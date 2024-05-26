1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Архитектура Ускюдара и знаменитый хамам»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
«Можно также заказать дополнительно спа-процедуры или массаж с ароматерапией»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Билеты
1 час
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Шоу пройдет в культурном центре Ходжапаша, который открыт в бывшем огромном хамаме 15 века»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам
Начало: Hocapaşa Mah. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Приглашаем вас отдохнуть и провести целый день в невероятно расслабляющей атмосфере традиционных турецких бань»
Расписание: С 12:00 до 21:00 по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €75 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Завершится экскурсия посещением хамама 16 века, где вы сможете сделать пиллинг и массаж и отдохнуть после насыщенного дня»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
«Хамамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани»
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
€65 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
«Античная баня в историческом районе Стамбула Глубоко в сердце исторического Стамбула расположена античная турецкая баня, олицетворяющая богатство и красоту восточной культуры»
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Исторический хамам в сердце Стамбула
Начало: В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
«Сегодня в Турции сохранились необычные бани, которые посещали еще сам падишах Сулейман Великолепный и его возлюбленная Роксолана (Хюррем Султан)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
70€63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
«Вы поймете, что такое поистине, наслаждение, побывав в одном из лучших спа-отелей города, где сможете посетить парную, сауну, хамам, поплавать в открытом бассейне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 мая 2024Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
- ООльга13 мая 2024Кристина, огромное спасибо за время, проведенное со мной. Я, как с давней подругой по Стамбулу погуляла. А хаммам какой!!! Словами
- ССтепан12 мая 2024Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая, в районе Султанахмет. Стандартная
- DDiana9 мая 2024Очень классный термальный курорт!
- ААлена9 мая 2024Прекрасный хамам, шикарное обслуживание, с нам обращались как с женами султанов. Каждая женщина должна хотя бы раз в месяц пользоваться данными услугами.
- ММихаил8 мая 2024Экскурсия отличная. Получили все то, что хотели. Это и спа отель, и массаж, и хамам. Народу почти не было. Гид Сулу всегда была рядом, во всем помогала и подсказывала. Очень рекомендуем!
- ДДарья7 мая 2024Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
- ААнна7 мая 2024Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
- ММарина5 мая 2024Не пожалели, что взяли экскурсию, большое спасибо организаторам и гиду Сулу, если будем снова в Стамбуле, обязательно обратимся)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «SPA»
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