10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Азиатская часть Стамбула часто остается незаслуженно обделенной вниманием путешественников.Это идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон.Прогулка по молодежным кварталам

среди яхт-клубов, антикварных лавок, граффити, кофеен и восточных рынков. Поговорим о турецкой рок-музыке и прокатимся на крошечном трамвае. Стамбул - это не только Византия или Османская империя, но и живой современный мегаполис, наполненный креативом, атмосферными деталями и бесконечным движением

Описание экскурсии

Азиатский Стамбул: погружение в контрасты

Город мы будем исследовать черед один из его самых светских, модных и контрастных районов. Здесь рука об руку идут традиции классического Стамбула, его светская жизнь и современные тренды. Вы увидите яхт-клубы, которые соседствуют со старинными христианскими церквями. Услышите истории старинных особняков, заглянете в антикварные и букинистические лавки, а по пути познакомитесь со стамбульским стрит-артом — граффити спрятаны в переулках, как сокровища, поэтому каждая находка будет неожиданностью. Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе. А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль.

Повседневная жизнь города здесь и сейчас

Шаг за шагом вы погрузитесь в повседневную, динамичную и самобытную жизнь Стамбула. Мы зайдем в кварталы, где проводит время турецкая молодежь — в барах, хипстерских кофейнях и традиционных чайных садах. Я расскажу, где зародилась турецкая рок-музыка, которую назвали «анатолийским роком» и покажу вам место, где жил и умер ее родоначальник. А еще вы узнаете, почему именно рядом с рыбным рынком так много турецких ресторанов-мейхане, куда светские стамбульцы приходят пропустить бокальчик ракы и поговорить за жизнь.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые:

хотят рассмотреть настоящий Стамбул вдали от туристических троп

ценят не только знаменитые исторические объекты, но истории местных жителей

желают охватить самые колоритные грани современного города

Организационные детали