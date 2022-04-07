Музейная карта Museum Pass Istanbul — самый лучший способ познакомиться с музеями Стамбула, экономя время и деньги. Карта официально выпущена министерством культуры Турецкой Республики для пользования туристов.
► право на бесплатное посещение более 10 самых популярных музеев Стамбула;
► скидку 10% на покупки в кафе и магазинах указанных музеев;
► скидки до 45% на вход по карте в музеи и достопримечательности, не включенные в список для бесплатного входа;
► приоритетный проход и 3 ознакомительных тура с гидом по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Археологическому музею Стамбула для лучшего ориентирования в музеях (только на англ. яз.);
► мобильное приложение-аудиогид по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Гарему на 10 языках, включая русский.
Карта дает право на однократное посещения музеев в течение 5 дней.
Актуальный полный перечень музеев для бесплатного входа смотрите в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания услуги.
Собор Святой Софии: 09:30, 10:30. Ежедневно, кроме вторников.
Дворец Топкапы и Гарем: 11:30, 13:30 и 14:30. Ежедневно, кроме вторников.
Археологический музей Стамбула: 09:15, 15:30. Музей открыт ежедневно, кроме понедельников и вторников.
Туры проводятся только на английском языке.
Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардерода на входе в собор примерно за 4 евро.