8 отзывов оставили туристы

Даже за 4 часа, даже гуляя по классическому маршруту — вы убедитесь, что попали в город контрастов, где за один день можно прожить целую жизнь. Вы погрузитесь в историю, увидите сокровища, узнаете об интригах. С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св. Софии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каким был город Константинополь? Как он стал Стамбулом? За ответами на эти глобальные вопросы мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям города — они сконцентрированы в районе Султанахмет.

Площадь Ипподром

Сердце не только спортивной, но политической и общественной жизни Константинополя. Рассказы оживят перед вами гонки на колесницах, гладиаторские бои и другие мероприятия. На площади вы также рассмотрите 3500-летний Египетский обелиск, античную Змеиную колонну и нарядный Немецкий фонтан.

Голубая мечеть, или Султанахмет

Внутри ее украшают тысячи синих, зеленых и белых керамических плиток с растительными орнаментами. Вы полюбуетесь этим великолепием, а я расшифрую увиденное, расскажу об архитекторе мечети и её сегодняшней роли.

Дворец Топкапы

Здесь на протяжении 400 лет жили и правили 25 султанов. Подробнее всего мы, конечно, остановимся на Сулеймане Великолепном: вы поймете, почему его так назвали, и услышите подлинную историю его отношений с любимой, знаменитой Роксоланой. Гуляя по комнатам и живописной территории дворца, поговорим о находившейся здесь школе янычар и об интригах гарема, посмотрим на второй крупнейший бриллиант в мире и полюбуемся панорамой бухты Золотой Рог.

Собор Святой Софии

Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть. Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах.

Подземное водохранилище

Завершим на мистической ноте — в такую атмосферу вы погрузитесь, спустившись в Цистерну Базилику. Услышите, как использовалось это место в разные эпохи, откуда здесь голова медузы и почему «плачет» колонна.

Организационные детали