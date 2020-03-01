10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул современный: мода, контрасты, традиции

Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали

Maria
Задать вопрос
Maria – ваш гид
Азиатская часть Стамбула часто остается незаслуженно обделенной вниманием путешественников, а ведь это идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон.

Мы прогуляемся по молодежным кварталам города среди яхт-клубов, антикварных лавок, граффити, кофеен и восточных рынков, поговорим о турецкой рок-музыке и прокатимся на крошечном трамвае.

Вы убедитесь, что Стамбул — это не только Византия или Османская империя, но и живой современный мегаполис, наполненный креативом, атмосферными деталями и бесконечным движением.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча в районе проведения.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции

Что вас ожидает

Азиатский Стамбул: погружение в контрасты
Город мы будем исследовать черед один из его самых светских, модных и контрастных районов. Здесь рука об руку идут традиции классического Стамбула, его светская жизнь и современные тренды. Вы увидите яхт-клубы, которые соседствуют со старинными христианскими церквями. Услышите истории старинных особняков, заглянете в антикварные и букинистические лавки, а по пути познакомитесь со стамбульским стрит-артом — граффити спрятаны в переулках, как сокровища, поэтому каждая находка будет неожиданностью. Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе. А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль.

Повседневная жизнь города здесь и сейчас
Шаг за шагом вы погрузитесь в повседневную, динамичную и самобытную жизнь Стамбула. Мы зайдем в кварталы, где проводит время турецкая молодежь — в барах, хипстерских кофейнях и традиционных чайных садах. Я расскажу, где зародилась турецкая рок-музыка, которую назвали «анатолийским роком» и покажу вам место, где жил и умер ее родоначальник. А еще вы узнаете, почему именно рядом с рыбным рынком так много турецких ресторанов-мейхане, куда светские стамбульцы приходят пропустить бокальчик ракы и поговорить за жизнь.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые:

  • хотят рассмотреть настоящий Стамбул вдали от туристических троп;
  • ценят не только знаменитые исторические объекты, но истории местных жителей;
  • желают охватить самые колоритные грани современного города.

