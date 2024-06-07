1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
«Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Дворец Топкапы и Цистерна Базилика»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Вы увидите Ипподром и Цистерну Базилика, осмотрите первый двор дворца Топкапы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Топкапы — сказочный дворцовый комплекс, где жили турецкие падишахи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
«В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
«Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Кроме того, вы посетите древнее подземное водохранилище — Цистерну Базилику, первый двор дворца султанов Топкапы и главную площадь города Султанахмет»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 1500 лир с человека»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
«Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«Топкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Дворец Топкапы и площадь Султанахмет»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«Дворец Топкапы снаружи и внутри»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
«Дворец Топкапы и цистерна Базилика»
9 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
«Топкапы — ещё и богатейший музей»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Шедевры Османской и Византийской империй
Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда
Начало: Возле мечети Айя София
«• Айя София• Голубая Мечеть• Ипподром Константинопольский• Дворец Топкапы, Гарем• Баня Хюррем Султан• Цистерна Базилика»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60€54 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
«Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
«Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
«Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
«Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти»
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
«По вторникам дворец Топкапы закрыт»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
«С увлечёнными гидами вы осмотрите самый центр города: это площадь Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«Дворец Топкапы и гарем — основную резиденцию османских падишахов на протяжении 400 лет»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
«Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«Дворец Топкапы, где жили султаны Османской империи»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Перед вами откроются главные достопримечательности этого удивительного города: Дворец Топкапы, Девичья Башня, Мечеть султана Сулеймана проплывут перед вами на расстоянии вытянутой руки, что надолго оставит вам яркие впечатления»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Заглянете во двор дворца падишахов Топкапы, увидите дворец любимого визиря султана, две бани султанш, полюбуетесь роскошной Голубой мечетью и мечетью Сулеймание»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите Европейскую и Азиатскую часть города Это будет насыщенное путешествие экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы и Голубой мечети»
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
4 часа
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
«Взору предстанет роскошный дворец Топкапы — настоящий город в городе с собственными мечетями и банями»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
80€68 за человека
Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€52 за билет
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
Начало: У собора Святой Софии
«Дворец Топкапы и площадь Ипподром»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
«Ахмет, Ипподром Немецкий фонтан Цистерна Базилика, Дворец Топкапы, Идеальное место для фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
«Дворец Топкапы Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
«В главном дворце Османской империи — Топкапы — вы увидите драгоценные украшения султанов и их жен и погуляете по живописным садам с фонтанами»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRavi7 июня 2024Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
- ЮЮлия6 июня 2024Нам повезло с гидом. Хорошая подача информации с предисторией и иллюстрациями, грамотная русская речь. Понравилось всем и взрослым и детям.
- ММария6 июня 2024Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
- NNikita6 июня 2024Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
- ССергей6 июня 2024Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
- ММила5 июня 2024Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Топкапы»
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