Красочные турецкие лампы притягивают внимание на любом восточном базаре (а сделать это непросто!). Колоритное изделие может украсить интерьер в любой точке мира. Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской в 5 минутах от Галатской башни мы научим вас создавать мозаичную лампу, а ещё угостим чаем с лакомствами и расскажем о местном декоративном искусстве.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На наш мастер-класс можно приходить и новичкам, и давним поклонникам декоративно-прикладного искусства, и взрослым, и детям. Профессиональный художник научит вас накладывать стекло на светильник, а вы создадите свою уникальную мозаику.

Когда всё будет готово, нужно подождать 20-30 минут, чтобы изделие высохло, после чего мы его упакуем — и вы заберёте собственный сувенир на память о Стамбуле.

В процессе услышите о турецком витражном искусстве и истории мозаичных светильников. А также отведаете ароматный чай со свежими турецкими сладостями.

Организационные детали