Организационные детали

  • Встречаемся в азиатской части Стамбула: из Старого города сюда проще всего доплыть на пароме — точная инструкция о месте встречи придет вам на почту после бронирования.
  • Самое удачное время для этой прогулки — утро и будний день.
  • Прогулка пешеходная, поэтому советуем выбирать удобную обувь
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе проведения..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maria
Maria
Автор гастрономического блога, работаю в турецкой компании, знаю много о городе, традициях и культуре. Люблю Стамбул и люблю им делиться. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Замечательная экскурсия и отличная возможность увидеть Стамбул с другой стороны! Понравилось все: содержание экскурсии, выстроенный маршрут, легкая грамотная подача со стороны гида и просто очень приятного человека Марии. Даже не предполагала, что в таком городе есть такие кварталы, с граффити, европейскими особняками, очаровательными христианскими часовнями (по соседству с мусульманскими мечетями). Экскурсия очень колоритная, с посещением национальных кофеен и не совсем традиционных винных ресторанчиков! Стамбул - действительно город контрастов! Мария с легкостью отвечает на любой вопрос, тонко реагирует на настроение путешественников, помогает практическими советами! В следующий раз - только с Марией! Еще раз огромное спасибо!
7 февраля 2020
Это была не просто экскурсия, а встреча с близкими другом вдали от Родины! Здесь нет культовых достопримечательностей, но есть живой город, его люди, свобода, движение, жизнь! Все наши ожидания от экскурсии оправдались, и даже больше. Спасибо Марии за прекрасно проведенное время и ценные советы и подсказки!
6 февраля 2020
Очень рады , что знакомство со Стамбулом у нас началось с прекрасной прогулки с великолепным гидом! Мария - деликатный, душевный рассказчик, способный настроиться на одну волну с нами - любопытными, пытливыми туристами. Внимание к мелочам, продуманный маршрут, легкость повествования, искорка в глазах - все это говорит о том, что Мария занимается любимым делом!
Экскурсия начинается с доверительного знакомства за чашечкой чая в уютной кондитерской. А дальше картинки жизни современного азиатского Стамбула плавно переплетаются с историей, строчками Назыма Хикмета и христианскими храмами. Мы говорили о турецком роке и его основателе Барыше Манчо, о турецких женщинах, о граффити и их авторах, о морском клубе, о Кемале Ататюрке и нынешнем мэре Стамбула. Мы заходили в чайные, когда хотели немного отдохнуть. И в стрит бар " Basta" - место, где готовят шаурму бывшие Мишленовские повара - когда проголодались. Вечером, после расставания с Марией , мы еще долго сидели на камнях вечной набережной, любуясь закатом и впитывая терпкий морской воздух Стамбула.
Через два дня мы еще раз вернулись в этот колоритный район - пообедали в лучшем ( но не пафосном) рыбном ресторане, который порекомендовала нам Мария, купили оливок на маленьком продуктовом базаре, заскочили в ту же самую кондитерскую и даже волшебным образом случайно встретились с Марией.
Все дни нашего пребывания в Стамбуле Мария была на связи, подробно отвечала на наши вопросы. Мы очень рады знакомству. Огромная благодарность от нас с дочкой!
4 октября 2019
Приезжая не впервые в Стамбул, я уже устала от столпотворения разноязыких народов в Султанахмете. И в эту поездку планировала уделить внимание менее туристическим районам Стамбула, где можно спокойно погулять, просто понаблюдать за жизнью местного населения, увидеть не так часто посещаемые интересные места и достопримечательности, насытиться самобытной атмосферой аутентичного Стамбула. Моё внимание давно привлекала азиатская сторона города. Хотелось больше узнать, как живут люди по ту сторону Босфора. И мне в этом очень помогла Мария. Интересной, глубоко содержательной и в то же время лёгкой и очень приятной была прогулка по району Кадыкёй во время экскурсии «Стамбул современный: мода, контрасты, традиции». Мы проследили историю района со времен античного Халкедона и до современных традиций этого необычного свободолюбивого светского района Стамбула. Говорили об истории христианства на примере храмов этого района, посетили источник Святой Екатерины, который находится под рестораном Koчo, читали строки турецкого Пушкина – Назыма Хикмета, долго стояли у дома-музея родоначальника турецкого рока Барыша Манчо, гуляли по набережной и улочкам Моды, любовались красотой морских пейзажей, наслаждались поездкой в трамвайчике, колоритом местного рынка и самобытных улочек, восхищались мастерством местных стрит-арт художников, говорили на различные житейские темы. Ни одного моего вопроса Мария не оставила без ответа.
Она– знающий, эрудированный, легко и доступно подающий материал экскурсовод-профессионал, а также очень внимательный, тактичный, доброжелательный и очень ответственный человек, поразивший меня своей самоотдачей, стремлением как можно больше показать и рассказать. Она так мобильно перестроила график наших экскурсий, что никакая непогода не помешала свершиться нашим планам. Огромное спасибо тебе, Машенька, за очень интересное и приятное общение. Успехов и удачи во всех твоих делах!
21 августа 2019
Я не совру, если скажу, что эта была лучшая экскурсия за последнее время. Наш гид, Мария, сразу узнала наши интересы и выстроила маршрут так, как нам было удобнее всего. Мы отыскивали стрит-арт, мы заходили в разные лавочки и магазинчики. Мы узнали столько важного и актуального о современной культуре Турции и Стамбула, что теперь у нас почти не осталось в голове дурацких стереотипов. Мы, благодаря Марии, просто влюбились в азиатскую часть города. И, когда приедем снова, то обязательно поселимся здесь, и ещё раз сходим на какую-нибудь экскурсию от Марии!

