На площади вы также рассмотрите 3500-летний Египетский обелиск, античную Змеиную колонну и нарядный Немецкий фонтан.
Голубая мечеть, или Султанахмет
Внутри ее украшают тысячи синих, зеленых и белых керамических плиток с растительными орнаментами. Вы полюбуетесь этим великолепием, а я расшифрую увиденное, расскажу об архитекторе мечети и её сегодняшней роли.
Дворец Топкапы
Здесь на протяжении 400 лет жили и правили 25 султанов. Подробнее всего мы, конечно, остановимся на Сулеймане Великолепном: вы поймете, почему его так назвали, и услышите подлинную историю его отношений с любимой, знаменитой Роксоланой. Гуляя по комнатам и живописной территории дворца, поговорим о находившейся здесь школе янычар и об интригах гарема, посмотрим на второй крупнейший бриллиант в мире и полюбуемся панорамой бухты Золотой Рог.
Собор Святой Софии
Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах.
Подземное водохранилище
Завершим на мистической ноте — в такую атмосферу вы погрузитесь, спустившись в Цистерну Базилику. Услышите, как использовалось это место в разные эпохи, откуда здесь голова медузы и почему «плачет» колонна.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 2750 лир с чел.; Цистерна Базилика — 2250 лир с чел. Билеты для гида не нужны
- С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очередей