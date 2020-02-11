2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историческое сердце города

Мы начнем прогулку с самых известных достопримечательностей Стамбула. На площади Ипподром вы увидите помещение, где обучались наложницы. В соборе Святой Софии впечатлитесь роскошным убранством с золотом, мозаиками, арками и колоннами. А рассматривая знаменитую Голубую мечеть, поймете, почему она входит в список красивейших мест мира.

История и легенды Стамбула

Переехав на трамвае на противоположную сторону залива Золотой Рог, вы окажетесь в районе Бейоглу. На улице Истикляль я помогу вам отыскать приметы XIX и XX веков и расскажу о русских белых генералах, ставших всемирно известными авангардистами моды. А на оживленной площади Таксим поделюсь историей основания республики и объясню, почему столица Турции — Анкара, а не Стамбул.