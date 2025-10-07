10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город мы будем исследовать черед один из его самых светских, модных и контрастных районов. Здесь рука об руку идут традиции классического Стамбула, его светская жизнь и современные тренды. Вы увидите яхт-клубы, которые соседствуют со старинными христианскими церквями. Услышите истории старинных особняков, заглянете в антикварные и букинистические лавки, а по пути познакомитесь со стамбульским стрит-артом — граффити спрятаны в переулках, как сокровища, поэтому каждая находка будет неожиданностью. Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе. А если повезет, мы даже прокатимся на трамвае-малютке, младшем брате легендарного ретро-трамвая с улицы Истикляль.
Повседневная жизнь города здесь и сейчас
Шаг за шагом вы погрузитесь в повседневную, динамичную и самобытную жизнь Стамбула. Мы зайдем в кварталы, где проводит время турецкая молодежь — в барах, хипстерских кофейнях и традиционных чайных садах. Я расскажу, где зародилась турецкая рок-музыка, которую назвали «анатолийским роком» и покажу вам место, где жил и умер ее родоначальник. А еще вы узнаете, почему именно рядом с рыбным рынком так много турецких ресторанов-мейхане, куда светские стамбульцы приходят пропустить бокальчик ракы и поговорить за жизнь.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые:
хотят рассмотреть настоящий Стамбул вдали от туристических троп
ценят не только знаменитые исторические объекты, но истории местных жителей
желают охватить самые колоритные грани современного города
Организационные детали
Встречаемся в азиатской части Стамбула: из Старого города сюда проще всего доплыть на пароме — точная инструкция о месте встречи придет вам на почту после бронирования
Самое удачное время для этой прогулки — утро и будний день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проведения, район Kadıköy - путешественники добираются до места встречи самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2284 туристов
В Турции я успела поработать в турецкой компании, стать гидом-переводчиком и накопить приличный багаж знаний о турецкой этнографии, культуре и традициях. Живу здесь с 2015 года. Люблю делиться своим нетуристическим читать дальшеуменьшить
Стамбулом вне музеев и дворцов. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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Ангелина
Остались в абсолютном восторге от прогулки с Марией! Если хочется познакомиться со Стамбулом или же взглянуть на него с другой стороны — горячий рекомендасьон) Интересно, познавательно, ожидания полностью оправдались Всё проходит в комфортном темпе и маршрут для нас был идеальным Сама Мария невероятная — кладезь информации, а какая приятная поставленная речь! При следующей поездке в Стамбул однозначно возьмем экскурсию по другому району)
+1
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Светлана
Вчера у меня состоялось сразу два чудесных знакомства: с экскурсоводом Марией и с районом азиатской части Стамбула Кадыкей. С Марией было приятно и легко общаться, она очень разносторонний человек и читать дальшеуменьшить
рассказала много интересного и про историю этого необычного района, и про современную жизнь. Я задавала множество вопросов, в том числе и не связанных напрямую с темой экскурсии. Мария действительно обладает знаниями о самых разных сторонах жизни Стамбула и с удовольствием ими делится. Было очень приятно что любые мои пожелания находили отклик и понимание: где-то задержаться подольше чтобы сделать фотографии, зайти в кафе чтобы выпить чаю и немного отдохнуть от жары… А еще я увидела такие удивительные и неожиданные места в Кадыкей, которые сама точно бы не нашла! С радостью рекомендую обращаться к Марии тем кто хочет познакомиться со Стамбулом на индивидуальной экскурсии!
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Ekaterina
После моих сторис к Марии придут еще все мои друзья, потому что эта прогулка -полный восторг! Абсолютное погружение в тему, ответ на любой вопрос, дружеская беседа и масса новых впечатлений. После прогулки с Марией хочется снова вернуться в Стамбул
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия. Мария профессионально и грамотно знает контент и время пролетело не заметно за увлекательным разговором. Особым бонусом была рекомендация кафе Basta как идеального места для обеда в районе местной богемы.
+1
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Виктория
Мария, спасибо за экскурсию. Молодая, приятная девушка. Азиатская сторона Стамбула очень понравилась, а всё благодаря Марии.
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S
Sergey
Все супер! Очень приятная девушка! И классная экскурсия!
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