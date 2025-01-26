Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив вокзал Сиркеджи, где любили бывать Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй.Прогуляйтесь по Галатскому мосту с его шумом и чайками, откройте для себя район Каракёй с его

историей и современными граффити. В Галата Порт вас ждут модные бутики и арт-пространства. Не упустите возможность увидеть Себиль Топхане, шедевр османского рококо, и посетить Крымскую церковь в районе Бейоглу. Завершите день в отеле Пера Палас, где останавливались знаменитости

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Стамбула - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками без излишней суеты.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.