Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
4.8
5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
За 2,5 часа вы прикоснётесь к наследию трёх могущественных империй: Римской, Византийской и Османской.
В самом сердце города вы исследуете шедевры зодчих, пройдёте по стопам легендарных правителей, побываете в местах особой сакральной значимости. И почувствуете особую силу древнего города на берегах Босфора.
Ближайшие даты:
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
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Описание
Что вас ожидает
Площадь Султанхамет (Ипподром)
Мы начнем экскурсию на площади, которая во времена Римской империи использовалась для спортивных состязаний. Сегодня это одно из старейших мест Стамбула. Здесь вы увидите уникальные объекты с тысячелетней историей из разных частей света: греческие колонны, египетский обелиск и немецкий фонтан.
Храм Святой Софии
Далее мы посетим главный христианский храм Древней Византии и колыбель русского православия. Я познакомлю вас с архитектурой знакового сооружения, а также расскажу историю взлётов и падений первых христианских правителей.
Голубая мечеть
Полюбуемся ещё одним произведением архитектурного искусства — как снаружи, так и изнутри. На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей. И узнаете о богатейшей отделке памятника 17 века.
Цистерна Базилика
В завершение спустимся в удивительный мир подземных резервуаров. Эти сооружения, пожалуй, самая мистическая достопримечательность города. Полумрак, подсветка резных колонн, голова Медузы Горгоны — и история комплекса, уходящая вглубь веков…
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Цистерну Базилику — 450 лир с человека
Для посещения храмов женщинам нужно взять платок и позаботиться об одежде, закрывающей руки
Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Голубой мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mahmut — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 6157 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Махмут, я профессиональный гид по одному из самых завораживающих городов мира, Стамбулу. Здесь пересечения истории и культуры разных народов разнообразны и увлекательны. Эти процессы всегда были для меня необыкновенно интересны, поэтому я обучался в Москве в РГГУ и получил диплом магистра по специальности «Международные отношения».
Я собрал команду профессионалов, влюбленных в наш город и в свою дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями города, с его культурой, особенностями и традициями.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Е
Елена
3 окт 2023
Экскурсия понравилась. С гидом Адамом общаться было приятно.
Бэла
16 сен 2023
У нас был гидом Адем! Поражает его богатый русский язык, прекрасное знание истории, предупредительность (нас было четверо очееь возрастных людей), умение доходчиво об'яснять события прошлых и настоящих событий. Очень рекомендую всем гостям Стамбула. Хоть экскурсия была заявлена на 2,5 часа,, Адем не торопился сам и не торопил нас. Закончил экскурсию, когда выполнил всю программу. СПАСИБО!!!
В
Валерия
31 авг 2023
Прекрасный гид!!! Экскурсия была очень интересной и познавательной. Мы прекрасно провели время! Будем рекомендовать Адэма❤
Ю
Юрий
27 авг 2023
Отличная экскурсия, приятное и вежливое общение. По экскурсии мы за интересным рассказом и не заметили как пролетело время. При этом ни разу не почувствовал утомления или желания закончить экскурсию. Крайне рекомендую.
Е
Екатерина
20 авг 2023
Потрясающая экскурсия с не менее потрясающим гидом Махмудом!!! Настолько интересно и легко проходит время!!! Считаю,что Вам очень повезет попасть именно к нему!!
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