Предлагаем ненадолго отвлечься от наследия Византии и Константинополя и открыть меланхоличный Стамбул с его буржуазными нотками. Его приметы — это дома в стиле ар деко и ар нуво, музеи и антикварные лавки. Вы побываете в лучших арт-точках и фотолокациях Старого города. Увидите его глазами знаменитостей и почувствуете, как оживает прошлое.
Описание экскурсии
- Отель Pera Palace — место шпионажа, громких балов и переломных для Турецкой Республики событий. Любителям детективных романов будет интересно узнать, что именно здесь Агата Кристи работала над романом «Убийство в Восточном экспрессе».
- Французская улица с домами неожиданно ярких цветов, от розового до фиолетового. Здесь вы погрузитесь в причудливую смесь стилей: турецкая и французская музыка, вычурные чугунные решётки и современные скульптуры.
- Чукурджума — квартал, где соседствуют антикварные магазины, изысканные кафе и старинные здания.
- Музей невинности — собрание экспонатов, призванных поведать о запутанной любовной истории из одноимённого романа. Вы узнаете, какие вещи с винтажных развалов и блошиных рынков помогли писателю создать образы главных героев.
- Джихангир — район, где проживают известные режиссёры, сценаристы и прочие деятели искусства. Здесь вы отдохнёте от суеты «большого» Стамбула и поймёте, почему эти места так полюбились местной богеме, экспатам и креативной молодёжи.
Бонус: по пути заглянем в пару мест, о которых не знают даже многие коренные жители. Одно из них — старинный двор, который сохранился в изначальном виде. Здесь же есть винный дом, куда ходят местные. А второе — тайное место, куда приходит турецкая молодежь насладиться видами на прекрасный и манящий Стамбул.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
— билеты в «Музей невинности» — €15 с чел.
— еда, напитки и проезд на общественном транспорте — до $20 с чел.
Если вы хотите посетить музей-отель Пера Палас, придётся купить хотя бы кофе, чтобы вам разрешили погулять внутри. Минимальный чек — 300 лир с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 121 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша прогулка экскурсия по богемному Стамбулу прошла отлично и очень интересно. Нашим гидом была прекрасная Назиля, которая очень легко и познавательно провела нас по всему маршруту, показала разные локации и
+2
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Е
В день экскурсии был сильный дождь, и мы пошли на неё с неохотой. Но! Мы даже не подозревали какой душевный гид нам достался). Эсма провела нас по чудесным местам: знакомым
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Н
Здравствуйте, экскурсию проводила Шохина, это очень классный гид, владеет большим количеством знаний. Рассказывает все очень чётко и понятно. Прогулялись по богемным улочкам Стамбула, зашли в лавки, послушали истории про другой
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Прекрасная экскурсия! совсем другой Стамбул. Экскурсовод Эсма увлеченная городом, искренняя девушка с широким кругозором. очень интересные и маршрут, и контент! спасибо! ❤️
+1
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И
Прекрасная экскурсия, мы увидели совсем другой Стамбул. отдельная благодарность Диле, красивая, умная, интеллигентная девушка. Мягкой поступью провела нас по богемному Стамбулу, ответила на все вопросы, 3,5 часа пролетели незаметно. Если хотите чего то особенного - эта экскурсия для Вас.
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Спасибо Дельназ за экскурсию. Нам понравился расслабленный формат с красивыми локациями и интересными фактами.
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