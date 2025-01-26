Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив вокзал Сиркеджи, где любили бывать Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй.
Прогуляйтесь по Галатскому мосту с его шумом и чайками, откройте для себя район Каракёй с его
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические места
- 📸 Фотогеничные виды
- ☕ Кофе в культовых местах
- 🎨 Современные арт-пространства
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улочкам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Стамбула - апрель, май, сентябрь и октябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками без излишней суеты.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Вокзал Сиркеджи
- Галатский мост
- Каракёй
- Галата Порт
- Себиль Топхане
- Район Бейоглу
- Пера Палас
Описание экскурсии
- Вокзал Сиркеджи — место, где из Европы распахивается окно в Азию. Мы зайдём в уютный музей «Восточный экспресс», осмотрим экспонаты и посидим с чашечкой кофе там, где любили бывать Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй.
- Галатский мост — одна из визитных карточек города. Насладимся шумом, гамом, чайками и умопомрачительными видами на бухту Золотой Рог.
- Район Каракёй, пропитанный историей. Будем бродить по узким улочкам, рассматривать экстерьеры османских хамамов, витрины и граффити. Поднимемся на пятый этаж подворья Афонского монастыря.
- Галата Порт — излюбленное место стамбульцев с арт-пространствами, бутиками и модными ресторанами. Если повезёт, увидим роскошные лайнеры у причала первого в мире подземного круизного терминала.
- Себиль Топхане — шедевр османского рококо. Вы узнаете историю создания и реконструкции знаменитого фонтана.
- Район Бейоглу. Пройдём по извилистым улочкам, заглянем в Крымскую церковь, где устраивают органные концерты.
- Пера Палас — роскошный отель, построенный специально для пассажиров первого класса поезда Восточный экспресс. Выпьем чай с пирожными и поговорим о знаменитостях, политиках и королях, которые здесь останавливались.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута не больше 4–5 километров.
- Дополнительные расходы на чай/кофе или обед без напитков — €20–30 с человека. Возьмите с собой наличные турецкие лиры.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Акын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Акын, я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
26 янв 2025
Прогулка по Стамбулу с Керимом — это не просто экскурсия, а настоящее удовольствие. Его лёгкий вайб, искренняя забота и тёплое общение создают незабываемую атмосферу. Керим — это тот гид, с которым хочется гулять и просто наслаждаться моментом. Очень рекомендую!
Татьяна
5 дек 2024
Спасибо за чудесную экскурсию! Было невероятно интересно. Даже не представляю, как мы успели столько всего посмотреть за такое короткое время! Отдельное спасибо друзьям, которые уже были у вас и порекомендовали вашу экскурсию.
Маршрут составлен просто отлично — мы успели увидеть столько всего и при этом совсем не устали!
Вечером, по вашему совету, отправимся встречать закат. Спасибо за рекомендации!
Александр
4 дек 2024
Благодарю за душевный день! Это было незабываемо — до сих пор не могу осознать, насколько всё было круто! Ноги гудят от усталости, напоминая о прогулке по этим удивительным районам Стамбула. . Всё было настолько интересно, что мне показалось мало, и я уже хочу ещё!
Ольга
1 дек 2024
Спасибо большое за замечательную Маленькую прогулку! Название экскурсии — просто супер! Увидев такое интригующее название, мы сразу решили попробовать, и это было бинго!
Мария
30 ноя 2024
Мы выбрали совсем небольшую экскурсию, но успели увидеть и почувствовать многое. Стамбул поражает, вдохновляет и заряжает! Особенно понравился вокзал, куда прибывал Восточный экспресс из Парижа. Так романтично! Мы пили кофе,
Вера
29 ноя 2024
Спасибо огромное за прогулку! Вы даже не представляете, как мы были счастливы!
Все сложилось идеально: погода, настроение, кофе на вокзале Сиркеджи. Мы неспешно прогулялись по Галатскому мосту, и у нас сложилось впечатление, будто мы оказались в самом центре мира. Это было так живописно!
Будем скучать!
