Погрузитесь в чарующий мир запахов на двухчасовом мастер-классе в Стамбуле. Под чутким руководством опытного специалиста вы сотворите свой уникальный аромат.
Раскройте для себя тайны создания изысканных ароматов и заберите с собой уникальный флакон духов объемом 50 мл с эксклюзивной этикеткой.
Описание мастер-класса
Выбор из более чем 100 ингредиентов Раскройте для себя историю парфюмерного искусства Стамбула и его важную роль в торговле пряностями. Станьте свидетелем процесса создания духов, изучив более полусотни ингредиентов, от турецкой розы до сандала. Найдите те ароматы, что откликаются именно вам, и воплотите их в персональном парфюме. Чай, кофе и печенье В то время как ваш аромат созревает, насладитесь бодрящим турецким чаем или кофе со свежей выпечкой, слушая увлекательные рассказы о достопримечательностях и потаенных уголках Стамбула. Присоединяйтесь к обсуждению секретов и малоизвестных мест города.
- Дайте своему парфюму имя и создайте уникальную этикетку для флакона объемом 50 мл.
- Получите карточку с рецептом, чтобы в будущем воспроизвести свой шедевр.
Завершите этот необыкновенный опыт, получив в свои руки флакон с собственноручно созданным ароматом. Унесите с собой не просто духи, а бесценные воспоминания о неповторимом путешествии в мир парфюмерии, созданном вашими руками. Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что включено
- Наставничество от профессионального англоговорящего парфюмера
- Изготовленный вами парфюм
- Подтвержденный сертификат
- Все необходимые материалы и ингредиенты для создания парфюма
- Доступ к более чем 50 различным парфюмерным ингредиентам
- Флакон для духов объемом 50 мл с индивидуальной этикеткой
- Карточка рецептов индивидуального парфюма
- Краткая история торговли парфюмерией и специями в Стамбуле
- Печенье ручной работы
- Безлимитная вода, чай, кофе
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул, Фатих, улица Анкара, 48A
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Данный мастер-класс не подходит для беременных женщин
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Богдан
25 июл 2025
Очень приятный опыт. Рекомендую всем! Все сотрудники были очень любезны.
M
Mohamad-Issa
24 июл 2025
Это было очень интересно, и возможность проявить свои чувства, вкус и креативность при создании собственного аромата стала одним из самых ярких моментов этого мероприятия. Преподаватели очень приятные и внимательные. Рекомендую всем.
V
Vanessa
16 июл 2025
Все было абсолютно идеально. Я бы порекомендовала это и сам бы повторила.
A
Aizada
12 июл 2025
Все было превосходно! Гиды были очень активными и ответственными. Я впервые узнала о создании парфюма, и это было удивительно! Теперь у меня есть флакон с ароматом, который я смогла смешать сама, и это такой уникальный опыт.
М
Мишка
1 июл 2025
Мне понравилось, что конечный продукт индивидуален, а не похож на аромат, который получают все. Али очень хорошо разбирается в своем деле, и его страсть к этому ремеслу действительно заметна.
Входит в следующие категории Стамбула
