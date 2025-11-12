Мои заказы

Стамбул за 1 день: аудиогид

Увидеть Стамбул глазами султанов и пройти по следам трёх империй на прогулке без гида
Стамбул — не просто город. Это музей под открытым небом, восточный роман и документальный фильм об империях — всё сразу.

Хотите за один день пройтись по эпохам, от Византии до Османов, и почувствовать пульс современного мегаполиса? С мобильным аудиогидом вас ждёт увлекательная прогулка без групп и расписаний. Только вы, наушники и город.
4.4
6 отзывов
Стамбул за 1 день: аудиогид© Бахтияр
Стамбул за 1 день: аудиогид© Бахтияр
Стамбул за 1 день: аудиогид© Бахтияр

Описание аудиогида

Вас ждут 50 локаций — от византийских колонн до османских мечетей, от султанского дворца до рыночных улочек.

Вы увидите:

  • Дворец Топкапы
  • Айя-Софию
  • Голубую мечеть
  • Площадь Ипподром
  • Гранд-базар
  • ⁠Мечеть Сулеймание
  • ⁠Египетский Базар

И многое-многое другое!

Вы узнаете:

  • Кто действительно управлял дворцом Топкапы и почему гарем был не таким уж райским
  • Почему Айя-София — это больше, чем храм
  • Что скрывают колонны древнего ипподрома
  • Где рождался османский кофе и куда исчезли византийские соборы
  • И за что кошки так любят Стамбул — или наоборот?

И не только;)

Организационные детали

  • Это самостоятельная аудиоэкскурсия без гида
  • После внесения предоплаты я отправлю вам ссылку на аудиогид. Вам нужно будет выбрать экскурсию из списка и оплатить остаток на платформе. Внутри вас ждут подробные инструкции, а при необходимости — быстрая служба поддержки
  • Аудиогид будет доступен в любой день и в любое время, без ограничений. Вы можете гулять в удобном темпе и делать паузы, когда это необходимо
  • Общая длина маршрута — около 6 км, это 3–4 часа неспешной прогулки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 693 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
читать дальше

любопытство подталкивало меня к детальному изучению города: его истории, традиций, политики, религии и культуры. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные и живописные места любимого города в увлекательном и неизбитом формате!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
1
Елена
Елена
12 ноя 2025
Удобный инструмент для быстрого ознакомления с городом…
Ксения
Ксения
2 ноя 2025
Решила написать отзыв все таки. Во-первых, в маршруте много точек, которые либо на реставрации, либо пройти туда можно с билетом (хотя в описании сказано, что везде попадаете без билета). Во-вторых,
читать дальше

в самой экскурсии просто сухая информация. Вот парк, основан в таком-то году тем-то. Все. Тут нет ни каких-то историй, баек, ничего, что зацепило бы. Под этот аудиогид, наверное, можно хорошо поспать. Денег своих не стоит (был бы бесплатных, ну ок), советовать не могу.

Бахтияр
Бахтияр
Ответ организатора:
Ксения, спасибо, что нашли время написать отзыв.

Если честно, немного удивился — в описании экскурсии нигде не сказано, что во все
читать дальше

точки можно попасть без билета. Некоторые места действительно можно посетить только при желании и с входным билетом, но все они прекрасно видны и снаружи, маршрут это учитывает.

По поводу реставрации — сейчас, насколько мне известно, из всего маршрута закрыт только «Монетный двор». Похоже, вы просто не прошли экскурсию полностью, поэтому впечатление получилось немного искажённым.

Что касается подачи — да, здесь акцент именно на факты, детали и историческую логику маршрута, без выдуманных “историй”. Кому-то ближе лёгкий рассказ “на фоне”, кому-то — конкретика и точность. Всё зависит от ожиданий.

А вот с фразой “денег своих не стоит” трудно согласиться. Экскурсия стоит 12 евро и включает 50 локаций по городу. Для сравнения, аудиогид, например, по Айя-Софии или дворцу Топкапы обойдётся примерно в 10 евро за один объект. Так что по объёму информации и цене разница очевидна.

Тем не менее, ценю, что поделились впечатлением, ведь вкусы у всех разные. Рад, что ваш отзыв позволит другим внимательнее изучить описание и понять, что именно они ищут: лёгкий рассказ с историями или полноценный познавательный маршрут.

А
Анна
21 окт 2025
Я всегда любила путешествовать, и раньше выбирала организованные туры: все по расписанию, встречают, и пытаешься увидеть все самое важное галопом. Обзорная экскурсия, где постоянно бежишь, и не успеваешь насладиться моментом.
читать дальше

Но, честно говоря, это очень утомительно!
Недавно открыла для себя аудиогиды в телеграмме – просто нужны наушники и интернет. Теперь я сама выбираю свой темп, могу спокойно осмотреть музеи, долго сидеть в Голубой мечети или просто отдохнуть. А еще гулять по Египетскому рынку и покупать все, что захочется! Однозначно советую попробовать ❤️

Ю
Юлия
7 окт 2025
Хороший доступный аудиогид)
Daria
Daria
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Все подробно, шли и слушали, заранее загрузили чтобы можно было открывать офлайн, так как у нас не было интернета. Темп покойный, слушать приятно – однозначно рекомендую! Нам очень понравилось))))
Елена
Елена
19 авг 2025
Совершала круиз одна 18.08.2025, утро с завтраком на Босфоре! (10.00-13.00).
Все очень и очень понравилось. Когда искала маршрут, то видела только 2-х часовой, а бонусом добавили ещё 1 час, включили остановку
читать дальше

на азиатском берегу.
Красота необыкновенная, ещё и завтраком покормили. Гиды были молоденькие девушки и ребята, которые успешно владели как английским, так и русским. В поездку также вошли pick up и drop off от и до гостиницы! Организация была очень четкая. Целая команда заботилась о том, чтобы вас доставили, туда, куда надо. Все были вежливые и приветливые, даже, я бы сказала, заботливые.
Огромное спасибо в ей команде, начиная от контактера(писал информацию и собирал всех из отелей), водителя до гидов!
Чистенький кораблик, просторный, везде можно походить, и посидеть на удобной верхней палубе. Нижняя была оборудована под кафе.
У меня остались красивые фотографии, и незабываемые впечатления

