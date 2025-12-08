8 отзывов оставили туристы

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Стамбул - восточная сказка

Перенестись в Византию и Османскую империю в Голубой мечети, Айя-Софии, Топкапы и Цистерне Базилике
Даже за 4 часа, даже гуляя по классическому маршруту — вы убедитесь, что попали в город контрастов, где за один день можно прожить целую жизнь. Вы погрузитесь в историю, увидите сокровища, узнаете об интригах.

С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св. Софии.
4.9
60 отзывов
Стамбул - восточная сказка
Стамбул - восточная сказка
Стамбул - восточная сказка

Описание экскурсии

Каким был город Константинополь? Как он стал Стамбулом? За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет.

Площадь Ипподром

Сердце не только спортивной, но политической и общественной жизни Константинополя. Рассказы оживят перед вами гонки на колесницах, гладиаторские бои и другие мероприятия. На площади вы также рассмотрите 3500-летний Египетский обелиск, античную Змеиную колонну и нарядный Немецкий фонтан.

Голубая мечеть, или Султанахмет

Внутри ее украшают тысячи синих, зеленых и белых керамических плиток с растительными орнаментами. Вы полюбуетесь этим великолепием, а я расшифрую увиденное, расскажу об архитекторе мечети и её сегодняшней роли.

Дворец Топкапы

Здесь на протяжении 400 лет жили и правили 25 султанов. Подробнее всего мы, конечно, остановимся на Сулеймане Великолепном: вы поймете, почему его так назвали, и услышите подлинную историю его отношений с любимой, знаменитой Роксоланой. Гуляя по комнатам и живописной территории дворца, поговорим о находившейся здесь школе янычар и об интригах гарема, посмотрим на второй крупнейший бриллиант в мире и полюбуемся панорамой бухты Золотой Рог.

Собор Святой Софии

Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах.

Подземное водохранилище

Завершим на мистической ноте — в такую атмосферу вы погрузитесь, спустившись в Цистерну Базилику. Услышите, как использовалось это место в разные эпохи, откуда здесь голова медузы и почему «плачет» колонна.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 2750 лир с чел.; Цистерна Базилика — 2250 лир с чел. Билеты для гида не нужны
  • С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очередей

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Cултанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севджан
Севджан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
5
3
3
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С
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и столицы Стамбул. Много интересного мы узнали про становление турецкого государства, про то, что было
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до него, про Византию. Маршрут экскурсии проработан отлично. Айше хорошо знает русский язык, нам было все понятно. Все ее рассказы о том или ином объекте истории и культуры был емкими, крайне интересными. Все прошло на отлично! Спасибо Севджан за такого гида. Рекомендуем, останетесь очень довольны данной экскурсией.

Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и+2
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
Наши ожидания от экскурсии оправдались более чем. Наш гид Айше прекрасный знаток истории своей страны и
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А
очень понравился подход к организации экскурсий, глубина знаний исторических особенностей событий и экспонатов, понятное объяснение различных аспектов. были вчетвером, 3 взрослых и ребенок 7-и лет, ребенку также было очень интересно. гибкое изменение (включая увеличение времени по необходимости) было очень кстати. Спасибо большое за прекрасную работу и душевное отношение!
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N
Экскурсия на твердую пятерку! Гид Севджан отлично знает историю своей страны. Особенно интересным было посещение дворца Топкапы. Я и раньше там бывал, но многое из того, что тогда видел, понял в этот раз.
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И
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Стамбулу. 22 апреля брали обзорную экскурсию по центру Стамбула у гида Севджан. Сказать, что очень понравилось- не сказать ничего!!!!! Вначале договорились о месте встречи,
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мы с подругой пришли пораньше, но Севджан уже ждала нас. Затем провела по всем достопримечательностям центра- площадь Ипподром, Голубая мечеть и мечеть Св Софии. Всё рассказала очень доступно, интересно, начиная с основания Стамбула и до наших дней. Затем мы отправились в дворец Топкапы, была огромная очередь на входе, но, как лицензированный гид, Севджан провела нас без очереди, (это очень важный момент!). Внутри дворец прекрасен, но попавшему туда впервые туристу, сложно было бы сориентироваться. Севджан провела нас по всем интересным локациям дворца (побывали в знаменитом Гареме султана Сулеймана, увидели хамам, прошлись по коридором и комнатам, где когда-то жили Султан со своей любимой женой Хюррем, и т. д.) Севджан очень интересно рассказала о жизни Султанов, о их обычаях, религии, поговорили о фильме «Великолепный век», что совпадает с историческими данными из фильма, что нет. Полюбовались Босфором со смотровой площадки Дворца. Затем наша экскурсия продолжилась посещением Цистерны Базилики. Также прошли без очереди, внутри цистерны - четкий понятный рассказ о том, для чего, когда, почему была построена цистерна, как наполняли и брали воду. И в завершении нашей экскурсии- мы прошли во внутрь Голубой мечети. (здесь пришлось постоять в очереди, но не долго), Севджан сказала, что в Мечети гиды не могут проводить туристов вне очереди, так как по законам ислама, перед Богом все равны). Внутри- очень красиво!!!! 4 часа пролетели незаметно, море впечатлений и эмоций, всё четко, спокойно, интересно, а главное- мы всё запомнили!!! Это отличает профессионального гида от любителя. Севджан действительно обладает способностью доносить до людей информацию в доступном и понятном виде. Она большая умница! Я часто путешествую по разным городам и странам, часто беру гида, но не всегда можно встретить такого профессионального гида, как Севджан! Буду рекомендовать её своим друзьям и знакомым, которые захотят посетить изумительный город Стамбул!!!!

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Стамбулу. 22 апреля брали обзорную экскурсию по центру Стамбула у
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Стамбулу. 22 апреля брали обзорную экскурсию по центру Стамбула у
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Стамбулу. 22 апреля брали обзорную экскурсию по центру Стамбула у
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Ю
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный ресторан Османской кухни -очень вкусно и необычно,большое спасибо за прекрасную экскурсию и за приятное общение
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный
Замечательная Севджан,отлично владеет русским,много знаний,нигде не стояли в очереди,очень впечатлила базилика!!!также,по нашей просьбе,отвела нас в чудесный
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Анна
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно, развевает многие клеше и мифы из сериалов. Нам было очень интересно и приятно с ней общаться. У нас было заранее с ней забронировано два дня экскурсий и обе прошли в теплой атмосфере на ура! Всем рекомендую гида, мне есть с чем сравнить)
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно, развевает многие клеше и
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно, развевает многие клеше и
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно, развевает многие клеше и
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно, развевает многие клеше и
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