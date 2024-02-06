Описание
Откройте для себя музей Святой Софии с билетами без очереди.
Всего в 200 метрах от собора Святой Софии, в красивом кирпичном здании, вас ждут особенные впечатления!
Дополняя посещение собора Святой Софии, вы сможете пережить историю этого памятного здания в 3D со звуковыми эффектами. Пройдите визуально и акустически по следам прошлого и позвольте себе погрузиться в мир, полный приключений!
Во время этого 30-минутного 3D-тура вы пройдете по различным комнатам. Каждый из них представляет разную эпоху, каждый рассказывает свою историю. Начиная с ее зарождения в Восточной Римской империи в 532–537 годах нашей эры, через завоевание османами Стамбула, тогда известного как Константинополь, и до наших дней, вы погрузитесь в другие миры. Наслаждайтесь историей на огромных экранах в сопровождении звуковых эффектов, которые делают это зрелище особенно впечатляющим.
Наконец, полюбуйтесь историческими артефактами и изображениями этой всемирно известной достопримечательности.
Внимание! Собор Софии закрыт для туристов. Экскурсоводы не допускаются в любую часть собора Святой Софии, экскурсовод проводит 30-минутный тур возле Собора.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет без очереди в собор Святой Софии
- Что не входит
- Трансфер Гид
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00, 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.