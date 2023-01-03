Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Просьба обратить внимание: Место встречи с гидом - в районе Султанхамет.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Султанахмет
  • Ипподром
  • Голубая Мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Хамам Хюрем Султан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на индивидуальную пешеходную экскурсию по самому сердцу Стамбула - району Султанхамет.

Программа

  • Площадь Султанахмет.
  • Ипподром.
  • Голубая Мечеть (осмотр снаружи).
  • Собор Святой Софии (осмотр снаружи).
  • Хамам Хюрем Султан (осмотр снаружи).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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