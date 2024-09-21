Дворцы Стамбула с сотнями ярких комнат и входных дверей, напоминающих райские врата, лучше всего отражают архитектурное великолепие города и его богатую историю.
Как не растеряться в их масштабах и контрастах? Я покажу вам два знаковых дворца — Топкапы и Долмабахче, которые перенесут вас во времена Османской империи, помогут представить масштабные события и вспомнить великие имена.
Как не растеряться в их масштабах и контрастах? Я покажу вам два знаковых дворца — Топкапы и Долмабахче, которые перенесут вас во времена Османской империи, помогут представить масштабные события и вспомнить великие имена.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Дворец Топкапы
Его стены помнят 25 султанов. Здесь, на холме с лучшим видом на Босфор, поговорим о деяниях и судьбах османских правителей. В Топкапы хранятся подлинные сокровища, в том числе коллекции часов, оружия и керамики — рассмотрим их в мельчайших подробностях. А ещё проведём параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».
Дворец Долмабахче
Этот элегантный дворец был построен на живописном берегу Босфора в середине 18 века по приказу султана Абдул-Меджида. Окружённый декоративными садами и фонтанами, со следами великолепной неоклассической архитектуры, он раскроет перед вами мир богатства и роскоши. Вы увидите текстиль, драгоценности и другие предметы быта, о назначении которых я подробно расскажу.
Организационные детали
- Входные билеты во дворцы оплачиваются отдельно на месте: Топкапы — 1700 TLR, Долмабахче — 1200 TLR
- Передвигаться будем на метро и/или трамвае, вам понадобится транспортная карта Istanbulkart (стоимость — 130 TLR) и 20 TLR на проезд
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Selim — ваша команда гидов в Стамбуле
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получив 2 высших образования по своей специальности. Могу смело зарекомендовать себя как эксперта в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции (в том числе в Стамбуле).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маржан
21 сен 2024
Приветствую! Всем советую узнавать город с гидом Селимом и те уже бывал в Стамбуле и кто приехал впервые! Отличное знание материала, любовь к своему городу и профессии! Рассказал об истории города, легендах и поверьях! Дополнительным бонусом будет умение выбирать красивый фон и делать шикарные фотографии))))
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