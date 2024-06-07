🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:30 € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками € 240 за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 83 отзыва Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней Начало: В районе начала экскурсии 128 € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 211 отзывов Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста Расписание: ежедневно в 18:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая 8% скидка Групповая 3 часа 17 отзывов Мультикультурный Стамбул Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории Начало: На площади Таксим Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00 36 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» € 245 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 154 отзыва Стамбул-Константинополь, или По следам Византии Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 44 отзыва Великолепный век Стамбула Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci... € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Истикляль: сердце Стамбула и его тайны Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом Начало: у вашего отеля € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд Начало: В районе Хисар 278 € 237 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дворец Топкапы + гарем Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната Начало: Около дворца Топкапы 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Мечеть Айя-София и цистерна Базилика Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе) Начало: У мечети Айя-София Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Византия в Стамбуле Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов По следам сериала «Великолепный век» Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 63 отзыва Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой Начало: Дворец Долмабахче Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00 € 50 за человека

🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов 230 € 127 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек € 1 550 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях Лёгкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города Начало: Площадь Таксим 171 € 129 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе) Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей Начало: У дворца Долмабахче Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 9 отзывов Три Софии: прогулка по мечетям и музею Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю Начало: На лощади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:30 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Популярный Стамбул Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города Начало: Египетский обелиски € 153 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Мини-группа 4.5 часа 10 отзывов Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ Расписание: во вторник и четверг в 10:15 39 € 30 за человека