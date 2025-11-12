читать дальше

точки можно попасть без билета. Некоторые места действительно можно посетить только при желании и с входным билетом, но все они прекрасно видны и снаружи, маршрут это учитывает.



По поводу реставрации — сейчас, насколько мне известно, из всего маршрута закрыт только «Монетный двор». Похоже, вы просто не прошли экскурсию полностью, поэтому впечатление получилось немного искажённым.



Что касается подачи — да, здесь акцент именно на факты, детали и историческую логику маршрута, без выдуманных “историй”. Кому-то ближе лёгкий рассказ “на фоне”, кому-то — конкретика и точность. Всё зависит от ожиданий.



А вот с фразой “денег своих не стоит” трудно согласиться. Экскурсия стоит 12 евро и включает 50 локаций по городу. Для сравнения, аудиогид, например, по Айя-Софии или дворцу Топкапы обойдётся примерно в 10 евро за один объект. Так что по объёму информации и цене разница очевидна.



Тем не менее, ценю, что поделились впечатлением, ведь вкусы у всех разные. Рад, что ваш отзыв позволит другим внимательнее изучить описание и понять, что именно они ищут: лёгкий рассказ с историями или полноценный познавательный маршрут.