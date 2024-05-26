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не передать. Мне после десятидневного похода под рюкзаком и палаткой по Северному Кипру, он был жизненно необходим! А какой кофе чудесный! Вы показали мне такие топовые местечки, куда я точно бы сама не заглянула. Стрит-фуд Стамбула - это отдельная песня. Да, кушать надо только в проверенных местах, о которых вам и расскажет Кристина. Прогулка с Кристиной - это не экскурсия в классическом понимании. Это история о другом. Это о чувствах, очущениях, ароматах! И да, пусть это совмем маленькое, но все-таки погружение в атмосферу Стамбула глазами человека влюбленного в этот город.