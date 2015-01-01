Хайдар проводит ещё 2 экскурсии

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Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы

Исследовать султанский дворец и самый известный храм Стамбула в компании профессионального гида

Хайдар
Хайдар – Гид из Стамбула
Вы посетите без очередей важнейшие символы города и узнаете действительно интересные факты о турецкой истории 📖 и архитектуре.

Я расскажу о Византийской и Османской империях, султане Сулеймане и Великолепном веке Стамбула.

Проведу вас по шикарным залам дворца Топкапы и «расшифрую» интерьеры и фасад Айи-Софии.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €140 за экскурсию

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Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы

Что вас ожидает

Айя-София сквозь столетия
Собор Святой Софии — символ мощи и славы Византийской империи. Вы узнаете, каким образом в его истории 📖 сочетаются христианство и ислам, Великая схизма и крестоносцы. Оцените его грандиозные размеры и рассмотрите величественные колонны, изящные своды и окна, создающие иллюзию парения всей конструкции в воздухе. А также расшифруете старинные мозаики и услышите, как в новейшее время собор Святой Софии вновь стал мечетью и каким образом на это отреагировали местные жители.

Роскошный Топкапы
Топкапы — огромный дворцовый комплекс, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. Вы погуляете по его шикарным залам и рассмотрите украшения султанов и их жен, покрытые золотом деревянные троны, серебряные столовые приборы и великолепную коллекцию фарфора. А я расскажу занимательные истории о правящей династии и помогу представить, как жили повелители и их гаремы.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: собор Святой Софии — 100 лир за человека, дворец Топкапы — 100 лир за человека. Детям до 9 лет бесплатно, детям 10-12 лет скидка 50% (нужны документы, подтверждающие возраст).

Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хайдар
Хайдар
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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