С 15 по 19 века Топкапы был главным дворцом Османской империи, а сейчас это один из крупнейших музеев мира.
Осматривая помещения и экспонаты комплекса, вы узнаете самое главное и интересное о строительстве и архитектуре дворца, о знаменитых падишахах и жизни гарема. И через историю памятника многое поймёте о жизни самого города и империи.
Осматривая помещения и экспонаты комплекса, вы узнаете самое главное и интересное о строительстве и архитектуре дворца, о знаменитых падишахах и жизни гарема. И через историю памятника многое поймёте о жизни самого города и империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перенесёмся в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I, и поговорим о том, почему же это время стало Великолепным веком.
- Вы узнаете о расцвете и падении Османской империи, о том, как она управлялась и как пополнялась казна.
- Исследуя залы и покои дворца, вы познакомитесь с бытом правящей династии.
- В многочисленных комнатах гарема погрузитесь в мир дворцовых интриг и услышите о роли женщин в управлении страной. Конечно, не обойдём стороной мифы и факты о Роксолане.
- Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку, с которой вы откроете великолепные виды на город и Босфор.
- Также вы увидите Колонну Константина — я расскажу, как прошло открытие колонны и при чём тут смешение христианских и языческих традиций.
Организационные детали
- Билеты во дворец Топкапы оплачиваются дополнительно: 750 лир за взрослого, вместе с гаремом 950 лир за взрослого, детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет скидка 50%.
- Для детей необходим документ, подтверждающий возраст.
в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жесим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 360 туристов
Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
2 июня 2024
Отличная экскурсия! Отдельное спасибо за историческую вводную с картами, было интересно даже ребёнку (4 года). Так же очень здорово и увлекательно прошла основная часть маршрута. Большое спасибо Рашиду! Мы не заметили как пролетело время.
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