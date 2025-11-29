Отдых в лучших традициях Востока Гедик Паша Хамам — старейший хамам города, сохранивший аутентичную атмосферу. Просторные залы для мужчин и женщин разделены, что позволяет каждому гостю чувствовать себя комфортно. Вам предложат несколько уникальных программ на выбор, включающих различные ритуалы: от классического пилинга до роскошного масляного массажа. Вы погрузитесь в роскошь вековых традиций и восстановите силы, оставив все заботы за пределами хамама. Будьте уверены, посещение хамама станет ярким и расслабляющим моментом вашего путешествия в Стамбул! Что включено в обслуживание? Вы можете выбрать одну из опций:

формат «Сделай сам» — опция без услуг спа-терапевта. Гости получают все необходимое и короткую инструкцию от специалиста, чтобы насладиться процедурами самостоятельно;

турецкий хаммам в женском или мужском отделении — выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга (кесе), 20 минут пенного массажа;

хаммам с массажем ног в женском или мужском отделении — выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 15 минут массажа ног;

хаммам с 30-минутным массажем всего тела в женском или мужском отделении — выполняется терапевтом и включает 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях, 10 минут пилинга, 20 минут пенного массажа, 30-минутный массаж всего тела. Каждому гостю предоставляются:.

мягкие полотенца, • одноразовые варежки для пилинга (кесе), • тапочки, • одноразовое белье, • косметические средства. Также всем гостям хамама предлагаются освежающие напитки и вкусные угощения, чтобы сделать ваше пребывание еще более приятным. Особенности процедур Все массажные кабинеты приватные, за исключением пенного массажа, который проводится в общих зонах хамама в рамках ритуала. Дополнительно можно заказать халвет — отдельное приватное пространство, закрытое занавеской, примыкающее к хамаму. Важная информация: Мужские и женские зоны полностью разделены, а все процедуры выполняют профессиональные спа-терапевты одного пола с гостем. Для детей от 6 до 10 лет процедуры выполняются с мягким скрабом, в легкой и веселой атмосфере с обилием пены. Внимание! Посещение детьми до 6 лет запрещено. Гости младше 14 лет могут прийти только в сопровождении взрослых.