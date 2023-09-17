Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»

Создать мозаичный декор для светильника и увезти с собой памятный сувенир

5
2 отзыва
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Красочные турецкие лампы притягивают внимание на любом восточном базаре (а сделать это непросто!). Колоритное изделие может украсить интерьер в любой точке мира.

Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской в 5 минутах от Галатской башни мы научим вас создавать мозаичную лампу, а ещё угостим чаем с лакомствами и расскажем о местном декоративном искусстве.
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
Ближайшие даты:
7
окт
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окт
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окт
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11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На наш мастер-класс можно приходить и новичкам, и давним поклонникам декоративно-прикладного искусства, и взрослым, и детям. Профессиональный художник научит вас накладывать стекло на светильник, а вы создадите свою уникальную мозаику.

Когда всё будет готово, нужно подождать 20-30 минут, чтобы изделие высохло, после чего мы его упакуем — и вы заберёте собственный сувенир на память о Стамбуле.

В процессе услышите о турецком витражном искусстве и истории мозаичных светильников. А также отведаете ароматный чай со свежими турецкими сладостями.

Организационные детали

  • Мастер-класс ведёт англоговорящий турецкий мастер, всё мероприятие с вами будет русскоговорящий гид-переводчик из нашей команды
  • Мастер-классы начинаются в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00. Начать в другое время нет возможности.
  • Если вы хотите приурочить мастер-класс к какому-либо событию или празднику, напишите нам — мы предложим варианты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
17 сен 2023
Я рекомендую данный мастер-класс. Все организовано хорошо, приятное общение, я провела 2 часа в отличном настроении. Процесс творчества лампы был очень интересным. Обязательно еще раз возьму данный мастер-класс, если приеду в Стамбул. Получился отличный подарок себе домой. Отдельная «изюминка» - музыкальное сопровождение во время мастер-класса!
R
11 сен 2023
Это было наше второе посещение Стамбула. Во время первой поездки мы то и дело в магазинах видели красивые турецкие лампы, но из-за большого количества покупок, решили отложить приобретение ламп на следующий раз. Очень обрадовались, когда обнаружили на Трипстере возможность самим сделать эти лампы на мастер-классе. Всё хоть и на английском языке, но объясняют понятно. Лампы на фото мы сделали своими руками за 2 часа в очень расслабленном ритме.
Для информации: - бесплатно угощают чаем и сладостями;
- лампы (включая электрическую начинку) входят в стоимость.
Если хотите хорошо провести время и увезти из Стамбула аутентичный сувенир, сделанный своими руками - 100% рекомендуем!
Это было наше второе посещение Стамбула. Во время первой поездки мы то и дело в магазинах

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Мастер-классы
В помещении

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