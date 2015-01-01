Хайдар проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Айя-София сквозь столетия

Собор Святой Софии — символ мощи и славы Византийской империи. Вы узнаете, каким образом в его истории 📖 сочетаются христианство и ислам, Великая схизма и крестоносцы. Оцените его грандиозные размеры и рассмотрите величественные колонны, изящные своды и окна, создающие иллюзию парения всей конструкции в воздухе. А также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и каким образом на это отреагировали местные жители.

Роскошный Топкапы

Топкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. Вы погуляете по его шикарным залам и рассмотрите украшения султанов и их жен, покрытые золотом деревянные троны, серебряные столовые приборы и великолепную коллекцию фарфора. А я расскажу занимательные истории о правящей династии и помогу представить, как жили повелители и их гаремы.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: собор Святой Софии — 100 лир за человека, дворец Топкапы — 100 лир за человека. Детям до 9 лет бесплатно, детям 10-12 лет скидка 50% (нужны документы, подтверждающие возраст).