2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники отправляются в захватывающее путешествие по Стамбулу, открывая для себя его историческое и современное лицо. На площади Ипподром они увидят византийские трофеи, а в соборе Святой Софии - золотые мозаики и арки. Голубая мечеть впечатлит своей красотой, а прогулка по улице Истикляль и площади Таксим раскроет секреты прошлого и настоящего. Экскурсия пешая, с переездом на трамвае через Золотой Рог

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческое сердце города

Мы начнем прогулку с самых известных достопримечательностей Стамбула. На площади Ипподром вы отыщете трофеи Византии и узнаете секрет исчезновения змеиных голов. В соборе Святой Софии впечатлитесь роскошным убранством с золотом, мозаиками, арками и колоннами. А рассматривая знаменитую Голубую мечеть, поймете, почему она входит в список красивейших мест мира.

История и легенды Стамбула

Переехав на трамвае на противоположную сторону залива Золотой Рог, вы окажетесь в районе Бейоглу. На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды. А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, между двумя сторонами залива мы будем перемещаться на трамвае. Стоимость проезда — 20 лир с человека