35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула

Мустафа
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Мустафа – ваш гид
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул.

Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии.

Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть.

А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
€125
113 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.94
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром

Что вас ожидает

Храм Святой Софии, или «Соломон, я превзошел тебя!»
Великолепный символ золотого века Византии, памятник средневекового зодчества и византийской архитектуры — достопримечательность, без которой Стамбул представить невозможно. Вы услышите легенды об императоре Юстиниане I, историю строительства храма, в котором задействовали колоссальный бюджет и который на протяжении почти тысячи лет был крупнейшим храмом в мире, пока в 17 веке не построили собор Святого Петра в Ватикане. Я расскажу о непростой жизни храма, пережившего и разграбление крестоносцами в 13 веке, и османский период, когда храм преобразовали в мечеть, и времена, когда после основания Турецкой республики памятнику присвоили статус музея.

Завораживающая Голубая мечеть
Еще один из символов города станет следующим пунктом маршрута — вы посетите сказочную мечеть Султанахмет, построенную в 17 веке по приказу Ахмеда Первого. Изучая выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, вы разберетесь в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского. Рассмотрите множество голубых керамических плиток, использованных в декорации стен мечети, их витиеватые орнаменты и витражные окна. И узнаете, благодаря каким приемам в мечети ощущается особый простор, а купол кажется подвешенным в воздухе.

Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Вы также побываете в подземном водохранилище Византии, где я расскажу о самом масштабном римском водохранилище в Европе. А затем посетите место, где в 3 веке н.э., после того как город вошел в состав Римской империи, император Септий Север возвел огромный ипподром для развлечения народа, где проводились спортивные мероприятия, гонки на колесницах, гладиаторские бои и цирковые выступления, как в римском Колизее. Вы узнаете о наиболее ярких событиях, которые происходили здесь, в сердце политической жизни Константинополя, в течение полувека. И, кроме того, встретите древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому целых 3500 лет!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, мы встретимся с вами на ресепшене вашего отеля и отправимся на экскурсию. Если ваш отель находится на окраине города, сообщите, пожалуйста, при бронировании, понадобится ли вам трансфер.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: в Собор Святой Софии — 10 евро/человека, в Цистерну Базилику — 4 евро/человека.
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мустафа
Мустафа
Здравствуйте, я ваш частный гид в Стамбуле, работаю и живу в этом прекрасном городе с 2005 года. Я хочу подарить вам любовь Стамбула и Турции, мое бесконечное восхищение ее богатой и многовековой историей и архитектурой, помочь вам почувствовать неповторимую ауру этого великолепного города и нашей многогранной страны.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Информативная и очень познавательная экскурсия по центру Стамбула. Мустафа интересный рассказчик и хороший специалист, знает тему о которой рассказывает, отвечает на вопросы. Спасибо большое, нам очень понравилось.
27 февраля 2020
Отличная экскурсия. Очень понравилось то, что Мустафа творчески подошел и к маршруту, и к содержанию экскурсии. Предварительно согласовали, что к стандартной программе добавится дворец Топкапы, а поскольку наш отель был к нему ближе, то начали оттуда. Это оказалось правильно, поскольку сразу окунулись в историческую атмосферу с султанами, визирями, военными походами и дворцовыми интригами. Все, что мы посетили после этого, было дополнительными иллюстрациями, которые легли на уже полученные знания. Понравилось, как тактично Мустафа затрагивал деликатные религиозные вопросы, оставаясь на культурологическом уровне. При этом чувствовалось, что человек глубоко чтит и ценит культуру своего народа.
6 часов пролетели незаметно. Рекомендую всем этого замечательного гида.
15 февраля 2020
Экскурсия понравилась..
НО возьмите на заметку что каждую пятницу Голубая мечеть закрыта для посещения туристами до 14.00 из-за пятничной молитвы прихожан. Следовательно мы не попали внутрь.
В остальном все отлично.
15 января 2020
Хорошая неутомительная обзорная экскурсия !
9 января 2020
5 января 2020г. были на этой экскурсии. Гид Мустафа это очень большой профессионал своего дела. Все объяснил. Рассказал. Очень хорошо знает свой город и его историю. Нам все очень понравилось. Рекомендуем данную экскурсию.
8 января 2020
Хороший способ познакомиться с главными достопримечательностями старой части города. Приятный литературный язык и неспешная прогулка в компании гида добавят ярких впечатлений от Стамбула. По маршруту Мустафа обращает внимание на другие исторические объекты и рассказывает их историю и особенности.
6 января 2020
Мустафа прекрасный специалист, хорошо говорит по русски, тему отлично знает, слушать очень интересно. Спасибо большое, мы получили огромное удовольствие.
5 января 2020
Экскурсия понравилась. Была выбрана достаточно короткая по времени и маршруту, т.к. Мы не очень хорошие ходоки. Все объекты находятся рядом друг с другом. Очень подробная и интересная экскурсия по Ай Софии. К сожалению не попали в Голубую мечеть, так как когда подошли к ней, она оказалось закрыта для туристов, закрывают перед началом молитвы за полтора часа за зимнее время. Это оказалось неожиданностью для гида. Но вместо этого он провёл нас в Базилику Цисуерна. После окончания экскурсии мы сами зашли в Голкбую мечеть, она не впечатлила, так как идёт реставрация и большая часть купола и всей красоты закрыта щитами. Экскурсию советую для первого знакомства со Стамбулом людям не молодыми не очень подвижным.
5 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия. То, что Мустафа является лицензированным гидом - огромный плюс, так как везде можно пройти без очереди. Мы в восторге от экскурсии, всё очень понравилось.
1 января 2020
Экскурсия замечательная! Спасибо! мы получили ответы на все наши вопросы.
Ещё 25 отзывов

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