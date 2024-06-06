1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
45€39 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«Мы прогуляемся к дворцу 16-го столетия, осмотрим внешнюю часть дворца и поговорим о его удивительной истории»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
«Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы и Цистерна Базилика»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Дворец Топкапы с первого двора и Храм Святой Ирины осмотрим только снаружи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
63€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Билеты во дворец Бейлербейи — 350 лир/чел»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Какие архитектурные стили сочетаются во дворце»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
«В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче»
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«Билеты во дворец Бейлербейи не входят в стоимость — 350 лир с человека»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«По желанию можно продлить экскурсию на 1,5 часа и посетить дворец Топкапы и гарем»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
«Мы увидим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: посетим дворец Топкапы — символ османского могущества и полюбуемся фасадом дворца Ибрагима Паши»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденцию президента, мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче и Бейлербейи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Дворец Топкапы и площадь Султанахмет»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Дворец Топкапы снаружи и внутри»
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
«Дворец Топкапы и цистерна Базилика»
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Рассмотрим ещё один символ богатства, но уже османского периода — дворец Кючюксу»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворец Топкапы — 1500 лир/чел»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Сегодня в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«От Галатской башни через петляющие улицы района Джихангир к дворцу Долмабахче»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
«Действительно ли Сулейман проводил так много времени во дворце, а не в военных походах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
«• Айя София• Голубая Мечеть• Ипподром Константинопольский• Дворец Топкапы, Гарем• Баня Хюррем Султан• Цистерна Базилика»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60€54 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
«Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
«Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
«Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
«Мы посетим этот дворец, интерьеры которого поражают великолепием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
«Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
«Дворец Долмабахче — европейский шик на турецкой земле»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€45 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
«В настоящее время тут находится жемчужина Босфора — дворец Кючюксу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
«Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
«Дворец, непохожий ни на один другой»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Нам повезло с гидом. Хорошая подача информации с предисторией и иллюстрациями, грамотная русская речь. Понравилось всем и взрослым и детям.
- ээлина6 июня 2024OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ААлиса6 июня 2024Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ММария6 июня 2024Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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