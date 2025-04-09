12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загадочный и величественный Стамбул — мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. На прогулке вы увидите Эйюп — район, где еще можно узнать, каким был Стамбул до Ататюрка, и проникнуться его сказочной восточной атмосферой.

Описание экскурсии

Эйюп-султан, холм Пьера Лоти и вид на Золотой Рог

Знакомство с древним прошлым Стамбула начнем в районе Эйюп. Вы побываете в мечети Эйюп-Султан — первой построенной турками после завоевания Константинополя. Я расскажу, почему ее скромный фасад так отличается от внутреннего зала, облицованного белым мрамором, покажу фонтан и внутренний двор, где мусульмане совершают омовение перед молитвой. По канатной дороге мы поднимемся на холм Пьера Лоти, где вы полюбуетесь панорамным видом на Золотой Рог — изогнутый залив, впадающий в Босфор. Название холма связано с французским моряком и романистом, который любил сюда приходить. Вы узнаете, почему Пьер Лоти был так очарован Стамбулом и выпьете кофе со сладостями в его любимом месте.

Прогулка по музею Рахми Коча

Отдохнув на холме, мы переплывем на лодках на другую сторону района. Здесь вы зайдете в музей Рахми Коча, символизирующий расцвет индустриализации Турции. Большинство зданий необычного комплекса были построены еще в эпоху Османской империи. Вы увидите основную экспозицию музея, включающую десятки моделей автомобилей: от самых первых ретро-моделей до современных. Среди экспонатов индустриального музея — автомобили различных марок и стран-производителей, лодки и кареты. Я объясню, как строили Рахми Коча и какое значение он имеет для истории Стамбула.

Организационные детали