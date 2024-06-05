28% скидка Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Популярное предложение Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями Начало: Недалеко от Галатской башни 39 € 28 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 172 отзыва Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика Начало: В старом городе у входа святой софии «Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея» 179 € 153 за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Вы пройдёте по его шикарным залам с восточными интерьерами, зайдёте в гарем, осмотрите местные музейные реликвии и посетите парк Гюльхане» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «Построенный как грандиозный христианский храм, он стал мечетью, долго был музеем и сегодня снова превращен в мечеть» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов «Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах» 179 € 153 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче «Вы увидите набережную с белоснежными яхтами, красочные домики, стильные кофейни, художественные галереи и магазинчики с изделиями ручной работы» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 13 часов 58 отзывов Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом «Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии» 575 € 489 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 170 отзывов Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю «По желанию, возможно также посещение хрестоматийных достопримечательностей Стамбула: музеев-церковей Хора (Кайрие) и Богородицы Паммакаристос (Фетхие)» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида «В здании Музея современного искусства на берегу Босфора собрана великолепная коллекция» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом Начало: у вашего отеля «Объясню, почему Бейоглу раньше назывался Пера, расскажу об интересных музеях, которые можно здесь посетить» € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей «На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Поделюсь лайфхаками для туристов и объясню, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит посещение исторических мест и музеев» 205 € 154 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил Начало: у дворца Долмабахче «при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею» € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды Начало: У входа в Археологический музей Стамбула «Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула» € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы «С 15 по 19 века Топкапы был главным дворцом Османской империи, а сейчас это один из крупнейших музеев мира» Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме «Здесь вы зайдете в музей Рахми Коча, символизирующий расцвет индустриализации Турции» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости «По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу» 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Групповая 13 часов 12 отзывов Путешествие в Трою Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции Начало: В вашем отеле «Обратите внимание: экскурсия проходит на английском языке, при необходимости вы получите аудиогид на русском языке на территории музея под открытым небом» Расписание: ежедневно в 06:30 € 134 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 9 отзывов Три Софии: прогулка по мечетям и музею Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю Начало: На лощади Султанахмет «C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты» Расписание: ежедневно в 15:30 € 30 за человека

20% скидка Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского Начало: У Долмабахче «Художественный музей — богатейшая и изысканная коллекция картин» 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю «Вы узнаете о ее жизни и осмотрите бывший венчальный зал и музей жен султана» € 123 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 5.5 часов 77 отзывов Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги Начало: У вашего отеля «Приглашаю вас в 5-часовое путешествие по Стамбулу – в стоимость входят все билеты в музеи и канатная дорогая» Расписание: Каждый день, кроме воскресения от 89 € 76 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 14 отзывов Византийские храмы Стамбула Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира Начало: В холле вашего отеля «Также вы побываете в музее Карие, или монастыре Хора — это наиболее сохранившая первозданный вид византийская церковь в Стамбуле, где находится крупнейшая коллекция настенных фресок» € 125 за всё до 4 чел.

Билеты 1 день 11 отзывов Дворец Топкапы и музей-гарем: входной билет и аудиогид Начало: Cankurtaran, Soğuk Çeşme Sk. No:4, 34122 Fatih «Откройте для себя чудеса дворца Топкапы и музея Гарем в Стамбуле, воспользовавшись входными билетами без очереди и личным аудиогидом в приложении для смартфона» € 52 за билет

Билеты 1 час 19 отзывов Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15 € 25 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности Начало: В районе Султанахмет «Музей Мозаик Большого дворца притаился в тени Голубой мечети, он не сильно популярен среди туристов из-за сдержанных фасадов, однако, внутри есть на что посмотреть» € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Билеты 3 часа 2 отзыва Три эпохи Стамбула за 3 часа Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park) «Археологический музей — боги, императоры и тайна Македонского» 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в городе контрастов Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом 299 € 225 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Экскурсия «Стамбул Транзитом» Начало: По договоренности «Так как времени обычно мало, люди хотят увидеть как можно больше, поэтому в транзитной экскурсии по Стамбулу чаще всего музеи изнутри не посещаются» Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 1 день 10 отзывов Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу «Пропуск действителен в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7 или 10 дней подряд (в зависимости от выбранного билета) • Ваучер — это ваш цифровой пропуск на вход во включенные в стоимость достопримечательности (кроме государственных музеев)» Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55 от € 120 за человека

Билеты 1 час 7 отзывов Билет в Музей истории собора Святой Софии Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih «Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего» Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00 € 25 за билет

Билеты 1.5 часа 6 отзывов Айя-София и Музей истории собора: входные билеты Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih «Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии» Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00 € 50 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Экскурсия «Знакомство со Стамбулом» Начало: По договоренности «Музей дворец Долмабахче с английской люстрой в 4,5 тонн и с музеем картин Айвазовского» Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула «После Ускюдара мы отправимся в азиатский музей дворца Бейлербеи, притаившийся за опорой моста через Босфор» € 313 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Стамбул в гармонии прошлого и настоящего Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев Начало: в районе Каракёй «Каракей — это не только дыхание старины, но и яркий арт-музей под открытым небом, исследуя который можно наткнуться на самые необычные граффити и небольшие аутентичные кафе» € 150 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Многоликий Стамбул Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии «Проплывая на кораблике по водам Золотого Рога, вы рассмотрите Болгарскую церковь, Греческий лицей, музей Коча и удивитесь, какими разнообразными могут быть панорамы Стамбула» € 175 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся Начало: район Султанахмет «Погружение в колорит последующих часов начнётся уже на подходе к художественной галерее» € 65 за человека

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото Начало: Около дворца Долмабахче «А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы» € 193 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Реликвии древних цивилизаций в Стамбуле Экскурсия в Археологический музей и Цистерну Базилика Начало: Возле Археологического музея «Первая часть экскурсии познакомит вас с главными артефактами Археологического музея Стамбула» € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 10 отзывов Экскурсия в Айя-Софию (без очереди) Разобраться в истории, архитектуре и мозаиках символа Стамбула Начало: Возле Айя-Софии «Почему произошло превращение Айя-Софии в музей и какие споры ведутся вокруг этого» € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов) Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города Начало: У Голубой мечети «После чего вы сможете самостоятельно посетить музей и мечеть внутри» 220 € 154 за всё до 4 чел.