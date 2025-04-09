12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп

Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Загадочный и величественный Стамбул — мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом.

На прогулке вы увидите Эйюп — район, где еще можно узнать, каким был Стамбул до Ататюрка, и проникнуться его сказочной восточной атмосферой.
5
16 отзывов
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп

Описание экскурсии

Эйюп-султан, холм Пьера Лоти и вид на Золотой Рог

Знакомство с древним прошлым Стамбула начнем в районе Эйюп. Вы побываете в мечети Эйюп-Султан — первой построенной турками после завоевания Константинополя. Я расскажу, почему ее скромный фасад так отличается от внутреннего зала, облицованного белым мрамором, покажу фонтан и внутренний двор, где мусульмане совершают омовение перед молитвой. По канатной дороге мы поднимемся на холм Пьера Лоти, где вы полюбуетесь панорамным видом на Золотой Рог — изогнутый залив, впадающий в Босфор. Название холма связано с французским моряком и романистом, который любил сюда приходить. Вы узнаете, почему Пьер Лоти был так очарован Стамбулом и выпьете кофе со сладостями в его любимом месте.

Прогулка по музею Рахми Коча

Отдохнув на холме, мы переплывем на лодках на другую сторону района. Здесь вы зайдете в музей Рахми Коча, символизирующий расцвет индустриализации Турции. Большинство зданий необычного комплекса были построены еще в эпоху Османской империи. Вы увидите основную экспозицию музея, включающую десятки моделей автомобилей: от самых первых ретро-моделей до современных. Среди экспонатов индустриального музея — автомобили различных марок и стран-производителей, лодки и кареты. Я объясню, как строили Рахми Коча и какое значение он имеет для истории Стамбула.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в музей (для взрослых — 15 лир, для детей — 6 лир) и билет на лодку (2 лиры)
  • По желанию и за дополнительную плату вы сможете пообедать в ресторане традиционной кухни

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна
Сусанна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Сусанне за удивительное путешествие в Эйюп Султан. Это было гораздо больше, чем экскурсия — это было настоящее духовное и интеллектуальное погружение.
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Сусанне за удивительное путешествие в Эйюп Султан. Это было гораздо
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Сусанне за удивительное путешествие в Эйюп Султан. Это было гораздо
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Виктор
Были на экскурсии в конце февраля.
и с первой же минуты озадачили Сусанну нелегкой задачей. При выходе из такси, перед самой встречей мы потеряли телефон! Сусанна смогла не только поддержать, но
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и приложила все усилия, чтобы реально помочь. Владение Сусанной турецким нам очень помогло в поисках, мы смогли официально оформить заявление в полицию и получить большую надежду на хэппи энд.

Благодаря стараниям Сусанны, вернулись к хорошему настроению, получили огромную порцию знаний об зарождении и современной истории Стамбула.
Помимо запланированной программы. Сюзана дала нам ответы на огромное количество вопросов как "местный житель", ту информацию, которую не найти в сети.

Экскурсия понравилась, лайф. хаки пригодились, время пролетает незаметно и интересно, потраченное время стоит того, очень рекомендуем.

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Александр
В Стамбуле с женой были впервые. Случайно подобрали экскурсию на сайте. Я сам не любитель оставлять отзывы,но этот гид заслужил. С первой минуты общения чуствовалось ответственное и воспитанное отношение,Сусанна подобрала
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нам подходящую программу, девушка действительно знающая историю. Благодарим с супругой за прекрасную экскурсию. Несколько слов о самом гиде. Пунктуальная, глубоко знающая историю и традиции Турции, Стамбула. О чем бы не зашла у нас речь - она могла дать развернутый ответ, рассказать интересный случай или факт. Моментально подстраивается под ваши интересы и пожелания. 5 часов экскурсии пролетели как один миг. Очень красивая, правильная речь. Сама экскурсия не перегружена фактами и именами, вам рассказывают историю города, влетая историю людей, их обычаи, традиции. Великолепно! Благодарю. Рекомендую!

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Л
Очень рада, что выбрала именно Сусанну в качестве гида в день, когда осталась одна в Стамбуле. Было такое ощущение, что я приехала в гости к подруге, которая составила мне очень
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приятную компанию и при этом отлично владеет информацией.
Сусанна приятный, лёгкий, позитивный, тактичный человек, и профессиональный гид, она легко адаптировала маршрут под мои просьбы, отвечала на все вопросы и пожелания. Я не только познакомились со Стамбулом, но и узнала много интересного и любопытного о местных жителях, их культуре и менталитете. И, как вишенка на торте, оказался обед в отличном ресторане, где вкусно готовят, а с окон и терассы открывается потрясающая панорама на город. Получила массу удовольствий и впечатлений.
И ещё важный момент: заказывая экскурсию в Стамбуле, почти всегда заказываешь её у организатора экскурсий, который просто продаёт экскурсии и получает свой процент от гида, при этом он/а не скажет вам, что он/а не гид и кто именно будет гидом - это абсолютно нормальная практика в Стамбуле. А заказав экскурсию с Сусанной, вы получите Сусанну, без подмен.))
Сусанна, большое спасибо тебе за интересную экскурсию и приятную компанию!)
Если вы едете в Стамбул, обязательно бронируйте экскурсию с Сусанной! Уверена, Сусанна найдёт подход к абсолютно любому туристу.

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Г
Эта была не забываемая экскурсия!!! Обязательно закажите экскурсию с Сусанной!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Она очень внимательная, отзывчивая. Зная, что мы в Стамбуле в первый раз встретила нас в холле отеля. Экскурсия прошла
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как один миг. Информации получили море, а еще больше море впечатлений. До сих пор с теплотой вспоминаем Сусанну. Она сделала нам подарок - мы посетили места не запланированные в маршруте экскурсии. Она не торопилась. Экскурсия прошла на два часа больше запланированного времени. Было такое чувство, что мы встретились со старым другом, который нас провел по самым интересным местам Стамбула. Мы побывали в разных районах города. Музей - это вообще отдельная история. Понравится всем! Ни секунду не раздумывайте - закажите встречу с Сусанной - получите большое удовольствие, массу информации, она покажет Вам магазинчики где можно купить сувениры по очень низким ценам. Спасибо БОЛЬЩОЕ Сусанне!!! Надеюсь мы еще встретимся с ней!!!
,

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т
Пребывание в Стамбуле получилось недолгим, но ярко окрашенным. Этому способствовала Сусанна- замечательный гид, приветливый и отзывчивый человек. Она быстро ответила на нашу заявку, учла наши пожелания по маршруту.
Абсолютно правильная русская
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речь, продуманная, интересно составленная программа, умелое сочетание и переключение с исторического на современный Стамбул. Время пролетело незаметно, было интересно, нисколько не устали, сплошной позитив, жаль было расставаться. Спасибо за экскурсию, новые впечатления, незабываемую атмосферу. Рекомендуем!!! Можно с детьми. Надеемся на новую встречу.

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