Предлагаем ненадолго отвлечься от наследия Византии и Константинополя и открыть меланхоличный Стамбул с его буржуазными нотками. Его приметы — это дома в стиле ар деко и ар нуво, музеи и антикварные лавки. Вы побываете в лучших арт-точках и фотолокациях Старого города. Увидите его глазами знаменитостей и почувствуете, как оживает прошлое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отель Pera Palace — место шпионажа, громких балов и переломных для Турецкой Республики событий. Любителям детективных романов будет интересно узнать, что именно здесь Агата Кристи работала над романом «Убийство в Восточном экспрессе».

— место шпионажа, громких балов и переломных для Турецкой Республики событий. Любителям детективных романов будет интересно узнать, что именно здесь Агата Кристи работала над романом «Убийство в Восточном экспрессе». Французская улица с домами неожиданно ярких цветов, от розового до фиолетового. Здесь вы погрузитесь в причудливую смесь стилей: турецкая и французская музыка, вычурные чугунные решётки и современные скульптуры.

с домами неожиданно ярких цветов, от розового до фиолетового. Здесь вы погрузитесь в причудливую смесь стилей: турецкая и французская музыка, вычурные чугунные решётки и современные скульптуры. Чукурджума — квартал, где соседствуют антикварные магазины, изысканные кафе и старинные здания.

— квартал, где соседствуют антикварные магазины, изысканные кафе и старинные здания. Музей невинности — собрание экспонатов, призванных поведать о запутанной любовной истории из одноимённого романа. Вы узнаете, какие вещи с винтажных развалов и блошиных рынков помогли писателю создать образы главных героев.

— собрание экспонатов, призванных поведать о запутанной любовной истории из одноимённого романа. Вы узнаете, какие вещи с винтажных развалов и блошиных рынков помогли писателю создать образы главных героев. Джихангир — район, где проживают известные режиссёры, сценаристы и прочие деятели искусства. Здесь вы отдохнёте от суеты «большого» Стамбула и поймёте, почему эти места так полюбились местной богеме, экспатам и креативной молодёжи.

Бонус: по пути заглянем в пару мест, о которых не знают даже многие коренные жители. Одно из них — старинный двор, который сохранился в изначальном виде. Здесь же есть винный дом, куда ходят местные. А второе — тайное место, куда приходит турецкая молодежь насладиться видами на прекрасный и манящий Стамбул.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

— билеты в «Музей невинности» — €15 с чел.

— еда, напитки и проезд на общественном транспорте — до $20 с чел.

Если вы хотите посетить музей-отель Пера Палас, придётся купить хотя бы кофе, чтобы вам разрешили погулять внутри. Минимальный чек — 300 лир с чел.