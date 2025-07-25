Выбор из более чем 100 ингредиентов Раскройте для себя историю парфюмерного искусства Стамбула и его важную роль в торговле пряностями. Станьте свидетелем процесса создания духов, изучив более полусотни ингредиентов, от турецкой розы до сандала. Найдите те ароматы, что откликаются именно вам, и воплотите их в персональном парфюме. Чай, кофе и печенье В то время как ваш аромат созревает, насладитесь бодрящим турецким чаем или кофе со свежей выпечкой, слушая увлекательные рассказы о достопримечательностях и потаенных уголках Стамбула. Присоединяйтесь к обсуждению секретов и малоизвестных мест города.

Дайте своему парфюму имя и создайте уникальную этикетку для флакона объемом 50 мл.

Получите карточку с рецептом, чтобы в будущем воспроизвести свой шедевр.

Завершите этот необыкновенный опыт, получив в свои руки флакон с собственноручно созданным ароматом. Унесите с собой не просто духи, а бесценные воспоминания о неповторимом путешествии в мир парфюмерии, созданном вашими руками. Важная информация:.

Данный мастер-класс не подходит для беременных женщин.