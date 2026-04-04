35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Храм Святой Софии, или «Соломон, я превзошел тебя!»
Великолепный символ золотого века Византии, памятник средневекового зодчества и византийской архитектуры — достопримечательность, без которой Стамбул представить невозможно. Вы услышите легенды об императоре Юстиниане I, историю строительства храма, в котором задействовали колоссальный бюджет и который на протяжении почти тысячи лет был крупнейшим храмом в мире, пока в 17 веке не построили собор Святого Петра в Ватикане. Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея.
Завораживающая Голубая мечеть
Еще один из символов города станет следующим пунктом маршрута — вы посетите сказочную мечеть Султанахмет, построенную в 17 веке по приказу Ахмеда Первого. Изучая выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, вы разберетесь в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского. Рассмотрите множество голубых керамических плиток, использованных в декорации стен мечети, их витиеватые орнаменты и витражные окна. И узнаете, благодаря каким приемам в мечети ощущается особый простор, а купол кажется подвешенным в воздухе.
Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Вы также побываете в подземном водохранилище Византии, где я расскажу о самом масштабном римском водохранилище в Европе. А затем посетите место, где в 3 веке н. э., после того как город вошел в состав Римской империи, император Септий Север возвел огромный ипподром для развлечения народа, где проводились спортивные мероприятия, гонки на колесницах, гладиаторские бои и цирковые выступления, как в римском Колизее. Вы узнаете о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь, в сердце политической жизни Константинополя, в течение полувека. И, кроме того, встретите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому целых 3500 лет!
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
вход в Цистерну Базилику: с 9:00 до 18:30 — 2250 лир за чел., с 19:30 до 23:50 —3000 лир за чел., билет без очереди — с доплатой €3
вход в Айя-Софию — €25 за чел., билет без очереди — с доплатой в €3
Актуальная стоимость определяется по тарифу, действующему на момент покупки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В старом городе у входа святой софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5479 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях читать дальшеуменьшить
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 233 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
сегодня 4 апреля нашим экскурсоводом была прекрасная Фатима. очень обаятельная, прекрасно знающая историю, высокоинтеллектуальная девушка. несмотря на моросящий дождик, экскурсия пролетела как один миг. Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень понравилось, как читать дальшеуменьшить
вы построили маршрут: Вы блестяще объяснили разницу в архитектуре, мозаиках и атмосфере. Отдельное спасибо за то, что помогли сориентироваться в огромных очередях, прошли без очереди в цистерну, показали лучшие ракурсы для фото. мы везде успели побывать. С вами история ожила!
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Левон
Специально привезли детей в Истамбул познакомиться с этим удивительным городом! Несмотря на усталость, длительность и насыщенность экскурсии (более 3 часов), дети (9, 13, 16, 20 лет) к нашему удивлению были в абсолютном восторге от увиденного и услышенного. Спасибо, Али, огромное! Профессионал, любящий и знающий свое непростое ремесло. Очень и очень рекомендуем!
Альп
Ответ организатора:
Левон, большое спасибо за отзыв! Очень приятно, что экскурсия понравилась и детям, и взрослым.
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Игорь
Хотим поблагодарить экскурсовода Али за прекрасные экскурсии по Айя-Софии, Цистернам, Голубой мечети в Стамбуле. Отличный грамотный русский язык и прекрасное знание истории не только города, но и Османской империи оставили самое благоприятное впечатление о нашем гиде и общении с ним. Не менее важен и такт, и юмор с которым он подавал информацию. Рекомендуем Али приезжающим в Стамбул соотечетственникам из России.
Альп
Ответ организатора:
Игорь, благодарю за тёплые слова и доверие! Очень рад, что экскурсия оставила приятные впечатления.
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В
Валентина
Наконец-то сбылась ещё одна моя мечта- и мы с мужем в Стамбуле! Мы заказали экскурсию- Айя- София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром. И нашим гидом был Айдын - очень читать дальшеуменьшить
грамотный, доброжелательный гид, с помощью которого мы столько интересного узнали про историю Стамбула (Константинополя), про Османскую историю и её султанов, про все значимые здания и стеллы на площади Султанахмет, про жизнь древних османов и современных турков,, и даже не почувствовали усталости, несмотря на то, что экскурсия была пешая,,мы нигде не стояли в очередях, потому что Айдын заблаговременно по договорённости с нами купил все входные билеты,, очень рекомендуем гида Айдына всем, кто хочет больше узнать про исторический Стамбул и про Османскую империю,
Альп
Ответ организатора:
Валентина, большое спасибо за такие тёплые слова! 🌷 Мне очень приятно, что знакомство со Стамбулом через Айя-София, Голубая мечеть и читать дальшеуменьшить
Цистерна Базилика оставило у вас столько ярких впечатлений. Рад, что экскурсия прошла легко и интересно. Буду счастлив видеть вас снова! С уважением, Айдын 😊
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Н
Надежда
Отличная экскурсия! Гид рассказывал все очень интересно, отвечал на все возникающие вопросы, все прошло на одном дыхании
Альп
Ответ организатора:
Надежда, спасибо за отзыв! Рад, что экскурсия прошла интересно и комфортно.
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Х
Худобина
Спасибо большое за интересную экскурсию! Али пошел нам на встречу и помог организовать хранение багажа, подождал нас, помогло вызвать такси в час пик! Остались только положительные эмоции! Везде зашли без очередей, на все вопросы ответил, был очень внимателен! Спасибо еще раз!
Альп
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова! Рад, что смог помочь и сделать ваше пребывание в Стамбуле комфортным и приятным.
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