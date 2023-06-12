Вдохновиться роскошью старинных кварталов и свободной творческой атмосферой
Предлагаем ненадолго отвлечься от наследия Византии и Константинополя и открыть меланхоличный Стамбул с его буржуазными нотками. Его приметы — это дома в стиле ар деко и ар нуво, музеи и антикварные лавки. Вы побываете в лучших арт-точках и фотолокациях Старого города. Увидите его глазами знаменитостей и почувствуете, как оживает прошлое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Отель Pera Palace — место шпионажа, громких балов и переломных для Турецкой Республики событий. Любителям детективных романов будет интересно узнать, что именно здесь Агата Кристи работала над романом «Убийство в Восточном экспрессе».
- Французская улица с домами неожиданно ярких цветов, от розового до фиолетового. Здесь вы погрузитесь в причудливую смесь стилей: турецкая и французская музыка, вычурные чугунные решетки и современные скульптуры.
- Чукурджума — квартал, где соседствуют антикварные магазины, изысканные кафе и старинные здания.
- Музей невинности — собрание экспонатов, призванных поведать о запутанной любовной истории из одноимённого романа. Вы узнаете, какие вещи с винтажных развалов и блошиных рынков помогли писателю создать образы главных героев.
- Джихангир — район, где проживают известные режиссёры, сценаристы и прочие деятели искусства. Здесь вы отдохнёте от суеты «большого» Стамбула и поймёте, почему эти места так полюбились местной богеме, экспатам и креативной молодёжи.
Бонус: по пути заглянем в пару мест, о которых не знают даже многие коренные жители. Одно из них — «живая декорация», старинный дом, где часто снимают сериалы. А второе — тайное место, куда приходит турецкая молодежь насладиться видами на прекрасный и манящий Стамбул.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
— билеты в «Музей невинности» — $8 с человека;
— билеты для входа в кинодекорации $2 с человека;
— еда, напитки и проезд на общественном транспорте — до $20 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 12835 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюбленных в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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