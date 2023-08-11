Приглашаю на прогулку по загадочным стамбульским базарам! Лавочки наследственных ремесленников «эснафы», торговые улочки в полузаброшенных коридорах, древние расписные двери, тайное кафе на крыше — всё это ждёт вас на экскурсии. А ещё море ярких аутентичных изделий, вкуснейший стрит-фуд и атмосфера восточного праздника.

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Описание

Что вас ожидает

Великий Гранд Базар

Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц и 18 ворот. При этом каждая улица имеет свою специализацию: золотая, античная, часовая, вещевая, обувная и другие. Гуляя по ним, мы поговорим об истории главного рынка Турции, не утихавшей до 19 века работорговле и разновидностях восточного базара. Вы увидите прототипы караван-сараев, узнаете предназначение «бедестанов» и расшифруете загадочное понятие «чарши».

Египетский базар

Вы попадёте в царство ароматных специй и восточных сладостей. Зайдёте в расположенные прямо на рынке мечети и впечатлитесь их убранством: оригинальной плиткой и сияющими витражами. А ещё увидите в самых неожиданных местах интересные артефакты разных эпох. Например, византийского одноглавого орла и османскую роспись «арабеской». Я расскажу, как гордые османы переняли у христианского мира модель торговли.

Организационные детали