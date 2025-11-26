Посетите дворец Топкапы — резиденцию османских султанов на протяжении почти четырёх столетий.
Узнайте о правительственных залах, жизни султанов и гарема, а также об истории перехода власти в дворец Долмабахче.
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия Приглашаем вас погрузиться в историю Стамбула и всей страны в целом в интереснейшей экскурсии по легендарному Дворцу Топкапы. Дворец Топкапы — сердце Османской империи Экскурсия познакомит вас с главным дворцовым комплексом османских султанов, построенным вскоре после завоевания Константинополя в 1453 году. Здесь вы увидите правительственные залы, в которых решались судьбы империи, а также жилые покои султанов и их гарем. Узнаете о жизни и традициях династии, а также о влиянии султанов на историю региона. Важная информация:
После- обеденное время доступно по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет во дворец Топкапы - 2400 лир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий Фонтан
Завершение: Дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: После- обеденное время доступно по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
- Билет во дворец Топкапы оплачивается отдельно - 2400 лир (вход до 6 лет бесплатный)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
