За 2,5 часа вы прикоснётесь к наследию трёх могущественных империй: Римской, Византийской и Османской. В самом сердце города вы исследуете шедевры зодчих, пройдёте по стопам легендарных правителей, побываете в местах особой сакральной значимости. И почувствуете особую силу древнего города на берегах Босфора.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Султанхамет (Ипподром)

Мы начнем экскурсию на площади, которая во времена Римской империи использовалась для спортивных состязаний. Сегодня это одно из старейших мест Стамбула. Здесь вы увидите уникальные объекты с тысячелетней историей из разных частей света: греческие колонны, египетский обелиск и немецкий фонтан.

Храм Святой Софии

Далее мы посетим главный христианский храм Древней Византии и колыбель русского православия. Я познакомлю вас с архитектурой знакового сооружения, а также расскажу историю взлётов и падений первых христианских правителей.

Голубая мечеть

Полюбуемся ещё одним произведением архитектурного искусства — как снаружи, так и изнутри. На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей. И узнаете о богатейшей отделке памятника 17 века.

Цистерна Базилика

В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова Медузы Горгоны — и история комплекса, уходящая вглубь веков…

Организационные детали