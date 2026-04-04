35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.

Описание экскурсии

Храм Святой Софии, или «Соломон, я превзошел тебя!»

Великолепный символ золотого века Византии, памятник средневекового зодчества и византийской архитектуры — достопримечательность, без которой Стамбул представить невозможно. Вы услышите легенды об императоре Юстиниане I, историю строительства храма, в котором задействовали колоссальный бюджет и который на протяжении почти тысячи лет был крупнейшим храмом в мире, пока в 17 веке не построили собор Святого Петра в Ватикане. Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея.

Завораживающая Голубая мечеть

Еще один из символов города станет следующим пунктом маршрута — вы посетите сказочную мечеть Султанахмет, построенную в 17 веке по приказу Ахмеда Первого. Изучая выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, вы разберетесь в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского. Рассмотрите множество голубых керамических плиток, использованных в декорации стен мечети, их витиеватые орнаменты и витражные окна. И узнаете, благодаря каким приемам в мечети ощущается особый простор, а купол кажется подвешенным в воздухе.

Цистерна Базилика и площадь Ипподром

Вы также побываете в подземном водохранилище Византии, где я расскажу о самом масштабном римском водохранилище в Европе. А затем посетите место, где в 3 веке н. э., после того как город вошел в состав Римской империи, император Септий Север возвел огромный ипподром для развлечения народа, где проводились спортивные мероприятия, гонки на колесницах, гладиаторские бои и цирковые выступления, как в римском Колизее. Вы узнаете о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь, в сердце политической жизни Константинополя, в течение полувека. И, кроме того, встретите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому целых 3500 лет!

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается:

вход в Цистерну Базилику: с 9:00 до 18:30 — 2250 лир за чел., с 19:30 до 23:50 —3000 лир за чел., билет без очереди — с доплатой €3

вход в Айя-Софию — €25 за чел., билет без очереди — с доплатой в €3

Актуальная стоимость определяется по тарифу, действующему на момент покупки.