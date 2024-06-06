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скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
39€28 за человека
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
37€28 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
43€26 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Начало: В раойне Султанахмет
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
€69 за человека
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
38€29 за человека
Мини-группа
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
Начало: Султанахмет (Позади музея Цистерны Базилики)
Расписание: Каждый день – 16:00 – 18:00.
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€161 за человека
Мини-группа
3 часа
Восточные краски: мастер-класс по росписи керамики (в мини-группе)
Взять в руки кисть и создать свою уникальную тарелку в колоритном стиле
Начало: По договорённости с гидом либо возле вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
€68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024У нас в данной студии это второй мастер-класс (первый был по изготовлению турецкой лампы, Наргиз отдельное спасибо, мы очарованы тобой!).
- ЕЕкатерина6 июня 2024Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
- ССветлана6 июня 2024Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
- ТТатьяна1 июня 2024Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
- ВВита1 июня 2024It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
- RRaisa28 мая 2024Мы заказывали экскурсию на русском языке, в итоге нам проводили ее на английском.. Но светильники получились крутые!
- ИИльнара26 мая 2024Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
- ММадина25 мая 2024Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
- JJulia24 мая 2024Мастер класс супер. Мустафа the best…
- ЕЕвгений23 мая 2024Очень понравилось. Все очень красиво, уютно и понятно. Оформление мастерской на высоте. Сделано по типу мастерской в которой вы можете
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мастер-классы»
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