Поверьте, эта прогулка стоит каждой копеечки и каждого цента.
16 августа 2019
Мы посетили Стамбул в мае 2019 года. Это было наше первое знакомство с городом. И во многом, очарование Стамбулом было связано с нашим экскурсоводом Марией. Мы узнали о "живом" городе, побродили по его азиатской части, в этот день мы стали "местными". Мы чувствовали себя так, как будто город нам показывает кто-то из наших друзей или родственников, кто-то, кто очень любит этот мегаполис и отлично знает его изнутри. Началась экскурсия с посещения колоритной кондитерской, где за чашкой чая, беседуя с нами, Маше удалось за короткий срок понять то, что интересно именно нам. Рассказ Маши нас так захватил, что мы потеряли счет времени. На прощание Мария дала несколько ценных советов о том, как провести время в Стамбуле, которыми мы с удовольствием воспользовались и очень благодарны за это нашему гиду. Когда мы приедем в Стамбул, то без всякого сомнения нашим экскурсоводом нам хотелось бы видеть только Марию. Спасибо за удивительную экскурсию и до новых встреч!
6 мая 2019
Спасибо, Мария, за экскурсию. просто в восхищении от проведенного с Вами времени. столько много узнали про Азиатский Стамбул!!! ходили по нетуристическим местам, видели столько интересных мест, которые знает только местный житель, такой как Мария. Набережная Кадыкея, святой источник под местным кафе (о котором не знают многие местные), покатались на местном трамвайчике. узнали много историй о местном роке. время пролетело незаметно и очень увлекательно.
4 мая 2019
Марии огромная благодарность за насыщенный зрительными и вкусовыми впечатлениями день, да-да больше 6 часов мы гуляли, изучали со всех сторон, пробовали на вкус один из самых чудесных районов Стамбула Кадыкёй. Влюбились. Вернемся)
9 апреля 2019
Большое Спасибо Марии!
Отличная экскурсия от человека знающего и любящего город.
Советуем всем кто уже изучил Стамбул по путеводителям и считает что
знает о городе все . Азиатская часть таит множество интересных мест и
Мария замечательно их вам покажет. Время экскурсии пролетает незаметно.
РЕКОМЕНДУЕМ!
Светлана
22 марта 2019
Экскурсия по Азиатской части Стамбула познакомила нас с районом Кадыкёй. И мы открыли для себя новое и интересное место с интересными историями, архитектурой и конечно турецким колоритом. Огромная благодарность нашему гиду Марие. Безусловно рекомендуем данную экскурсию, так как после посещения данного района город Стамбул приобрел ещё большую привлекательность и загадочность. Один из древних районов показал себя как один из самых современных и динамично развивающихся, что собственно очень заинтересовало. Стамбул - город мечты и в этом убеждаешься в каждом его посещении. Очень приятно, что есть такая возможность изучать новые места этого уникального города с гидами, которые любят город Стамбул, знают историю и владеют профессиональными навыками Гида-Экскурсовода. В наш следующий визит в Стамбул будем рады воспользоваться услугами Марии. С нетерпением ждём новых маршрутов.

Maria проводит ещё 2 экскурсии

Азиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевностьАзиатский Стамбул: история, краски и душевность
88 за экскурсию
3.5 часа
111 отзывов
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
Стамбул для своихСтамбул для своихСтамбул для своих
88 за экскурсию
3.5 часа
98 отзывов
Увидеть живой Стамбул и увезти его частичку с собой
Вы прикоснётесь к такому Стамбулу, который похож на бездонную шкатулку с милыми сердцу винтажными сокровищами — сколько ни перебирай, всё равно найдёшь что-то новое и невероятное. Базарчики и хипстерские места, домашние пекарни и галереи по соседству, антиквариат и ремесленнические поделки со всего света, которые продаются в магазинчиках без вывесок. Я проведу вас по маршруту для своих и познакомлю с местными жителями и историей вещей из первых уст. Готовьтесь к буйству красок на фото и ощущению, что город — ваш старый знакомый.

Необычные маршруты по Стамбулу

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
скидка10%
€100
90 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
скидка10%
€140
126 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
скидка20%
€215
172 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи