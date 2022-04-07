Музейная карта Museum Pass Istanbul Plus

Самостоятельное посещение музеев в течение 5 дней

Городская карта
Самостоятельное посещение музеев в течение 5 дней.

Получить карту необходимо у представителя Istanbul Welcome Card ежедневно с 09:00 до 15:00 на месте встречи у собора Святой Софии (смотрите фотографию места встречи в форме бронирования).
Музейная карта Museum Pass Istanbul Plus
Музейная карта Museum Pass Istanbul Plus
Музейная карта Museum Pass Istanbul Plus
Музейная карта Museum Pass Istanbul Plus

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Гарем
  • Монастырь Хора
  • Музей Мевлеви в Галате
  • Музей мозаики Большого дворца
  • Церковь Святой Ирины
  • Археологический музей Стамбула
  • Музей турецкого и исламского искусства
  • Румелихисар
  • Музей истории исламской науки и технологии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Музейная карта Museum Pass Istanbul — самый лучший способ познакомиться с музеями Стамбула, экономя время и деньги. Карта официально выпущена министерством культуры Турецкой Республики для пользования туристов.

Пакет Museum Pass Istanbul Plus включает в себя карту Museum Pass Istanbul и дает владельцу карты следующие преимущества:

► право на бесплатное посещение более 10 самых популярных музеев Стамбула;

► скидку 10% на покупки в кафе и магазинах указанных музеев;

► скидки до 45% на вход по карте в музеи и достопримечательности, не включенные в список для бесплатного входа;

► приоритетный проход и 3 ознакомительных тура с гидом по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Археологическому музею Стамбула для лучшего ориентирования в музеях (только на англ. яз.);

► мобильное приложение-аудиогид по собору Святой Софии, дворцу Топкапы и Гарему на 10 языках, включая русский.

Карта дает право на однократное посещения музеев в течение 5 дней.

Перечень музеев, которые вы можете бесплатно посетить с картой Museum Pass Istanbul:

  • Собор Святой Софии (Hagia Sophia)
  • Дворец Топкапы (Topkapi Palace)
  • Гарем во дворец Топкапы (Harem)
  • Монастырь Хора (Chora Museum)
  • Музей Мевлеви в Галате (Galata Mevlevi House)
  • Музей мозаики Большого дворца (Great Palace Mosaics Museum)
  • Церковь Святой Ирины (Hagia Irene)
  • Археологический музей Стамбула (Istanbul Archaeological Museums)
  • Музей турецкого и исламского искусства (Turkish and Islamic Arts Museum)
  • Крепость Румелихисар (Rumeli Fortress)
  • Музей истории исламской науки и технологии (Science and Technology in Islam)

Актуальный полный перечень музеев для бесплатного входа смотрите в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания услуги.

Время начала ознакомительных туров с гидом:

Собор Святой Софии: 09:30, 10:30. Ежедневно, кроме вторников.

Дворец Топкапы и Гарем: 11:30, 13:30 и 14:30. Ежедневно, кроме вторников.

Археологический музей Стамбула: 09:15, 15:30. Музей открыт ежедневно, кроме понедельников и вторников.

Туры проводятся только на английском языке.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардерода на входе в собор примерно за 4 евро.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Однократное посещение музеев в течение 5 дней в соответствии с описанием на сайте 3 ознакомительных тура на английском языке (собор Святой Софии, дворец и гарем Топкапы и Археологический музей Стамбула)
Что не входит
  • Башня Галата
  • Цистерна Базилика
  • Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите информацию в описании услуги. в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Смотрите информацию в описании услуги. в 09:00

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