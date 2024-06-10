Знакомство с городом похоже на некий алхимический процесс. Душа человека принимает новый город и себя в нём, по-своему общается с ним и раскрывается. Я умею подключаться к людям, чувствовать эти события изнутри и фиксировать их на кадрах.
Необычные впечатления гарантирую дважды — когда мы будем гулять по Стамбулу и когда вы получите фотографии.
Необычные впечатления гарантирую дважды — когда мы будем гулять по Стамбулу и когда вы получите фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы настроимся на ваше состояние
Формат моей прогулки — психологический. Я фотографирую внутреннюю красоту человека и его состояние в городе. Мы будем много гулять, общаться, возможно, снимать ваши страхи. Вы найдёте что-то уникальное про себя и для себя в Стамбуле.
И пойдём за вашей душой и желаниями
Мои фотопрогулки не подразумевают конкретных планов. Мы встретимся в отеле и сформируем маршрут в зависимости от вашего настроения, времени дня и погоды. «Что вы сегодня хотите? Какой у вас настрой?» — спрошу я перед началом прогулки. И мы вместе интуитивно наметим локации. Можем покататься на пароме, погулять по извилистым улочкам Джихангира или пройти по набережной.
Организационные детали
- Вы получите от 50 обработанных фотографий в течение 7 дней после прогулки. Вышлю ссылку на файлообменник.
- Также на экскурсии я буду снимать видео, которое отправлю в тот же день
- Дополнительно оплачиваются личные расходы в зависимости от маршрута
- Оптимальное время прогулки — рассветные или предзакатные часы. Именно тогда стамбульское солнце светит особенно приветливо и мягко.
- Помогу вам подобрать комфортную одежду, которая будет хорошо смотреться в кадре
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Анна. Я владелица турагентства, фотограф и психолог. Живу в Стамбуле более 6 лет, фотографирую — более 15. Мои фотопрогулки — это создание истории о вас в городе и городе в вас. А спланированные мной для вас путешествия — индивидуальные впечатления, подобранные по вашему характеру, пожеланиям и стилю жизни.Задать вопрос
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