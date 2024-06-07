1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€90 за всё до 3 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Индивидуальная
3 часа
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Хисар
Завтра в 10:30
9 июня в 08:30
278€237 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
179€144 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
4 часа
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€50 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€45 за человека
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Лёгкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города
Начало: Площадь Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
171€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€153 за всё до 5 чел.
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
39€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- ЮЮлия6 июня 2024Нам повезло с гидом. Хорошая подача информации с предисторией и иллюстрациями, грамотная русская речь. Понравилось всем и взрослым и детям.
- ММария6 июня 2024Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
- ММария6 июня 2024Очень увлекательная программа! Здорово, что совмещены посещение к дворца и прогулка по улице Истикляль, к которой мы поднимались на фуникулере. Получается на одной экскурсии увидеть сразу много! Расим очень интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую эту экскурсию!
- NNikita6 июня 2024Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ВВалерия6 июня 2024Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
- ЕЕвгения6 июня 2024В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Нам очень повезло, провести
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «История и архитектура»
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