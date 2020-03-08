12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп

Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме

Сусанна
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Сусанна – ваш гид
Загадочный и величественный Стамбул — мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом.

На прогулке вы увидите Эйюп — район, где еще можно узнать, каким был Стамбул до Ататюрка, и проникнуться его сказочной восточной атмосферой.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп

Что вас ожидает

Эйюп-султан, холм Пьера Лоти и вид на Золотой Рог
Знакомство с древним прошлым Стамбула начнем в районе Эйюп. Вы побываете в мечети Эйюп-Султан — первой построенной турками после завоевания Константинополя. Я расскажу, почему ее скромный фасад так отличается от внутреннего зала, облицованного белым мрамором, покажу фонтан и внутренний двор, где мусульмане совершают омовение перед молитвой. По канатной дороге мы поднимемся на холм Пьера Лоти, где вы полюбуетесь панорамным видом на Золотой Рог — изогнутый залив, впадающий в Босфор. Название холма связано с французским моряком и романистом, который любил сюда приходить. Вы узнаете, почему Пьер Лоти был так очарован Стамбулом и выпьете кофе со сладостями в его любимом месте.

Прогулка по музею Рахми Коча
Отдохнув на холме, мы переплывем на лодках на другую сторону района. Здесь вы зайдете в музей Рахми Коча, символизирующий расцвет индустриализации Турции. Большинство зданий необычного комплекса были построены еще в эпоху Османской империи. Вы увидите основную экспозицию музея, включающую десятки моделей автомобилей: от самых первых ретро-моделей до современных. Среди экспонатов индустриального музея — автомобили различных марок и стран-производителей, лодки и кареты. Я объясню, как строили Рахми Коча и какое значение он имеет для истории Стамбула.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в музей (для взрослых — 15 лир, для детей — 6 лир) и билет на лодку (2 лиры)
  • По желанию и за дополнительную плату вы сможете пообедать в ресторане традиционной кухни
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сусанна
Сусанна
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
8 марта 2020
Большое спасибо Сусанне за проведённую экскурсию!
Были вместе с дочкой 8 лет, посетили мечеть Эйюп Султан, холм Пьера Лоти, парк Миниатюр. Сусанна интересно рассказывает, внимательный и знающий своё дело гид)

Рекомендую данную экскурсию всем!
3 марта 2020
Были на экскурсии в конце февраля.
и с первой же минуты озадачили Сусанну нелегкой задачей. При выходе из такси , перед самой встречей мы потеряли телефон! Сусанна смогла не только поддержать, но и приложила все усилия, чтобы реально помочь. Владение Сусанной турецким нам очень помогло в поисках, мы смогли официально оформить заявление в полицию и получить большую надежду на хэппи энд.

Благодаря стараниям Сусанны, вернулись к хорошему настроению, получили огромную порцию знаний об зарождении и современной истории Стамбула.
Помимо запланированной программы. Сюзана дала нам ответы на огромное количество вопросов как "местный житель", ту информацию, которую не найти в сети.

