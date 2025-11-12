Стамбул — не просто город. Это музей под открытым небом, восточный роман и документальный фильм об империях — всё сразу.
Хотите за один день пройтись по эпохам, от Византии до Османов, и почувствовать пульс современного мегаполиса? С мобильным аудиогидом вас ждёт увлекательная прогулка без групп и расписаний. Только вы, наушники и город.
Описание аудиогида
Вас ждут 50 локаций — от византийских колонн до османских мечетей, от султанского дворца до рыночных улочек.
Вы увидите:
- Дворец Топкапы
- Айя-Софию
- Голубую мечеть
- Площадь Ипподром
- Гранд-базар
- Мечеть Сулеймание
- Египетский Базар
И многое-многое другое!
Вы узнаете:
- Кто действительно управлял дворцом Топкапы и почему гарем был не таким уж райским
- Почему Айя-София — это больше, чем храм
- Что скрывают колонны древнего ипподрома
- Где рождался османский кофе и куда исчезли византийские соборы
- И за что кошки так любят Стамбул — или наоборот?
И не только;)
Организационные детали
- Это самостоятельная аудиоэкскурсия без гида
- После внесения предоплаты я отправлю вам ссылку на аудиогид. Вам нужно будет выбрать экскурсию из списка и оплатить остаток на платформе. Внутри вас ждут подробные инструкции, а при необходимости — быстрая служба поддержки
- Аудиогид будет доступен в любой день и в любое время, без ограничений. Вы можете гулять в удобном темпе и делать паузы, когда это необходимо
- Общая длина маршрута — около 6 км, это 3–4 часа неспешной прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 693 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
12 ноя 2025
Удобный инструмент для быстрого ознакомления с городом…
Ксения
2 ноя 2025
Решила написать отзыв все таки. Во-первых, в маршруте много точек, которые либо на реставрации, либо пройти туда можно с билетом (хотя в описании сказано, что везде попадаете без билета). Во-вторых,
Бахтияр
Ответ организатора:
Ксения, спасибо, что нашли время написать отзыв.
Если честно, немного удивился — в описании экскурсии нигде не сказано, что во все
А
Анна
21 окт 2025
Я всегда любила путешествовать, и раньше выбирала организованные туры: все по расписанию, встречают, и пытаешься увидеть все самое важное галопом. Обзорная экскурсия, где постоянно бежишь, и не успеваешь насладиться моментом.
Ю
Юлия
7 окт 2025
Хороший доступный аудиогид)
Daria
10 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Все подробно, шли и слушали, заранее загрузили чтобы можно было открывать офлайн, так как у нас не было интернета. Темп покойный, слушать приятно – однозначно рекомендую! Нам очень понравилось))))
Елена
19 авг 2025
Совершала круиз одна 18.08.2025, утро с завтраком на Босфоре! (10.00-13.00).
Все очень и очень понравилось. Когда искала маршрут, то видела только 2-х часовой, а бонусом добавили ещё 1 час, включили остановку
