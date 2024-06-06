Интересные программы мастер-классы Стамбула

Найдено 9 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Стамбуле, цены от €26, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3928 за человека
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3728 за человека
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4326 за человека
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
65 за человека
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
69 за человека
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
42 отзыва
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3829 за человека
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
Начало: Султанахмет (Позади музея Цистерны Базилики)
Расписание: Каждый день – 16:00 – 18:00.
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
65 за человека
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
161 за человека
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
68 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное спасибо, мы очарованы тобой!).
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    Организаторы- супер! Уютная студия, приятная атмосфера. У нас вела мастер-класс Екатерина. Очень интересная история кофе в Турции (с легендами, историческими данными). Для меня были откровением обычаи при сватовстве и похоронах в Турции, связанные с кофе. Далее мы готовили сами кофе. С детства я помнила про законы правильности приготовления божественного напитка, а здесь еще и с точки зрения раскрытия вкуса и т. п. подтвердили и освежили знания. После дегустации приготовленного кофе, нам еще и погадали на кофейной гуще. Екатерина интересный собеседник и приятная девушка! Порадовали презенты (турка, кофейная пара и пакетик кофе), мы уже успели дома приготовить в турках кофе по правильной технологии! Спасибо большое за интересно проведенное время!

    У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельноеУ нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
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    Атмосфера, фантастическая. С нами была Наргиз, очень душевная и позитивная девушка!!! Спасибо огромное за положительные эмоции, которые мы получили от общения! Узнали много нового о стране, обычаях. Все это сопровождалось вкусным чаем с вкусняшками, душевной беседой и созданием наших шедевров. Спасибо за подсказки по цветовой гамме, вышло супер! Уходить не хотелось совсем, мы даже не заметили, что прошли несколько часов:-). Рекомендую обязательно для посещения. Наргиз отдельное большое СПАСИБО!

    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
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    удобная, красивый интерьер, нам были предложены места с готовым материалом, всё хорошо организовано Удобно работать, места много, люди с разных стран. Приятная компания. Спасибо, дочке понравилось делать лампу в турецком стиле, мне понравилось наблюдать и общаться)

    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
  • В
    Вита
    1 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
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    coffee and even about our destinies! 😁 Every conversation, every story were cozy, heartwarming, really must have to visit, learn something new and find a little bit of inner peace (or not a little bit, but huuuge, the place charmed so good that we had a feeling that time froze, somehow it was the moment when you feel at ease). The atmosphere, the mix of smells, the taste of coffee that was mare by your own hands, the conversations… the combination of fantastic hours ✨

    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about
  • R
    Raisa
    28 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
    Мы заказывали экскурсию на русском языке, в итоге нам проводили ее на английском.. Но светильники получились крутые!
  • И
    Ильнара
    26 мая 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
    Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
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    непринуждённо нам рассказали и показали как приготовить то самое кофе. Азиз великолепный рассказчик и ловко справился с тысячами вопросов: а как? А что? А почему? А так можно было?))) отдельное спасибо за презенты в виде турки и чашечки для кофе. Спасибо! Рекомендуем!

  • J
    Julia
    24 мая 2024
    Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
    Мастер класс супер. Мустафа the best…
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
    Очень понравилось. Все очень красиво, уютно и понятно. Оформление мастерской на высоте. Сделано по типу мастерской в которой вы можете
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    вкусно покушать и выпить кофе, которое в неограниченном количестве бесплатно при оформлении данной экскурсии. Всем советую. Лампу, сделанную вами отдадут Вам в подарок и упакуют. Все супер.

    Очень понравилось. Все очень красиво, уютно и понятно. Оформление мастерской на высоте. Сделано по типу мастерскойОчень понравилось. Все очень красиво, уютно и понятно. Оформление мастерской на высоте. Сделано по типу мастерской

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
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  3. Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
  4. «Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
  5. Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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