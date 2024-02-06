Откройте для себя музей Святой Софии с билетами без очереди.

Всего в 200 метрах от собора Святой Софии, в красивом кирпичном здании, вас ждут особенные впечатления!

Дополняя посещение собора Святой Софии, вы сможете пережить историю этого памятного здания в 3D со звуковыми эффектами. Пройдите визуально и акустически по следам прошлого и позвольте себе погрузиться в мир, полный приключений!

Во время этого 30-минутного 3D-тура вы пройдете по различным комнатам. Каждый из них представляет разную эпоху, каждый рассказывает свою историю. Начиная с ее зарождения в Восточной Римской империи в 532–537 годах нашей эры, через завоевание османами Стамбула, тогда известного как Константинополь, и до наших дней, вы погрузитесь в другие миры. Наслаждайтесь историей на огромных экранах в сопровождении звуковых эффектов, которые делают это зрелище особенно впечатляющим.

Наконец, полюбуйтесь историческими артефактами и изображениями этой всемирно известной достопримечательности.

Внимание! Собор Софии закрыт для туристов. Экскурсоводы не допускаются в любую часть собора Святой Софии, экскурсовод проводит 30-минутный тур возле Собора.