Музейная карта Museum Pass Istanbul — самый лучший способ познакомиться с музеями Стамбула, экономя время и деньги. Карта официально выпущена министерством культуры Турецкой Республики для пользования туристов.

Пакет Museum Pass Istanbul Plus включает в себя карту Museum Pass Istanbul и дает владельцу карты следующие преимущества:

► право на бесплатное посещение более 10 самых популярных музеев Стамбула;

► скидку 10% на покупки в кафе и магазинах указанных музеев;

► скидки до 45% на вход по карте в музеи и достопримечательности, не включенные в список для бесплатного входа;

► приоритетный проход и 3 ознакомительных тура с гидом по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Археологическому музею Стамбула для лучшего ориентирования в музеях (только на англ. яз.);

► мобильное приложение-аудиогид по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Гарему на 10 языках, включая русский.

Карта дает право на однократное посещения музеев в течение 5 дней.

Перечень музеев, которые вы можете бесплатно посетить с картой Museum Pass Istanbul:

Собор Святой Софии (Hagia Sophia)

Дворец Топкапы (Topkapi Palace)

Гарем во дворец Топкапы (Harem)

Монастырь Хора (Chora Museum)

Музей Мевлеви в Галате (Galata Mevlevi House)

Музей мозаики Большого дворца (Great Palace Mosaics Museum)

Церковь Святой Ирины (Hagia Irene)

Археологический музей Стамбула (Istanbul Archaeological Museums)

Музей турецкого и исламского искусства (Turkish and Islamic Arts Museum)

Крепость Румелихисар (Rumeli Fortress)

Музей истории исламской науки и технологии (Science and Technology in Islam)

Актуальный полный перечень музеев для бесплатного входа смотрите в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания услуги.

Время начала ознакомительных туров с гидом:

Собор Святой Софии: 09:30, 10:30. Ежедневно, кроме вторников.

Дворец Топкапы и Гарем: 11:30, 13:30 и 14:30. Ежедневно, кроме вторников.

Археологический музей Стамбула: 09:15, 15:30. Музей открыт ежедневно, кроме понедельников и вторников.

Туры проводятся только на английском языке.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардерода на входе в собор примерно за 4 евро.