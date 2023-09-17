Создать мозаичный декор для светильника и увезти с собой памятный сувенир
Красочные турецкие лампы притягивают внимание на любом восточном базаре (а сделать это непросто!). Колоритное изделие может украсить интерьер в любой точке мира.
Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской в 5 минутах от Галатской башни мы научим вас создавать мозаичную лампу, а ещё угостим чаем с лакомствами и расскажем о местном декоративном искусстве.
Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской в 5 минутах от Галатской башни мы научим вас создавать мозаичную лампу, а ещё угостим чаем с лакомствами и расскажем о местном декоративном искусстве.
Ближайшие даты:
7
окт
окт
8
окт
окт
9
окт
окт
10
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11
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На наш мастер-класс можно приходить и новичкам, и давним поклонникам декоративно-прикладного искусства, и взрослым, и детям. Профессиональный художник научит вас накладывать стекло на светильник, а вы создадите свою уникальную мозаику.
Когда всё будет готово, нужно подождать 20-30 минут, чтобы изделие высохло, после чего мы его упакуем — и вы заберёте собственный сувенир на память о Стамбуле.
В процессе услышите о турецком витражном искусстве и истории мозаичных светильников. А также отведаете ароматный чай со свежими турецкими сладостями.
Организационные детали
- Мастер-класс ведёт англоговорящий турецкий мастер, всё мероприятие с вами будет русскоговорящий гид-переводчик из нашей команды
- Мастер-классы начинаются в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00. Начать в другое время нет возможности.
- Если вы хотите приурочить мастер-класс к какому-либо событию или празднику, напишите нам — мы предложим варианты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Галатской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 21 туриста
Привет, это Ахмет! Я предлагаю вам разделить богатую традицию турецких мозаичных ламп в Стамбуле. На наших мастер-классах мы встречаемся в дружелюбной атмосфере, создавая уникальные произведения искусства вместе. С широким выбором стекла мы создаём персональные дизайны ламп, наслаждаясь чаем и вкусными турецкими угощениями, участвуя в приятных разговорах. Для меня важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Моя цель — чтобы вы ушли с мозаичной лампой, которая станет для вас особенной памятью. Приглашаю вас присоединиться ко мне для этого особого опыта!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
17 сен 2023
Я рекомендую данный мастер-класс. Все организовано хорошо, приятное общение, я провела 2 часа в отличном настроении. Процесс творчества лампы был очень интересным. Обязательно еще раз возьму данный мастер-класс, если приеду в Стамбул. Получился отличный подарок себе домой. Отдельная «изюминка» - музыкальное сопровождение во время мастер-класса!
R
Roman
11 сен 2023
Это было наше второе посещение Стамбула. Во время первой поездки мы то и дело в магазинах видели красивые турецкие лампы, но из-за большого количества покупок, решили отложить приобретение ламп на следующий раз. Очень обрадовались, когда обнаружили на Трипстере возможность самим сделать эти лампы на мастер-классе. Всё хоть и на английском языке, но объясняют понятно. Лампы на фото мы сделали своими руками за 2 часа в очень расслабленном ритме.
Для информации: - бесплатно угощают чаем и сладостями;
- лампы (включая электрическую начинку) входят в стоимость.
Если хотите хорошо провести время и увезти из Стамбула аутентичный сувенир, сделанный своими руками - 100% рекомендуем!
Для информации: - бесплатно угощают чаем и сладостями;
- лампы (включая электрическую начинку) входят в стоимость.
Если хотите хорошо провести время и увезти из Стамбула аутентичный сувенир, сделанный своими руками - 100% рекомендуем!
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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Мастер-классы
В помещении
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