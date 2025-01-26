Мои заказы

Маленькая обзорная экскурсия по большому городу Стамбулу

Почувствуйте атмосферу Стамбула, посетив вокзал Сиркеджи, Галатский мост и другие знаковые места. Узнайте о знаменитостях и истории города
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив вокзал Сиркеджи, где любили бывать Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй.

Прогуляйтесь по Галатскому мосту с его шумом и чайками, откройте для себя район Каракёй с его
историей и современными граффити. В Галата Порт вас ждут модные бутики и арт-пространства.

Не упустите возможность увидеть Себиль Топхане, шедевр османского рококо, и посетить Крымскую церковь в районе Бейоглу. Завершите день в отеле Пера Палас, где останавливались знаменитости

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические места
  • 📸 Фотогеничные виды
  • ☕ Кофе в культовых местах
  • 🎨 Современные арт-пространства
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улочкам

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения Стамбула - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками без излишней суеты.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Вокзал Сиркеджи
  • Галатский мост
  • Каракёй
  • Галата Порт
  • Себиль Топхане
  • Район Бейоглу
  • Пера Палас

Описание экскурсии

  • Вокзал Сиркеджи — место, где из Европы распахивается окно в Азию. Мы зайдём в уютный музей «Восточный экспресс», осмотрим экспонаты и посидим с чашечкой кофе там, где любили бывать Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй.
  • Галатский мост — одна из визитных карточек города. Насладимся шумом, гамом, чайками и умопомрачительными видами на бухту Золотой Рог.
  • Район Каракёй, пропитанный историей. Будем бродить по узким улочкам, рассматривать экстерьеры османских хамамов, витрины и граффити. Поднимемся на пятый этаж подворья Афонского монастыря.
  • Галата Порт — излюбленное место стамбульцев с арт-пространствами, бутиками и модными ресторанами. Если повезёт, увидим роскошные лайнеры у причала первого в мире подземного круизного терминала.
  • Себиль Топхане — шедевр османского рококо. Вы узнаете историю создания и реконструкции знаменитого фонтана.
  • Район Бейоглу. Пройдём по извилистым улочкам, заглянем в Крымскую церковь, где устраивают органные концерты.
  • Пера Палас — роскошный отель, построенный специально для пассажиров первого класса поезда Восточный экспресс. Выпьем чай с пирожными и поговорим о знаменитостях, политиках и королях, которые здесь останавливались.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута не больше 4–5 километров.
  • Дополнительные расходы на чай/кофе или обед без напитков — €20–30 с человека. Возьмите с собой наличные турецкие лиры.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акын
Акын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Акын, я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых
чёрный кот. Ещё я писатель — все мои 5 книг разошлись большими тиражами (но если вы будете настаивать — я подарю вам экземпляр с личным автографом:) Окончил с отличием престижный университет туризма в Стамбуле, получил лицензии и организовал своё туристическое бутик-агентство экскурсий — в нашей команде каждый гид квалицированный, знающий и очень любящий этот невероятный город. С нами всегда комфортно, интересно и эмоционально тепло. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
26 янв 2025
Прогулка по Стамбулу с Керимом — это не просто экскурсия, а настоящее удовольствие. Его лёгкий вайб, искренняя забота и тёплое общение создают незабываемую атмосферу. Керим — это тот гид, с которым хочется гулять и просто наслаждаться моментом. Очень рекомендую!
Татьяна
Татьяна
5 дек 2024
Спасибо за чудесную экскурсию! Было невероятно интересно. Даже не представляю, как мы успели столько всего посмотреть за такое короткое время! Отдельное спасибо друзьям, которые уже были у вас и порекомендовали вашу экскурсию.

Маршрут составлен просто отлично — мы успели увидеть столько всего и при этом совсем не устали!

Вечером, по вашему совету, отправимся встречать закат. Спасибо за рекомендации!
Александр
Александр
4 дек 2024
Благодарю за душевный день! Это было незабываемо — до сих пор не могу осознать, насколько всё было круто! Ноги гудят от усталости, напоминая о прогулке по этим удивительным районам Стамбула. . Всё было настолько интересно, что мне показалось мало, и я уже хочу ещё!
Ольга
Ольга
1 дек 2024
Спасибо большое за замечательную Маленькую прогулку! Название экскурсии — просто супер! Увидев такое интригующее название, мы сразу решили попробовать, и это было бинго!

Во-первых, у нас был очень коммуникабельный и весёлый
гид, а во-вторых, маршрут оказался отлично продуманным. Оказывается, помимо Топкапы и Святой Софии в Стамбуле столько всего интересного!

Нам очень понравилось стоять на Галатском мосту и наблюдать за суетой: люди, чайки, корабли, разговоры на разных языках — всё это создавало удивительную атмосферу. Посещение церквей тоже произвело на нас большое впечатление, особенно храма на пятом этаже. Его настоятель, грек, был невероятно гостеприимен. Спасибо ему за то, что уделил нам время и показал тайную комнату — мы были в восторге!

Мария
Мария
30 ноя 2024
Мы выбрали совсем небольшую экскурсию, но успели увидеть и почувствовать многое. Стамбул поражает, вдохновляет и заряжает! Особенно понравился вокзал, куда прибывал Восточный экспресс из Парижа. Так романтично! Мы пили кофе,
болтали, зашли в музей (кстати, вход свободный), а потом гуляли, ели горячую кукурузу, и даже поставили свечи в маленьком русском храме на пятом этаже — мы впервые видели что-то подобное. Всё было как-то легко, неспешно, очень красиво и невероятно интересно.

Нам всё очень понравилось, спасибо!

Вера
Вера
29 ноя 2024
Спасибо огромное за прогулку! Вы даже не представляете, как мы были счастливы!
Все сложилось идеально: погода, настроение, кофе на вокзале Сиркеджи. Мы неспешно прогулялись по Галатскому мосту, и у нас сложилось впечатление, будто мы оказались в самом центре мира. Это было так живописно!
Будем скучать!

Входит в следующие категории Стамбула

