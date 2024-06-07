🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет «Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи» Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы «Дополнительно оплачиваются билеты во дворец Топкапы — 1500 лир/взрослый, детям 7-12 лет скидка 50%, детям до 6 лет бесплатно» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Дворец Топкапы и Цистерна Базилика» € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Вы увидите Ипподром и Цистерну Базилика, осмотрите первый двор дворца Топкапы» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет «Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века» € 200 за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Топкапы — сказочный дворцовый комплекс, где жили турецкие падишахи» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками «В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета «Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы «Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы «Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet «Кроме того, вы посетите древнее подземное водохранилище — Цистерну Базилику, первый двор дворца султанов Топкапы и главную площадь города Султанахмет» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 1500 лир с человека» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов «Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет «Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью «Топкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Дворец Топкапы и площадь Султанахмет» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы «Дворец Топкапы снаружи и внутри» € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет «Дворец Топкапы и цистерна Базилика» € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром «Топкапы — ещё и богатейший музей» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 5 часов 44 отзыва Шедевры Османской и Византийской империй Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда Начало: Возле мечети Айя София «• Айя София• Голубая Мечеть• Ипподром Константинопольский• Дворец Топкапы, Гарем• Баня Хюррем Султан• Цистерна Базилика» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 60 € 54 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом «Дворец Топкапы — место, где на протяжении 400 лет жили османские правители» € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан «Входные билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно — 1500 лир с человека» 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дворец Топкапы + гарем Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната Начало: Около дворца Топкапы «Мы с вами прогуляемся по четырём дворам дворца Топкапы» 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов По следам сериала «Великолепный век» Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане «Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы «Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%» Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом «Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 1500 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%» € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости «По вторникам дворец Топкапы закрыт» 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Ежедневная прогулка по Стамбулу Узнать и полюбить города за два часа Начало: На площади Султанахмет «С увлечёнными гидами вы осмотрите самый центр города: это площадь Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане «Не перегружая вас датами и фактами, мы поделимся загадочными легендами города, проведем вас по колоритным базарам и поможем разобраться в истории Голубой мечети, дворца Топкапы, Айя-Софии и гробницы Султана Сулеймана» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля «Дворец Топкапы и гарем — основную резиденцию османских падишахов на протяжении 400 лет» € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности «Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века» € 219 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Первая встреча со Стамбулом в мини-группе Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск «Дворец Топкапы, где жили султаны Османской империи» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00 € 52 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой «Перед вами откроются главные достопримечательности этого удивительного города: Дворец Топкапы, Девичья Башня, Мечеть султана Сулеймана проплывут перед вами на расстоянии вытянутой руки, что надолго оставит вам яркие впечатления» Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам «Заглянете во двор дворца падишахов Топкапы, увидите дворец любимого визиря султана, две бани султанш, полюбуетесь роскошной Голубой мечетью и мечетью Сулеймание» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 8 часов 67 отзывов Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов Начало: В вашем отеле «Вы посетите Европейскую и Азиатскую часть города Это будет насыщенное путешествие экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы и Голубой мечети» Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника 95 € 86 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля «А еще открою историю дворца султанов Топкапы и секреты знаменитой Голубой мечети, возведенной в далеком XVII веке» € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 4 часа 7 отзывов По следам Султана Сулеймана Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул Начало: в вашем отеле «Взору предстанет роскошный дворец Топкапы — настоящий город в городе с собственными мечетями и банями» Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00 80 € 68 за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 9 отзывов Все дороги ведут в Стамбул Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории Начало: На площади Султанахмет «Дворец Топкапы, который не просто служил жилищем султанам, а был центром управления Османской империей» € 280 за всё до 4 чел.

Билеты 1 день 11 отзывов Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih «Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона» € 52 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Стамбул: путешествие по страницам истории Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула Начало: У собора Святой Софии «Дворец Топкапы и площадь Ипподром» € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 88 отзывов Прогулка по городу с русскоговорящим гидом Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время «Ахмет, Ипподром Немецкий фонтан Цистерна Базилика, Дворец Топкапы, Идеальное место для фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность» € 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета «Дворец Топкапы Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор» € 300 за всё до 6 чел.