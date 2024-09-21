Дворцы Стамбула с сотнями ярких комнат и входных дверей, напоминающих райские врата, лучше всего отражают архитектурное великолепие города и его богатую историю. Как не растеряться в их масштабах и контрастах? Я покажу вам два знаковых дворца — Топкапы и Долмабахче, которые перенесут вас во времена Османской империи, помогут представить масштабные события и вспомнить великие имена.

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Его стены помнят 25 султанов. Здесь, на холме с лучшим видом на Босфор, поговорим о деяниях и судьбах османских правителей. В Топкапы хранятся подлинные сокровища, в том числе коллекции часов, оружия и керамики — рассмотрим их в мельчайших подробностях. А ещё проведём параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».

Дворец Долмабахче

Этот элегантный дворец был построен на живописном берегу Босфора в середине 18 века по приказу султана Абдул-Меджида. Окружённый декоративными садами и фонтанами, со следами великолепной неоклассической архитектуры, он раскроет перед вами мир богатства и роскоши. Вы увидите текстиль, драгоценности и другие предметы быта, о назначении которых я подробно расскажу.

Организационные детали