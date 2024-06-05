1 чел.
По популярности
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
39€28 за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Вы пройдёте по его шикарным залам с восточными интерьерами, зайдёте в гарем, осмотрите местные музейные реликвии и посетите парк Гюльхане»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€45 за человека
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
«Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«Вы увидите набережную с белоснежными яхтами, красочные домики, стильные кофейни, художественные галереи и магазинчики с изделиями ручной работы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
«Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии»
575€489 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
«По желанию, возможно также посещение хрестоматийных достопримечательностей Стамбула: музеев-церковей Хора (Кайрие) и Богородицы Паммакаристос (Фетхие)»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
«В здании Музея современного искусства на берегу Босфора собрана великолепная коллекция»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
«Объясню, почему Бейоглу раньше назывался Пера, расскажу об интересных музеях, которые можно здесь посетить»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
«На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Поделюсь лайфхаками для туристов и объясню, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит посещение исторических мест и музеев»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
«при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
«Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«С 15 по 19 века Топкапы был главным дворцом Османской империи, а сейчас это один из крупнейших музеев мира»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
«Здесь вы зайдете в музей Рахми Коча, символизирующий расцвет индустриализации Турции»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
«По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
«Обратите внимание: экскурсия проходит на английском языке, при необходимости вы получите аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
€134 за человека
Групповая
2.5 часа
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
«C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€30 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского
Начало: У Долмабахче
«Художественный музей — богатейшая и изысканная коллекция картин»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
«Вы узнаете о ее жизни и осмотрите бывший венчальный зал и музей жен султана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас в 5-часовое путешествие по Стамбулу – в стоимость входят все билеты в музеи и канатная дорогая»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
«Также вы побываете в музее Карие, или монастыре Хора — это наиболее сохранившая первозданный вид византийская церковь в Стамбуле, где находится крупнейшая коллекция настенных фресок»
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид
Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih
«Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€52 за билет
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€25 за билет
Индивидуальная
3 часа
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
«Музей Мозаик Большого дворца притаился в тени Голубой мечети, он не сильно популярен среди туристов из-за сдержанных фасадов, однако, внутри есть на что посмотреть»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€163 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Археологический музей — боги, императоры и тайна Македонского»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Стамбул Транзитом»
Начало: По договоренности
«Так как времени обычно мало, люди хотят увидеть как можно больше, поэтому в транзитной экскурсии по Стамбулу чаще всего музеи изнутри не посещаются»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 день
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
«Пропуск действителен в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7 или 10 дней подряд (в зависимости от выбранного билета) • Ваучер — это ваш цифровой пропуск на вход во включенные в стоимость достопримечательности (кроме государственных музеев)»
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Билеты
1 час
Билет в Музей истории собора Святой Софии
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€25 за билет
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за билет
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Начало: По договоренности
«Музей дворец Долмабахче с английской люстрой в 4,5 тонн и с музеем картин Айвазовского»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
«После Ускюдара мы отправимся в азиатский музей дворца Бейлербеи, притаившийся за опорой моста через Босфор»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
«Каракей — это не только дыхание старины, но и яркий арт-музей под открытым небом, исследуя который можно наткнуться на самые необычные граффити и небольшие аутентичные кафе»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
«Проплывая на кораблике по водам Золотого Рога, вы рассмотрите Болгарскую церковь, Греческий лицей, музей Коча и удивитесь, какими разнообразными могут быть панорамы Стамбула»
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
«Погружение в колорит последующих часов начнётся уже на подходе к художественной галерее»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
«А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле
Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика
Начало: Возле Археологического музея
«Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Билеты
1 час
Экскурсия в Айя-Софию (без очереди)
Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула
Начало: Возле Айя-Софии
«Почему произошло превращение Айя-Софии в музей и какие споры ведутся вокруг этого»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
Начало: У Голубой мечети
«После чего вы сможете самостоятельно посетить музей и мечеть внутри»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
220€154 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Военно-морской музей Стамбула
Перенестись в прошлое и узнать, как сложилась судьба флота Османской империи (группе)
Начало: У Новой мечети
«Вход в музей оплачивается отдельно — 400 лир/чел»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ММила5 июня 2024Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!
- ППавел4 июня 2024Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
- GGalina4 июня 2024Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
- ДДмитрий4 июня 2024Эта была отличная экскурсия. Мы погрузились в историю одной из самых могущественных империй. Рашид, спасибо вам большое за перенос нас
- ИИван4 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
- ЕЕкатерина3 июня 2024Огромная благодарность гиду Расиму. Очень интересная экскурсия. С нами был ребенок 10 лет, 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно.
- ААкоп3 июня 2024Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музеи»
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