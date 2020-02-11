2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке

Hakan
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Hakan – ваш гид
Исследуя старинные улочки Стамбула, вы услышите историю и легенды Константинополя и современного города.

А также увидите все самые важные места: собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и улицу Истикляль.

Я помогу ощутить волшебство Стамбула и раскрыть его особенный характер.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня

Что вас ожидает

Историческое сердце города
Мы начнем прогулку с самых известных достопримечательностей Стамбула. На площади Ипподром вы увидите помещение, где обучались наложницы. В соборе Святой Софии впечатлитесь роскошным убранством с золотом, мозаиками, арками и колоннами. А рассматривая знаменитую Голубую мечеть, поймете, почему она входит в список красивейших мест мира.

История и легенды Стамбула
Переехав на трамвае на противоположную сторону залива Золотой Рог, вы окажетесь в районе Бейоглу. На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды. А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, между двумя сторонами залива мы будем перемещаться на трамвае. Стоимость проезда — 2,5 лиры с человека.
  • Входные билеты в собор Святой Софии не включены в стоимость — 72 лиры с человека
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня
Стамбул вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Hakan
Hakan
Меня зовут Хакан, я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме уже 18 лет. Закончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Общение с путешественниками доставляет мне огромную радость. На экскурсиях я искренне стараюсь раскрыть все грани Стамбула, рассказать о нем самое интересное и сделать так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как люблю его я.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Очень рада, что выбрала гидом Хакана! Экскурсия была очень классная. Хакан интересный, умный гид, который действительно любит свою работу и страну. После прекрасной экскурсии с прогулкой Хакан организовал нам обед в ресторане на мосту - это было великолепно! Вкуснее в Стамбуле я еще не ела )) Смело могу рекомендовать его!
25 января 2020
Впечатления о Стамбуле остались самые тёплые, все благодаря нашему прекрасному гиду Хакану! Экскурсия была очень интересная, узнали самые важные исторические факты, которые Хакан рассказывал абсолютно не скучно, интересно и с юмором. Прошлись не только по историческим точкам, но и по непопулярным среди туристов местам и улочкам, которые были ничуть не менее захватывающими. Были голодными, так что гид предложил попробовать разные необычные блюда и напитки, и все это не сходя с маршрута. Как правило, после таких экскурсий чувствуешь себя вымотанным, но Хакану удалось все продумать так, чтобы мы успели отдохнуть за чашечкой вкуснейшего кофе с прекрасным видом и за увлекательной беседой. Абсолютно точно рекомендую данную экскурсию и гида, он ответит на все ваши вопросы, если такие останутся и посоветует, что ещё стоит посетить в Стамбуле, в зависимости от ваших предпочтений. Мы замечательно провели время и остались безумно довольны! Еще раз огромное спасибо, Хакан!

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