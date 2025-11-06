Совершите путешествие в прошлое и узнайте, как жили султаны и их гаремы в период расцвета могущественной Османской империи! Мы с вами погуляем по залам знаменитого дворца Топкапы и поговорим — о его владельцах и событиях, которые происходили здесь.
Описание экскурсии
Дворец Топкапы — главная резиденция султанов Османской империи, где решались судьбы подданных. Это место было свидетелем дворцовых интриг и переворотов, в которых часто важную роль играли наложницы. Итак:
- Вы посетите гарем и хамамы и узнаете, каким был быт во дворце
- Пройдёте по покоям султанов и увидите, где и как они проводили время с семьёй
- Рассмотрите кафтаны, драгоценности и другие экспонаты
- Выясните подробности жизни правителей, которые оставили след в истории Османского государства
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: 2400 лир за чел.
- Мы выдадим вам гарнитуру с наушниками, чтобы было хорошо слышно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бейхан — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 4159 туристов
Меня зовут Бейхан, я живу в Стамбуле и с 2005 года провожу экскурсии на русском языке. Я рассказываю историю города так, чтобы помочь вам почувствовать настоящий Стамбул: живой, вкусный, атмосферный. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
6 ноя 2025
Замечательная и очень познавательная экскурсия! Спасибо!
M
Marina
31 окт 2025
Большое спасибо Али за интересный и содержательный рассказ!
Ю
Юлия
18 окт 2025
Спасибо большое Бейхану за интересную и познавательную экскурсию по дворцу Топкапы! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело незаметно!
Хочется отметить отличное владение русским языком, лёгкой подачей
И
Ирина
10 окт 2025
Благодарю за возможность посетить это прекрасное место (т. к. экскурсию забронировала буквально за несколько часов до посещения). Прекрасная прогулка по такому историческому месту полному истории, особая благодарность гиду за интересные истории, и секреты гарема. . Большое количество информации которую постараюсь закрепить ещё раз в следующей экскурсии с вами. Хорошей вам работы. С уважением. Ирина
Лина
2 окт 2025
Благодарность за очень познавательную и интересную экскурсию, а еще за пунктуальность! Гид хорошо владеет русским языком, и при этом обладает бездной обаяния и чувством юмора. Я имела представление о Топкапы (да и о всём Стамбуле) только из сериала "Великолепный век", но все оказалось гораздо интереснее, глубже, значительнее. Очень рекомендую 👍
И
Ирина
1 окт 2025
Бейхан, рассказывает очень интересно. Экскурсия насыщенная,познавательная, мы под впечатлением. Нам очень понравилось. Рекомендую
Адиля
25 сен 2025
Экскурсию провел Бейхан, очень доброжелательный,внимательный гид. Всех пересчитывал, помогал малоподвижным. Кому-то помог сэкономить на билете входном-дети. Да,вход на территорию платный,не надо на месте удивляться) Рассказал много,хорошо ориетируется в датах. Пофоткал) экскурсию рекомендую, дворец нужно увидеть и услышать обязательно!
К
Кристина
21 авг 2025
Большое спасибо за интересную экскурсию! Узнала много нового и интересного! Время прошло незаметно)
Диана
1 авг 2025
Бейхан - Очень хороший экскурсовод. У него минимальный турецкий акцент, и русский хороший. (Например, в сравнении, на рынке слышала гида проходящей мимо группы - тот русский был плохой).
И
Инга
20 июл 2025
Отличная экскурсия, много нового узнала. Наушники дают одноразовые, это приятно. Спасибо большое за экскурсию. ❤️❤️❤️
