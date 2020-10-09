8 отзывов оставили туристы

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Стамбул — восточная сказка

Перенестись в Византию и Османскую империю в Голубой мечети, Айя-Софии, Топкапы и Цистерне Базилике

4.8
8 отзывов
Севджан
Севджан – Гид из Стамбула
Даже за 4 часа, даже гуляя по классическому маршруту — вы убедитесь, что попали в город 🏙️ контрастов, где за один день можно прожить целую жизнь. Вы погрузитесь в историю 📖, увидите сокровища, узнаете об интригах. С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св. Софии.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка

Что вас ожидает

Каким был город 🏙️ Константинополь? Как он стал Стамбулом? За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию ⛳ по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет.

Площадь Ипподром
Сердце не только спортивной, но политической и общественной жизни Константинополя. Рассказы оживят перед вами гонки на колесницах, гладиаторские бои и другие мероприятия. На площади вы также рассмотрите 3500-летний Египетский обелиск, античную Змеиную колонну и нарядный Немецкий фонтан ⛲.

Голубая мечеть, или Султанахмет
Внутри ее украшают тысячи синих, зеленых и белых керамических плиток с растительными орнаментами. Вы полюбуетесь этим великолепием, а я расшифрую увиденное, расскажу об архитекторе мечети и её сегодняшней роли.

Дворец Топкапы
Здесь на протяжении 400 лет жили и правили 25 султанов. Подробнее всего мы, конечно, остановимся на Сулеймане Великолепном: вы поймете, почему его так назвали, и услышите подлинную историю 📖 его отношений с любимой, знаменитой Роксоланой. Гуляя по комнатам и живописной территории дворца, поговорим о находившейся здесь школе янычар и об интригах гарема, посмотрим на второй крупнейший бриллиант в мире и полюбуемся панорамой бухты Золотой Рог.

Собор Святой Софии
Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах.

Подземное водохранилище
Завершим на мистической ноте — в такую атмосферу вы погрузитесь, спустившись в Цистерну Базилику. Услышите, как использовалось это место в разные эпохи, откуда здесь голова медузы и почему «плачет» колонна.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 100 лир с человека + 72 лиры с человека за вход в гарем; Цистерна Базилика — 30 лир с человека. Билеты 🎫 для гида не нужны.
  • С лицензированным гидом вы пройдете в музеи 🖼 без очередей
Начало и место завершения
🚩 в районе Cултанахмет
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка
Стамбул — восточная сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Севджан
Севджан
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.
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8 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Экскурсия в целом понравилась, но без глубокого проникновения в историю, немного поверхностно. Как человек экскурсовод прекрасная и отзывчивая. Спасибо.
3 октября 2020
Хорошая экскурсия по старой части города. Мечети Айя София и Султан Ахмет, цистерна Базилика, дворец Топ Капы - везде без очереди. Гид рассказала и про местные особенности, и про историю. Но довольно часто гид просто молча шла, а нам приходилось самим задавать вопросы, что это, а как тут.
2 октября 2020
Экскурсия очень наполненная. Просмотренных нами достопримечательности находятся близко друг от друга, поэтому не приходилось долго добираться. Но ходить пришлось очень много)))... Интересно! Насыщенно! Красиво! Спасибо за проведённое время!
19 сентября 2020
Отличная экскурсия! Ещё раз убедились, что новый город надо смотреть пешком! Очень интересно, насыщено, познавательно. Были сомнения по поводу покупки билетов без очередей, не подтвердились! Не стояли ни в одной очереди ни секунду. Увидели все, что хотели и запланировали. Очень понравилось! Спасибо, Севджан, за полученные эмоции.
Сергей
19 сентября 2020
Очень хорошая экскурсия!
16 сентября 2020
Экскурсия прошла легко и интересно, чего не ожидаешь от «обязательной программы». Нам понравилось! Севджан, спасибо🙏🏻
4 сентября 2020
Нам очень понравилась экскурсия по центру Стамбула! Севджан рассказала много интересного, ответила на все наши вопросы, подстраивалась под наши нужды, всегда была готова помочь! Т. к. является местным жителем смогла рассказать много интересного из повседневной жизни Стамбула. Очень рекомендуем как экскурсию, так и гида! Спасибо большое за впечатления!
27 августа 2020
Дуже цікава і змістовна екскурсія по всім визначним місцям Стамбула. Екскурсовод чудово обізнана, розказує цікаво, не перегружає розповідь датами і цифрами. Звертає увагу на цікаві місця. Рекомендуємо.

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