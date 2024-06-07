Экскурсии по дворцу Топкапы

Найдено 75 экскурсий в категории «Дворец Топкапы» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Секреты дворца Топкапы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
133 отзыва
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
«Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы и Цистерна Базилика»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Вы увидите Ипподром и Цистерну Базилика, осмотрите первый двор дворца Топкапы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы в мини-группе
Групповая
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Топкапы — сказочный дворцовый комплекс, где жили турецкие падишахи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
45 за человека
Дворцы османских султанов в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
«В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
«Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
169 за всё до 4 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Кроме того, вы посетите древнее подземное водохранилище — Цистерну Базилику, первый двор дворца султанов Топкапы и главную площадь города Султанахмет»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 1500 лир с человека»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
«Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«Топкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Дворец Топкапы и площадь Султанахмет»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
57 отзывов
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Дворец Топкапы снаружи и внутри»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
«Дворец Топкапы и цистерна Базилика»
9 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Символы Стамбула: Голубая мечеть и дворец Топкапы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
28 отзывов
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
«Топкапы — ещё и богатейший музей»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
6256 за человека
Шедевры Османской и Византийской империй
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
5 часов
44 отзыва
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
«• Айя София• Голубая Мечеть• Ипподром Константинопольский• Дворец Топкапы, Гарем• Баня Хюррем Султан• Цистерна Базилика»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6054 за человека
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
«Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
«Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Дворец Топкапы + гарем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
«Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
179144 за всё до 4 чел.
По следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
«Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти»
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
45 за человека
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
«По вторникам дворец Топкапы закрыт»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
«С увлечёнными гидами вы осмотрите самый центр города: это площадь Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«Дворец Топкапы и гарем — основную резиденцию османских падишахов на протяжении 400 лет»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
«Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
219 за всё до 15 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«Дворец Топкапы, где жили султаны Османской империи»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Перед вами откроются главные достопримечательности этого удивительного города: Дворец Топкапы, Девичья Башня, Мечеть султана Сулеймана проплывут перед вами на расстоянии вытянутой руки, что надолго оставит вам яркие впечатления»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Заглянете во двор дворца падишахов Топкапы, увидите дворец любимого визиря султана, две бани султанш, полюбуетесь роскошной Голубой мечетью и мечетью Сулеймание»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите Европейскую и Азиатскую часть города Это будет насыщенное путешествие экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы и Голубой мечети»
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
По следам Султана Сулеймана
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
7 отзывов
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
«Взору предстанет роскошный дворец Топкапы — настоящий город в городе с собственными мечетями и банями»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
8068 за человека
Все дороги ведут в Стамбул
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Билеты
1 день
11 отзывов
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
52 за билет
Стамбул - сердце и душа Турции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
Начало: У собора Святой Софии
«Дворец Топкапы и площадь Ипподром»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
190 за всё до 6 чел.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
«Ахмет, Ипподром Немецкий фонтан Цистерна Базилика, Дворец Топкапы, Идеальное место для фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
«Дворец Топкапы Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
«В главном дворце Османской империи — Топкапы — вы увидите драгоценные украшения султанов и их жен и погуляете по живописным садам с фонтанами»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Ravi
    7 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Нам повезло с гидом. Хорошая подача информации с предисторией и иллюстрациями, грамотная русская речь. Понравилось всем и взрослым и детям.
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    Внимательный и чудесный человек, любящий свое дело. Ура, мы молодцы, что выбрали именно его! Спасибо, Рашид! Однозначно, будем Вас рекомендовать своим знакомым. Успехов!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
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    Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

  • N
    Nikita
    6 июня 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Секреты дворца Топкапы
    Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Топкапы»

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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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