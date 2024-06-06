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Организаторы- супер! Уютная студия, приятная атмосфера. У нас вела мастер-класс Екатерина. Очень интересная история кофе в Турции (с легендами, историческими данными). Для меня были откровением обычаи при сватовстве и похоронах в Турции, связанные с кофе. Далее мы готовили сами кофе. С детства я помнила про законы правильности приготовления божественного напитка, а здесь еще и с точки зрения раскрытия вкуса и т. п. подтвердили и освежили знания. После дегустации приготовленного кофе, нам еще и погадали на кофейной гуще. Екатерина интересный собеседник и приятная девушка! Порадовали презенты (турка, кофейная пара и пакетик кофе), мы уже успели дома приготовить в турках кофе по правильной технологии! Спасибо большое за интересно проведенное время!