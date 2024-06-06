🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй «Дворец Топкапы, Девичья башня, мечеть султана Сулеймана и другие локации будут неспешно сменять друг друга перед вами, а вы тем временем расположитесь на нашей симпатичной яхте и будете любоваться видами» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ «Мы прогуляемся к дворцу 16-го столетия, осмотрим внешнюю часть дворца и поговорим о его удивительной истории» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет «Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи» Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы «Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Дворец Топкапы и Цистерна Базилика» € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Дворец Топкапы с первого двора и Храм Святой Ирины осмотрим только снаружи» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи «Билеты во дворец Бейлербейи — 350 лир/чел» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет «Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века» € 200 за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Какие архитектурные стили сочетаются во дворце» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками «В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы» € 240 за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... «Роскошные интерьеры и истории султанов во дворце Долмабахче» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета «Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля «Билеты во дворец Бейлербейи не входят в стоимость — 350 лир с человека» 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы «Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы «Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet «По желанию можно продлить экскурсию на 1,5 часа и посетить дворец Топкапы и гарем» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «С профессиональным гидом и без очередей посетите султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, подземное водохранилище и великий собор Св» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов «Мы увидим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: посетим дворец Топкапы — символ османского могущества и полюбуемся фасадом дворца Ибрагима Паши» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар «Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденцию президента, мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче и Бейлербейи» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче «Дворец Долмабахче — роскошный дом султанов» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью «Входные билеты оплачиваются дополнительно: во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Дворец Топкапы и площадь Султанахмет» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы «Дворец Топкапы снаружи и внутри» € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет «Дворец Топкапы и цистерна Базилика» € 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом Начало: Лобби вашего отеля «Рассмотрим ещё один символ богатства, но уже османского периода — дворец Кючюксу» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром «Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворец Топкапы — 1500 лир/чел» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче «От Галатской башни через петляющие улицы района Джихангир к дворцу Долмабахче» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 15 отзывов Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом» Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами Начало: у собора Святой Софии «Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика» 221 € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей «Действительно ли Сулейман проводил так много времени во дворце, а не в военных походах» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София «• Айя София• Голубая Мечеть• Ипподром Константинопольский• Дворец Топкапы, Гарем• Баня Хюррем Султан• Цистерна Базилика» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом «Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители» € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан «Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека» 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дворец Топкапы + гарем Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната Начало: Около дворца Топкапы «Во дворец мы попадём в обход общей длинной очереди» 179 € 144 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил Начало: у дворца Долмабахче «Мы посетим этот дворец, интерьеры которого поражают великолепием» € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов По следам сериала «Великолепный век» Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане «Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 63 отзыва Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой Начало: Дворец Долмабахче «Дворец Долмабахче — европейский шик на турецкой земле» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы «Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%» Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Любовь к Стамбулу со второго взгляда Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся Начало: По договоренности с туристами «В настоящее время тут находится жемчужина Босфора — дворец Кючюксу» 250 € 238 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом «Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%» € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости «Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века» 299 € 225 за всё до 10 чел.