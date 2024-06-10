Знакомство с городом похоже на некий алхимический процесс. Душа человека принимает новый город и себя в нём, по-своему общается с ним и раскрывается. Я умею подключаться к людям, чувствовать эти события изнутри и фиксировать их на кадрах. Необычные впечатления гарантирую дважды — когда мы будем гулять по Стамбулу и когда вы получите фотографии.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы настроимся на ваше состояние

Формат моей прогулки — психологический. Я фотографирую внутреннюю красоту человека и его состояние в городе. Мы будем много гулять, общаться, возможно, снимать ваши страхи. Вы найдёте что-то уникальное про себя и для себя в Стамбуле.

И пойдём за вашей душой и желаниями

Мои фотопрогулки не подразумевают конкретных планов. Мы встретимся в отеле и сформируем маршрут в зависимости от вашего настроения, времени дня и погоды. «Что вы сегодня хотите? Какой у вас настрой?» — спрошу я перед началом прогулки. И мы вместе интуитивно наметим локации. Можем покататься на пароме, погулять по извилистым улочкам Джихангира или пройти по набережной.

Организационные детали