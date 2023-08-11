Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю на прогулку по загадочным стамбульским базарам! Лавочки наследственных ремесленников «эснафы», торговые улочки в полузаброшенных коридорах, древние расписные двери, тайное кафе на крыше — всё это ждёт вас на экскурсии. А ещё море ярких аутентичных изделий, вкуснейший стрит-фуд и атмосфера восточного праздника.
Ближайшие даты:
10 ноя
11 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
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Описание
Что вас ожидает
Великий Гранд Базар
Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц и 18 ворот. При этом каждая улица имеет свою специализацию: золотая, античная, часовая, вещевая, обувная и другие. Гуляя по ним, мы поговорим об истории главного рынка Турции, не утихавшей до 19 века работорговле и разновидностях восточного базара. Вы увидите прототипы караван-сараев, узнаете предназначение «бедестанов» и расшифруете загадочное понятие «чарши».
Египетский базар
Вы попадёте в царство ароматных специй и восточных сладостей. Зайдёте в расположенные прямо на рынке мечети и впечатлитесь их убранством: оригинальной плиткой и сияющими витражами. А ещё увидите в самых неожиданных местах интересные артефакты разных эпох. Например, византийского одноглавого орла и османскую роспись «арабеской». Я расскажу, как гордые османы переняли у христианского мира модель торговли.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Покупки, еда и напитки на рынке оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 559 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года.
Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации.
По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе!
С любовью, ваш гид Елена.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Василий
11 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Елена отличный гид, провела меня по таким крутым местам базара, что сам бы я никогда не нашёл их. Я люблю всякие аутентичные места, погружаться в глубь культуры. И это именно тот гид, который покажет вам самобытность и уникальность этого места. Спасибо
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