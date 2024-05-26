Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 11 экскурсий в категории «SPA» в Стамбуле, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Архитектура Ускюдара и знаменитый хамам»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
«Можно также заказать дополнительно спа-процедуры или массаж с ароматерапией»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Билеты
1 час
41 отзыв
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Шоу пройдет в культурном центре Ходжапаша, который открыт в бывшем огромном хамаме 15 века»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
39 за билет
Турецкий хаммам
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Турецкий хаммам
Начало: Hocapaşa Mah. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
«Приглашаем вас отдохнуть и провести целый день в невероятно расслабляющей атмосфере традиционных турецких бань»
Расписание: С 12:00 до 21:00 по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 75 за человека
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Завершится экскурсия посещением хамама 16 века, где вы сможете сделать пиллинг и массаж и отдохнуть после насыщенного дня»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
«Хамамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани»
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
65 за человека
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Далее мы поедем вверх по горам — к термальным источникам»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
437 за всё до 7 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Wyndham Istanbul Oldcity
«Античная баня в историческом районе Стамбула Глубоко в сердце исторического Стамбула расположена античная турецкая баня, олицетворяющая богатство и красоту восточной культуры»
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 40 за человека
Исторический хамам в сердце Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Исторический хамам в сердце Стамбула
Начало: В нашем Офисе Istanbul, Ebusud cd 14
«Сегодня в Турции сохранились необычные бани, которые посещали еще сам падишах Сулейман Великолепный и его возлюбленная Роксолана (Хюррем Султан)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
7063 за человека
Термальный источник Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
«Вы поймете, что такое поистине, наслаждение, побывав в одном из лучших спа-отелей города, где сможете посетить парную, сауну, хамам, поплавать в открытом бассейне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
    Кристина, огромное спасибо за время, проведенное со мной. Я, как с давней подругой по Стамбулу погуляла. А хаммам какой!!! Словами
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    не передать. Мне после десятидневного похода под рюкзаком и палаткой по Северному Кипру, он был жизненно необходим! А какой кофе чудесный! Вы показали мне такие топовые местечки, куда я точно бы сама не заглянула. Стрит-фуд Стамбула - это отдельная песня. Да, кушать надо только в проверенных местах, о которых вам и расскажет Кристина. Прогулка с Кристиной - это не экскурсия в классическом понимании. Это история о другом. Это о чувствах, очущениях, ароматах! И да, пусть это совмем маленькое, но все-таки погружение в атмосферу Стамбула глазами человека влюбленного в этот город.

  • С
    Степан
    12 мая 2024
    Отдых в старинном хамаме Стамбула
    Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая, в районе Султанахмет. Стандартная
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    процедура длится 30 минут, опыт интересный, но работники (кроме ресепешна) не особо владеют английским, поэтому было немного тяжеловато с ними общаться. Пятёрка, потому что экскурсия выступает посредником между хамамом и вами, и за уровень английского сотрудников она не отвечает:)

  • D
    Diana
    9 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Очень классный термальный курорт!
  • А
    Алена
    9 мая 2024
    Отдых в старинном хамаме Стамбула
    Прекрасный хамам, шикарное обслуживание, с нам обращались как с женами султанов. Каждая женщина должна хотя бы раз в месяц пользоваться данными услугами.
  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Экскурсия отличная. Получили все то, что хотели. Это и спа отель, и массаж, и хамам. Народу почти не было. Гид Сулу всегда была рядом, во всем помогала и подсказывала. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
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    для тех, кто понимает куда пришёл и зачем. Остальным может быть скучно. Доплату перед мероприятием вас попросят сделать строго наличными (никакие карты не принимают - иностранные, российские - без разницы. Только нал)

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
    Мария, спасибо большое за экскурсию! Во-первых, классный маршрут, во-вторых, очень интересно слушать. Мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Стамбула. В-третьих, посмотрели
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    на город глазами местных жителей со всеми радостями и горестями, а это совсем другое погружение) спасибо! Сожалеем только о том, что не смогли забронировать в начале нашего путешествия ❤️

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Не пожалели, что взяли экскурсию, большое спасибо организаторам и гиду Сулу, если будем снова в Стамбуле, обязательно обратимся)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «SPA»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
  2. Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
  3. Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
  4. Шоу дервишей в зале старинного хамама
  5. Турецкий хаммам
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "SPA" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 39 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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