Экскурсия понравилась, лайф.хаки пригодились, время пролетает незаметно и интересно, потраченное время стоит того, очень рекомендуем.
Александр
18 января 2020
В Стамбуле с женой были впервые.Случайно подобрали экскурсию на сайте.Я сам не любитель оставлять отзывы,но этот гид заслужил.С первой минуты общения чуствовалось ответственное и воспитанное отношение ,Сусанна подобрала нам подходящую программу, девушка действительно знающая историю .Благодарим с супругой за прекрасную экскурсию. Несколько слов о самом гиде. Пунктуальная, глубоко знающая историю и традиции Турции, Стамбула. О чем бы не зашла у нас речь - она могла дать развернутый ответ, рассказать интересный случай или факт. Моментально подстраивается под ваши интересы и пожелания. 5 часов экскурсии пролетели как один миг. Очень красивая, правильная речь. Сама экскурсия не перегружена фактами и именами, вам рассказывают историю города, влетая историю людей, их обычаи, традиции. Великолепно! Благодарю. Рекомендую!
Анастасия
9 декабря 2019
Заказывала экскурсию для своих родителей, которые впервые оказались в Стамбуле. Мы смогли изменить маршрут, чтобы показать моим родителям все главные достопримечательности. После прогулки они не только узнали много нового, но и начали ориентироваться в городе, в его транспортной системе, нашли интересные кафешки. Спасибо!
30 ноября 2019
Большое спасибо Сусанне, нам очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым.
25 ноября 2019
Пребывание в Стамбуле получилось недолгим, но ярко окрашенным. Этому способствовала Сусанна- замечательный гид, приветливый и отзывчивый человек. Она быстро ответила на нашу заявку, учла наши пожелания по маршруту.
Абсолютно правильная русская речь, продуманная, интересно составленная программа, умелое сочетание и переключение с исторического на современный Стамбул. Время пролетело незаметно, было интересно, нисколько не устали, сплошной позитив, жаль было расставаться. Спасибо за экскурсию, новые впечатления, незабываемую атмосферу. Рекомендуем!!! Можно с детьми. Надеемся на новую встречу.
20 ноября 2019
Очень рада, что выбрала именно Сусанну в качестве гида в день, когда осталась одна в Стамбуле. Было такое ощущение, что я приехала в гости к подруге, которая составила мне очень приятную компанию и при этом отлично владеет информацией.
Сусанна приятный, лёгкий, позитивный, тактичный человек, и профессиональный гид, она легко адаптировала маршрут под мои просьбы, отвечала на все вопросы и пожелания. Я не только познакомились со Стамбулом, но и узнала много интересного и любопытного о местных жителях, их культуре и менталитете. И, как вишенка на торте, оказался обед в отличном ресторане, где вкусно готовят, а с окон и терассы открывается потрясающая панорама на город. Получила массу удовольствий и впечатлений.
И ещё важный момент: заказывая экскурсию в Стамбуле, почти всегда заказываешь её у организатора экскурсий, который просто продаёт экскурсии и получает свой процент от гида, при этом он/а не скажет вам, что он/а не гид и кто именно будет гидом - это абсолютно нормальная практика в Стамбуле. А заказав экскурсию с Сусанной, вы получите Сусанну, без подмен.))
Сусанна, большое спасибо тебе за интересную экскурсию и приятную компанию!)
Если вы едете в Стамбул, обязательно бронируйте экскурсию с Сусанной! Уверена, Сусанна найдёт подход к абсолютно любому туристу.
5 ноября 2019
Выражаю благодарность гиду Сусанне за прекрасную экскурсию по району Эйюп. Приехав первый раз в Стамбул мы начали знакомство с городом с прогулки с Сусанной и ни разу об этом не пожалели. Доброжелательная и обаятельная Сусанна прекрасно спланировала маршрут. Рассказывала увлеченно, интересно , с удовольствием отвечала на вопросы. По нашей просьбе немного изменила маршрут, заменив посещение индустриального музея на музей "Турция в миниатюре". Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и советуем Сусанну как прекрасного гида
9 октября 2019
Эта была не забываемая экскурсия!!! Обязательно закажите экскурсию с Сусанной!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Она очень внимательная, отзывчивая. Зная, что мы в Стамбуле в первый раз встретила нас в холле отеля. Экскурсия прошла как один миг. Информации получили море, а еще больше море впечатлений. До сих пор с теплотой вспоминаем Сусанну. Она сделала нам подарок - мы посетили места не запланированные в маршруте экскурсии. Она не торопилась. Экскурсия прошла на два часа больше запланированного времени. Было такое чувство, что мы встретились со старым другом, который нас провел по самым интересным местам Стамбула. Мы побывали в разных районах города. Музей - это вообще отдельная история. Понравится всем! Ни секунду не раздумывайте - закажите встречу с Сусанной - получите большое удовольствие, массу информации, она покажет Вам магазинчики где можно купить сувениры по очень низким ценам.Спасибо БОЛЬЩОЕ Сусанне!!! Надеюсь мы еще встретимся с ней!!!
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20 сентября 2019
Если вы собираетесь в Стамбул в первый или 101-й раз, прогулка с гидом - отличный подарок, который вы можете сделать себе и своим близким. Наша экскурсия с Сусанной оказалась именно таким подарком на память о поездке, столько увлекательных фактов и историй, масса впечатлений и фото) Спасибо вам огромное за настоящий Стамбул, в который хочется возвращаться снова и снова!
Ещё 2 отзыва

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