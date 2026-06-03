2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем прогулку с самых известных достопримечательностей Стамбула. На площади Ипподром вы отыщете трофеи Византии и узнаете секрет исчезновения змеиных голов. В соборе Святой Софии впечатлитесь роскошным убранством с золотом, мозаиками, арками и колоннами. А рассматривая знаменитую Голубую мечеть, поймете, почему она входит в список красивейших мест мира.
История и легенды Стамбула
Переехав на трамвае на противоположную сторону залива Золотой Рог, вы окажетесь в районе Бейоглу. На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды. А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, между двумя сторонами залива мы будем перемещаться на трамвае. Стоимость проезда — 20 лир с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 276 туристов
Я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от министерства туризма Турции.
Работаю в официальном тур читать дальшеуменьшить
агентстве в команде профессиональных гидов, фотографов и организаторов. Вместе мы раскрываем для гостей все грани Стамбула, рассказываем о нем самое интересное и делаем так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Время пролетело незаметно! Хакан легко преподносит материал, что говорит о его глубоких знаниях. Остались самые позитивные впечатления!
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А
Арина
Рекомендую экскурсии от Хокана от всей души! замечательный гид, очень интересный рассказчик, настоящий актёр, который завлекает слушателей в мир своих историй. Очень понравилось?
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Н
Надежда
Нам нужна была легкая обзорная экскурсия, чтобы сориентироваться в Стамбуле. Хакан как раз составил такой маршрут. Легко, интересно, познавательно. Порекомендовал много мест, которые мы бы самостоятельно не нашли. Рассказал о не туристических районах Турции, куда можно съездить самостоятельно. Рекомендуем Хакана!
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Екатерина
Впечатления о Стамбуле остались самые тёплые, все благодаря нашему прекрасному гиду Хакану! Экскурсия была очень интересная, узнали самые важные исторические факты, которые Хакан рассказывал абсолютно не скучно, интересно и с читать дальшеуменьшить
юмором. Прошлись не только по историческим точкам, но и по непопулярным среди туристов местам и улочкам, которые были ничуть не менее захватывающими. Были голодными, так что гид предложил попробовать разные необычные блюда и напитки, и все это не сходя с маршрута. Как правило, после таких экскурсий чувствуешь себя вымотанным, но Хакану удалось все продумать так, чтобы мы успели отдохнуть за чашечкой вкуснейшего кофе с прекрасным видом и за увлекательной беседой. Абсолютно точно рекомендую данную экскурсию и гида, он ответит на все ваши вопросы, если такие останутся и посоветует, что ещё стоит посетить в Стамбуле, в зависимости от ваших предпочтений. Мы замечательно провели время и остались безумно довольны! Еще раз огромное спасибо, Хакан!
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Нина
Всем привет! Были в Стамбуле в мае один полный день! Очень хотелось хотя бы получить представление о городе и его жизни, истории, увидеть собственными глазами ключевые достопримечательности. Хакан провел для нас именно такую экскурсию. По ходу можно было внести корректировки в маршруте, Хакан откликался на дополнительные запросы, постоянно уточнял наши пожелания. Рекомендую гида.
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Н
Надежда
Ни разу не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Очень интересно и весело провели время. Отдельное спасибо Хакану, что выполнял наши желания (турецкий кофе в середине маршрута, обед в замечательно ресторане над водой). И ко всему этому уделил нам больше времени, чем было запланировано. Поэтому советую экскурсию тем, кто первый раз в Стамбуле, и тем, то уже бывал ранее.